Cảnh ngược đời trong quán cà phê hầu gái ở Nhật Bản

Với 25 USD cho 90 phút, khách hàng tới một quán cà phê ở Nhật Bản có thể mặc các bộ trang phục hầu gái, trải nghiệm phục vụ "khách" do nhân viên tại đây đóng vai.

Nhiều khách hàng bỏ tiền để được đóng vai hầu gái ở quán cà phê.

Dịch vụ độc đáo này do một nhóm sáng tạo chuyên về văn hóa cosplay hầu gái tại Nhật Bản khởi xướng. Theo đó vào mùa xuân năm nay, nhóm đã giới thiệu một mô hình ngắn hạn mang tên "Quán cà phê nơi bạn có thể trở thành hầu gái".

Với giá 4.000 yen ( 25 USD ), khách hàng có thể tận hưởng 90 phút trải nghiệm nhập vai. Dù số lượng khách mỗi ngày không được tiết lộ, mô hình độc đáo đã thu hút sự quan tâm đáng kể, theo South China Morning Post.

Khi đến nơi, khách có thể lựa chọn các mẫu váy hầu gái dáng dài thanh lịch, khác với những trang phục hầu gái ngắn dễ thương thường thấy. Do không có phòng thay đồ tại chỗ, người tham gia sẽ mặc bộ đồng phục hầu gái bên ngoài quần áo của mình. Sau khi hóa trang xong, họ sẽ bắt đầu "phục vụ" trà và bánh.

"Khách hàng" ở quán sẽ do nhân viên thực sự đóng vai để nhận sự phục vụ.

Người được phục vụ - “ojou-sama”, một hình mẫu quý cô dịu dàng trong anime, thường thuộc tầng lớp giàu có - thực chất là một nhân viên đóng vai khách.

Với dịch vụ này, khách hàng có thể đắm mình trong “giấc mơ làm hầu gái” mà không phải chịu áp lực từ khách hàng thực sự. Gói trải nghiệm cũng bao gồm chụp ảnh kỷ niệm, ghi lại khoảnh khắc họ hóa thân thành hầu gái phục vụ “khách hàng”.

Sau ca làm, hầu gái có thể thưởng thức bánh và trà tại khu vực dành riêng. Khách cũng có thể thay nhiều bộ trang phục hầu gái trong khoảng thời gian quy định.

“Tôi đã trở thành hầu gái và bầu không khí ở đó thật vui vẻ. Đây thực sự là sự kiện thú vị nhất trên thế giới", một người tham gia chia sẻ.

Quán cà phê mở cửa cho mọi giới tính và đặc biệt thu hút nhiều nam giới có sở thích hầu gái ghé thăm.

“Tôi đã lấy hết can đảm để trải nghiệm làm hầu gái. Các bạn hầu gái, quản gia và quý cô đều rất thân thiện và thật vui khi được chụp ảnh. Cảm ơn mọi người”, một khách nam bày tỏ.

Dịch vụ độc đáo thu hút nhiều khách đăng ký trải nghiệm.

Dù chỉ là sự kiện trong thời gian giới hạn, sức hút từ dịch vụ hầu gái quá lớn đã khiến nhiều người tìm cách đặt chỗ tại quán cà phê, gây nên tình trạng quá tải.

Cà phê hầu gái được xem là một trong những nét độc đáo biểu trưng cho văn hóa hiện đại ở Nhật Bản. Đây là kiểu quán cà phê theo chủ đề khi nhân viên trong quán đều là nữ, mặc trang phục của các "cô hầu gái" giống trong truyện tranh và gọi khách là "ông chủ", "bà chủ" hay "công chúa" và cư xử như khách hàng là chủ nhân của mình.

Không gian các quán cà phê này cũng được bày trí giống như bối cảnh trong các bộ anime, thu hút nhiều fan của thể loại giải trí này.