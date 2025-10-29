Em bé nằm ngoan trong thùng xốp khi được sơ tán khỏi vùng lũ Đà Nẵng

Hình ảnh em nhỏ nằm ngoan trong thùng xốp, được các cán bộ công an xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đưa khỏi vùng ngập nước khiến nhiều người thương cảm.

Ngày 29/10, nhiều khu vực tại thành phố Đà Nẵng vẫn chìm trong mưa lớn do trận ngập lịch sử. Đặc biệt tại thôn Thạch Bồ, xã Hòa Vang, mực nước dâng cao khiến nhiều người dân phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, công an xã Hòa Vang đã kết hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới giúp một số hộ dân ngập sâu đến nơi an toàn.

Hình ảnh em nhỏ ở thôn Thạch Bồ, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trên đường chạy lũ được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Dương Mai.

Trong đó, hình ảnh một em bé nằm trong thùng xốp lớn, sạch sẽ, được các chiến sĩ công an đẩy theo dòng nước được ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội. Em nằm ngoan, xung quanh là dòng nước lũ đang ngày một dâng cao.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, một cán bộ công an xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết em bé và gia đình được hỗ trợ di tản vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày.

"Em bé chỉ mới vài tháng tuổi, hiện đã cùng các thành viên trong gia đình sơ tán đến nơi an toàn", cán bộ công an nói, cho biết thêm đến chiều 29/10, nhiều khu vực tại địa phương vẫn có mưa lớn, lực lượng chức năng liên tục tới hỗ trợ người dân ở các khu vực ngập úng.

Tình hình tương tự cũng tiếp diễn ở các khu vực như xã Đại Lộc và một số xã miền núi, vùng trũng như xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú.

Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn trong ngày 29/10. Ảnh: Moon Black.

Trong ngày 29/10, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn được dự báo tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,5 m, trên báo động 3 1,5 m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động ở trên báo động 3 từ 1,2-1,3 m, sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên báo động 3 khoảng 0,4-0,7 m; trên sông Tam Kỳ lên ở mức xấp xỉ báo động 3.

Đến ngày 30/10, mưa ở Đà Nẵng mới có xu hướng giảm dần, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Mưa lớn kéo dài, chợ Hội An ngập tới nóc Ngày 29/10, khu vực trung tâm phố cổ Hội An vẫn ngập nước. Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có hơn 66.000 căn nhà bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn.