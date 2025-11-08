TikToker Lê Anh Nuôi xóa toàn bộ video có mặt Hằng Du Mục

TikToker Lê Anh Nuôi bất ngờ xóa toàn bộ clip có mặt Hằng Du Mục và ngừng theo dõi cô trên TikTok.

Lê Anh Nuôi và Hằng Du Mục từng xuất hiện chung trên phiên livestream vào năm ngoái.

Ngày 8/11, theo ghi nhận, kênh TikTok cá nhân của Lê Anh Nuôi (hơn 1,8 triệu follow) đã xóa toàn bộ video có sự xuất hiện của Hằng Du Mục từng thu hút hàng triệu lượt xem. Nam TikToker đồng thời bỏ theo dõi Hằng Du Mục.

Trong khi đó, kênh TikTok của Hằng Du Mục vẫn còn các video quay chung với Lê Anh Nuôi vào ngày 26/5/2024. Trong clip, cả hai xuất hiện vui vẻ, cùng đến Công ty Cổ phần 26, Tổng cục Hậu cần để tham quan quy trình sản xuất giày, dép, áo mưa... Hiện video này đã đạt hơn 14,4 triệu lượt xem. Phần bình luận của các video trên tài khoản của cô cũng khóa.

Thông tin Lê Anh Nuôi xóa hết video và bỏ theo dõi Hằng Du Mục khiến nhiều dân mạng bất ngờ. Trước đó, 2 TikToker này từng xuất hiện cùng nhau trong các video, buổi livestream bán hàng. Năm ngoái, cặp đôi từng gây chú ý khi Hằng Du Mục "lỡ miệng tiết lộ" giá lương khô cacao chỉ hơn 100.000 đồng, giúp cả hai bán được gần 1.000 sản phẩm chỉ sau vài phút.

Clip quay chung với Lê Anh Nuôi vẫn xuất hiện trên kênh của Hằng Du Mục.

"Bình thường một ngày chỉ bán được 400-500 đơn, mà đùng một cái bán được cả nghìn hộp lương khô. Chỉ sợ mai không đóng hàng kịp thôi", Lê Anh Nuôi nói trong phiên livestream.

Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển, sinh năm 1992) nổi tiếng từ năm 2023 nhờ các video nấu ăn dinh dưỡng cho bộ đội với giá 26.000 đồng/suất. Anh tốt nghiệp Học viện Hậu cần, từng được yêu mến nhờ hình ảnh giản dị và gần gũi. Tuy nhiên, khi chuyển hướng sang kinh doanh online, nam TikToker bắt đầu vướng nhiều tranh cãi.

Hồi tháng 10, anh bị cho là lợi dụng hình ảnh quân đội để bán hàng tư nhân trên TikTok, sau khi xuất hiện trong các livestream có logo Công ty cổ phần 26.

Tháng 6 vừa qua, anh gây xôn xao khi bán combo 50 hũ yến chưng sẵn giá 1-1,2 triệu đồng (tương đương 17.000-20.000 đồng/hũ) nhưng lại quảng cáo chứa "50% yến tươi", khiến người tiêu dùng nghi ngờ về chất lượng sản phẩm. Một tháng sau, anh tiếp tục bị đặt nghi vấn về ngày sản xuất không rõ ràng trên sản phẩm khô heo cháy tỏi và sau đó buộc phải gỡ bỏ mặt hàng này khỏi sàn thương mại điện tử.

Đầu tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) cùng Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1997) và 3 người khác để điều tra hành vi Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng, theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 20/3, cả Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt hành chính 70 triệu đồng/người do hành vi quảng cáo sai sự thật, đồng thời buộc cải chính thông tin về sản phẩm đã quảng bá.