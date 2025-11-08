Cậu bé nằm liệt giường 2 năm vì bị cắt bỏ 6 nội tạng rúng động TQ

Cậu bé 12 tuổi ở Trung Quốc phải nằm liệt giường suốt 2 năm qua, sau khi gần như toàn bộ hệ tiêu hóa bị cắt bỏ trong một ca phẫu thuật thông thường.

Ca mổ cho Xiao Ye, khi đó mới 10 tuổi, diễn ra vào năm 2023 nhằm loại bỏ một khối u được cho là ở ổ bụng, theo Vision Times. Ca phẫu thuật kéo dài tới 14 tiếng và kết quả khiến cả gia đình sụp đổ: gần 6 cơ quan nội tạng của cậu bị cắt bỏ, gồm tá tràng, ruột non, tụy, túi mật và 2/3 dạ dày. Phần đại tràng còn lại chỉ dài chưa tới nửa mét.

Các đoạn video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy Xiao Ye giờ đây không thể ăn uống bình thường. Cậu bé phải sống nhờ dinh dưỡng truyền qua tĩnh mạch. Mẹ của cậu, bà Yue, cho biết: "Toàn bộ hệ tiêu hóa và hấp thụ của con trai tôi gần như không còn".

Gia đình đã đưa Xiao Ye đi nhiều bệnh viện khắp Trung Quốc nhưng đều nhận được cùng một câu trả lời: cậu cần ghép nhiều bộ phận cùng lúc. Đây là điều gần như bất khả thi và rất tốn kém.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2023, khi Xiao Ye bị một bạn cùng lớp vô tình đập vào bụng. Cậu bé kêu đau nhưng bên ngoài không có vết thương. Bà Yue đưa con đến Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Vũ khám, nơi bác sĩ chẩn đoán là tụ máu trong ổ bụng và chỉ định phẫu thuật.

"Chúng tôi được nói là chỉ là cục máu đông nhỏ. Nhưng khi con vào phòng mổ, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn", người mẹ kể.

Cậu bé đã phải cắt bỏ gần như toàn bộ hệ tiêu hóa trong một cuộc phẫu thuật thông thường. Ảnh: Vision Times.

Trong suốt 14 giờ phẫu thuật, các bác sĩ liên tục ra ngoài yêu cầu gia đình ký thêm giấy đồng ý cho các thủ thuật bổ sung.

"Họ nói có xuất huyết lớn, phải mở ổ bụng. Khi chúng tôi do dự, họ bảo nếu không ký là từ chối cứu chữa", bà Yue nói. Tổng cộng, gia đình đã ký 4 lần.

Sau khi Xiao Ye mổ xong, gia đình mới được thông báo hàng loạt cơ quan nội tạng của bé đã bị cắt bỏ.

Một báo cáo giám định độc lập được ban hành tháng 12/2024 kết luận bệnh viện đã có sai sót chuyên môn, dẫn đến những thương tật hiện tại của Xiao Ye.

Ủy ban Y tế huyện Thành Vũ cũng xác nhận nhiều vi phạm trong văn bản trả lời ngày 28/9. Trước đó, tháng 7/2025, Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Vũ đã chi "tiền bồi thường" 200.000 nhân dân tệ (hơn 28.000 USD ). Tuy nhiên, gia đình cho biết số tiền này chỉ là "một phần rất nhỏ" so với chi phí điều trị lâu dài.

Hiện họ yêu cầu bệnh viện công khai toàn bộ video phẫu thuật và dữ liệu giám sát trong phòng mổ để làm rõ sự thật. "Chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì thật sự đã xảy ra. Chúng tôi muốn công lý cho con trai mình", bà Yue nói.