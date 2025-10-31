Hannah Olala kể toàn cảnh vụ bông tẩy trang có dòi

Sau khi bị tố bán sản phẩm bông tẩy trang có dòi trên livestream, TikToker Hannah Olala đăng video chia sẻ về toàn cảnh drama thu hút sự chú ý.

Hannah Olala tại một sự kiện ra mắt mỹ phẩm. Ảnh: FBNV.

Video thuật lại toàn bộ sự việc nữ khách hàng V.K.H. tố hộp bông tẩy trang từ một thương hiệu của Nhật Bản có dòi được Hannah Olala đăng tải vào ngày 30/10, một ngày sau khi bài bóc "phốt" xuất hiện.

Theo lời của Hannah Olala, V.K.H. mua 5 hộp bông tẩy trang từ nhãn hàng trên trong phiên phát trực tiếp của mình ngày 8/8. H. đã dùng hết 4 hộp, hộp thứ 5 sử dụng được một nửa thì gặp sự cố. Ngày 24/10, H. liên hệ nhãn hàng để phản ảnh sự việc và nhận được cuộc gọi từ đơn vị vào 3 ngày sau đó.

Nhãn hàng tặng cho khách hàng này 2 hộp bông tẩy trang, dù chưa biết ai đúng ai sai, đồng thời sẽ cử chuyên gia đến vào ngày 31/10 để tìm hiểu nguyên nhân.

Nhưng ngày 29/10, bài viết bóc "phốt" xuất hiện khiến Hannah Olala đặt nghi vấn về lý do thực sự đằng sau.

"Điều Na (tên thường gọi của nữ KOL - PV) thắc mắc là tại sao người này không đợi thêm 2 ngày nữa để biết chính xác nguyên nhân mà vội vã đăng đàn tố cáo như vậy? Nếu sau khi điều tra, lỗi không thuộc về phía nhãn hàng, người này có thể bị truy tố tới cùng vì làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của thương hiệu bông tẩy trang và Na", Hannah Olala bức xúc.

Bài đăng tố Hannah Olala bán bông tẩy trang có dòi.

Bên cạnh đó, nữ KOL thắc mắc thêm về sự xuất hiện của con dòi. Cô nói: "Sản phẩm bông tẩy trang trong phiên livestream ngày 8/8 được sản xuất ít nhất 5 tháng trước. Trong khi đó, từ khi con ruồi đẻ trứng đến khi nở ra thành con dòi chỉ mất từ 8-20 giờ, nếu con dòi ở sẵn trong hộp thì bây giờ đã khô mất rồi. Không thể béo múp, sống nhăn như vậy được".

Video dài 2 phút 11 giây thu hút 1,1 triệu lượt xem và 17.200 lượt thích trên Fanpage chính thức của Hannah Olala, sau vài tiếng đăng tải.

Trước đó, bài viết tố cáo được V.K.H. đăng trên một hội nhóm làm đẹp Facebook ngày 29/10 với tiêu đề "Góc cảnh báo: Bông tẩy trang S* mua trên live Hannah Olala có dòi" thu hút sự quan tâm của phái đẹp.

Trong đó, H. cho biết đã loại trừ khả năng do bảo quản: nhà không nấu ăn, không có thức ăn thừa, thời tiết Hà Nội thời điểm này lạnh và khô, sản phẩm được để ở bàn trang điểm - khu vực sạch sẽ, khô ráo. "Khả năng cao lỗi đến từ khâu sản xuất hoặc đóng gói", cô viết.

Thời điểm đó, bài đăng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng H. hơi vội vàng vì chưa đủ căn cứ để khẳng định nguyên nhân đến từ phía nhãn hàng.

Hannah Olala (tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984) được biết đến là một vlogger kỳ cựu trong ngành làm đẹp với 1,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô từng giới thiệu bản thân có hơn 10 năm làm việc trong ngành mỹ phẩm và hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thông qua một công ty phân phối do cô làm chủ.

Sau khi từ Mỹ về Việt Nam vào năm 2011, Hannah bắt đầu xây dựng sự nghiệp và trực tiếp bán hàng trên các nền tảng.