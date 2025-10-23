Thành viên đoàn cứu trợ Đắk Lắk xin lỗi vụ 'đền 100 triệu' ở Thanh Hóa

Nguyễn Hữu Phước, thành viên đoàn từ thiện Đắk Lắk cùng với TikToker "Hà và Việt Nam", cho biết đã làm việc và đi đến thống nhất với các bên liên quan, hy vọng mọi chuyện dừng lại.

Nguyễn Hữu Phước là thành viên đoàn từ thiện Đắk Lắk cùng Đào Quang Hà. Ảnh cắt từ clip.

Trong video đăng tải tối 22/10, Nguyễn Hữu Phước cho biết đoàn từ thiện tỉnh Đắk Lắk đã trở về an toàn sau chuyến đi 20 ngày hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung và miền Bắc.

Về vụ việc va chạm giao thông với tài xế Thanh Hóa dẫn tới ồn ào trên mạng xã hội, anh "nhận lỗi sai về mình" khi chưa cập nhật thông tin chính xác. Thay vì thắc mắc với đại lý Honda ôtô Thanh Hóa hoặc cơ quan chức năng, anh lại đăng video "hỏi ý kiến dân mạng" về bảng báo giá sửa xe. Hành động này đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị nhiều bên lợi dụng đăng tin gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, phân biệt vùng miền.

"Em xin gửi lời xin lỗi đến anh Hiếu chủ xe Honda City, trong quá trình đăng video đã để lộ thông tin cá nhân của anh, khiến anh và gia đình bị ảnh hưởng không tốt. Em xin lỗi anh Thái chủ hãng xe Honda Thanh Hóa vì đã gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp", Phước nói.

Giải thích việc không sớm đăng thêm video lên tiếng tại thời điểm gây ồn ào, Hữu Phước cho biết vì "không muốn mọi chuyện đi quá xa trước khi có thông tin chính thức, chính xác".

Qua video, Hữu Phước đính chính trong vụ va chạm, xe tải của đoàn từ thiện Đắk Lắk đã hoàn toàn sai khi chuyển làn thiếu quan sát. Về con số 100 triệu đồng, đây là số tiền đoàn từ thiện tạm ứng cho chủ xe Thanh Hóa để sửa chữa xe, nếu thiếu sẽ bù thêm, thừa sẽ nhận lại.

Liên quan vụ va chạm, thành viên đoàn từ thiện là Đào Quang Hà (TikToker "Hà và Việt Nam") bị tạm giữ vì chiếm đoạt tiền ủng hộ của mạnh thường quân. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó khi chi phí sửa chữa xe hết 45 triệu đồng, nhờ chủ xe Thanh Hóa đồng ý phục hồi một số bộ phận thay vì thay mới và được phía đại lý hỗ trợ 20%, chủ xe đã chuyển trả lại 55 triệu đồng cho đoàn.

"Lúc đó đoàn đang ở Cao Bằng hỗ trợ bà con, tài xế của đoàn đã chuyển ngược lại 55 triệu đồng và hẹn sau khi xong việc sẽ giải quyết. Không có chuyện như một số page đưa tin là chủ xe Thanh Hóa và hãng cấu kết lấy 100 triệu đồng của đoàn", Phước nói.

Hữu Phước khẳng định thông tin chia sẻ đã được thống nhất sau khi làm việc với các bên liên quan. Anh cũng hy vọng mọi chuyện có thể khép lại và xem sự việc như một bài học cho bản thân.

Tuy nhiên, video phân trần của thành viên đoàn từ thiện Đắk Lắk chưa khiến nhiều dân mạng hài lòng. Dưới video, nhiều người cho rằng anh lên tiếng quá muộn khi cuộc sống, hình ảnh của nhiều người đã bị ảnh hưởng. Trước đó, Đào Quang Hà (TikToker "Hà và Việt Nam"), một thành viên khác trong đoàn, bị tạm giữ vì chiếm đoạt tiền ủng hộ của mạnh thường quân.

Sau khi vụ va chạm xảy ra ở Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Phước và Đào Quang Hà liên tục quay, chia sẻ video về vụ va chạm, khiến sự việc trở nên ầm ĩ. Từ ngày 21/10, khi thông tin Đào Quang Hà bị tạm giữ, hai kênh TikTok của Nguyễn Hữu Phước tràn ngập bình luận kêu gọi anh lên tiếng, khiến anh được cho phải ẩn toàn bộ video trên kênh có 88.000 người theo dõi.