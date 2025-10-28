Chủ tịch xã ở Lai Châu lần đầu lên livestream cùng bà con bán nông sản

Ông Lê Bá Sơn, chủ tịch UBND xã Sìn Hồ, là một trong những vị khách đặc biệt trong phiên livestream bán khoai sâm đất triệu view của người dân địa phương.

Ông Lê Bá Sơn trực tiếp livestream cùng người dân Sìn Hồ bán khoai sâm đất.

Sáng 27/10, ngay trên một nương khoai sâm đất ở xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, ba chiếc bàn nhỏ cùng thiết bị livestream được bố trí từ sớm, trở thành trường quay "dã chiến" cho sự kiện bán loại nông sản này của người dân địa phương.

Đúng 11h, cùng với những tiếng hô hào hứng, buổi phát trực tiếp chính thức bắt đầu. Xuất hiện tại một bàn livestream là ông Lê Bá Sơn - chủ tịch UBND xã Sìn Hồ và bà Lường Thị Thanh Nga - chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sìn Hồ.

Phối hợp cùng TikToker Cô Ba Tây Bắc (tên thật: Bích Hồng), ông Sơn gọt, ăn thử khoai sâm đất ngay trên phiên live, mô tả hương vị cùng các chất dinh dưỡng có trong sản phẩm này. Sự xuất hiện của vị chủ tịch xã khiến nhiều khán giả xem livestream thích thú.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Lê Bá Sơn cho biết buổi livestream thuộc khuôn khổ chiến dịch “Sìn Hồ Vươn Mình”, do UBND xã Sìn Hồ và TikTok Shop phối hợp triển khai, nhằm hỗ trợ người dân Sìn Hồ quảng bá văn hoá, con người và sản vật địa phương tới người tiêu dùng trên cả nước, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ khoai sâm đất trên nền tảng. Sự kiện sáng 27/10 còn có sự kết hợp tổ chức của Viettel Post.

Ông Sơn, bà Tân, bà Nga (từ trái sang) tại buổi livestream ở Sìn Hồ.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi livestream bán hàng như thế này. Đây là một hình thức bán hàng hiệu quả, có thể hỗ trợ bà con tiêu thụ các sản phẩm nông sản địa phương", ông nói.

Ông Sơn cho biết thêm trước khi biết cách bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, người dân địa phương chủ yếu tự thu gom nông sản, bán ở các chợ đầu mối để đưa ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện, với một chiếc điện thoại, bà con có thêm một phương thức hữu hiệu để trực tiếp bán đến nhiều khách hàng hơn.

"Hiện, xã cũng đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, hợp tác với nhiều đơn vị và tiến hành tập huấn, hỗ trợ bà con cài đặt, sử dụng ứng dụng để tự bán hàng", ông Sơn nói thêm.

Sau khoảng 3 tiếng, phiên livestream sáng 27/10 đã thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem cùng hàng trăm đơn đặt hàng. Ngoài ông Sơn, bà Nga, những người trực tiếp lên sóng giới thiệu về đặc sản khoai sâm đất Sìn Hồ chính là các phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn.

Hai chị em Vừ Thị Xia và Vừ Thị Chứ trực tiếp livestream, giới thiệu về đặc sản khoai sâm đất của địa phương.

"Hành trình bán hàng qua thương mại điện tử đã cho bản thân tôi cơ hội được học thêm những điều mới mà tôi chưa được đi học, mang lại cho tôi mức thu nhập mà có lẽ cả cuộc đời tôi không dám mơ đến. Con cái tôi sẽ không phải nghỉ học sớm và tôi thậm chí đã có thể tạo được công ăn việc làm cho một số người xung quanh", chị Vừ Thị Chứ, người dân tộc H'mông, chia sẻ.

Theo số liệu từ TikTokShop, qua chiến dịch "Sìn Hồ Vươn Mình", tổng sản lượng khoai sâm đất được tiêu thụ qua TikTok Shop trong tháng 9 và tháng 10 lên tới hơn 300 tấn, cho thấy sức mạnh của thương mại điện tử trong việc đưa nông sản vùng cao đến gần hơn với người tiêu dùng toàn quốc.

Kết quả cũng cho thấy tiềm năng của hướng đi mới giúp đồng bào miền núi và dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, chung tay phát triển kinh tế số.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop, cho biết sau thành công tại Sìn Hồ, TikTok Shop sẽ tiếp tục khảo sát và mở rộng mô hình đến các xã và tỉnh khác nhằm hỗ trợ cộng đồng người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ vùng cao phát triển sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế địa phương.