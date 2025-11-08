Dao kéo hơn 200 lần để thành 'người đẹp nhất thế giới'

Cho rằng việc bị bắt nạt ngày nhỏ liên quan đến ngoại hình, chàng trai Nhật Bản Allen lao vào hàng trăm cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để "lột xác".

Allen (33 tuổi) đến từ tỉnh Kochi, Nhật Bản bị trêu chọc suốt thời đi học vì rãnh cười sâu trên mặt và tính cách có phần hiền lành. Bạn cùng lớp thường cố tình bỏ qua bàn của anh trong giờ dọn vệ sinh, chuyền tay nhau những mẩu giấy có nội dung châm chọc và thậm chí làm bị thương đầu anh bằng compa.

Kết quả là Allen trở nên nổi loạn, bắt đầu ăn trộm xe đạp và xe máy, rồi bị đưa vào trại giáo dưỡng. Sau khi được thả, ở tuổi 18, Allen đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời: phẫu thuật thẩm mỹ để chứng minh những kẻ bắt nạt mình đã sai, theo South China Morning Post.

“Nếu tôi trở thành người đẹp nhất thế giới, tôi là người chiến thắng. Còn những kẻ từng bắt nạt tôi sẽ già đi", Allen nói.

Allen hồi nhỏ bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt.

Anh bắt đầu với các ca phẫu thuật mũi, miệng và mắt, tiêu tốn khoảng 15 triệu yen ( 98.000 USD ), rồi chuyển tới Tokyo để ra mắt trên một chương trình truyền hình giải trí.

Đến năm 2015, Allen tiết lộ mình đã trải qua hơn 200 lần phẫu thuật. Sau đó, anh tiếp tục thực hiện các thủ thuật toàn thân, bao gồm hông, chân và lưng, với các phương pháp như trị liệu bằng laser và hút mỡ.

Allen theo đuổi mục tiêu “đẹp như búp bê” và thường nói trong các cuộc phỏng vấn rằng mình sẽ phẫu thuật suốt đời.

Tuy nhiên, do bị huyết áp cao và chịu đau kém, anh phải gây mê toàn thân khi phẫu thuật, càng khiến anh gặp nhiều rủi ro.

Tổng cộng, Allen đã chi hơn 100 triệu yen ( 650.000 USD ) cho việc làm đẹp và nguồn tiền thường đến từ những "mạnh thường quân". Anh tiết lộ từ năm 17 tuổi đã được 5-6 người giàu có, cả nam lẫn nữ, hỗ trợ tài chính, chi trả chi phí sinh hoạt hàng tháng. Đổi lại, anh dành thời gian bên họ, cùng đi ăn, mua sắm và dự tiệc.

Allen liên tục thẩm mỹ trong nhiều năm qua để thay đổi diện mạo. Hình ảnh của anh năm 2020 (trái) và hiện tại.

Chàng trai Nhật Bản chia sẻ hình ảnh cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội và thu hút hơn 330.000 người theo dõi. Trong mô tả tiểu sử, anh cho biết từng xuất hiện trong hai chương trình giải trí của đài Fuji TV và là gương mặt đại diện cho một thương hiệu chăm sóc da. Anh cũng có kế hoạch xuất bản sách.

Trên mạng xã hội, phản ứng về Allen khá trái chiều.

“Tôi luôn được tiếp thêm sức mạnh từ Allen. Dũng khí thay đổi cuộc đời của anh là điều tôi ước mình có được", một người ủng hộ viết.

Tuy nhiên, một người khác bình luận: “Nếu bạn thay đổi ngoại hình để trả thù những kẻ từng chế giễu mình, đó không phải là trả thù, mà là chấp nhận giá trị của chúng. Tự thương hại sẽ không giúp cuộc sống tốt hơn”.

Một người thứ ba nhận xét thêm: “Phẫu thuật thẩm mỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Sự tự tin thực sự đến từ trí tuệ, lòng tốt và sự hiểu biết, chứ không phải thay đổi bề ngoài".