Shipper phải chuộc lại gói hàng 14 triệu đồng đánh rơi trên đường

Vô tình đánh rơi túi hàng giá trị của khách, Hải Việt (sống tại Hà Nội) đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ người nhặt được báo giúp.

Sáng 30/10, Vũ Hải Việt (sinh năm 2006), tài xế của một ứng dụng giao hàng, nhận đơn giao một túi đồ nhỏ từ phố Kim Ngưu (phường Hai Bà Trưng) về Văn Phú (phường Hà Đông), quãng đường khoảng 12 km. Theo mô tả của người gửi, chiếc túi nylon màu trắng đựng thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, có giá trị 14 triệu đồng.

Trong lúc vận chuyển, Hải Việt không may làm rơi. Khi đi tới đoạn đường Chu Văn An (phường Hà Đông), anh mới phát hiện ra.

"Lúc đó tôi sốc, lo lắm vì đơn hàng giá trị quá lớn", Việt kể với Tri Thức - Znews. Dù quay lại tuyến đường vừa đi qua để tìm nhiều lần, anh vẫn không thể tìm thấy.

Túi đồ Hải Việt làm rơi trên đường giao hàng. Ảnh: NVCC.

Bất lực, hoang mang, Hải Việt đăng bài cầu cứu trong một hội nhóm trên Facebook. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, được một số dân mạng và fanpage chia sẻ, hy vọng giúp nam shipper tìm lại được túi đồ.

May mắn, không lâu sau khi bài đăng lan truyền, một người bình luận nói rằng biết manh mối về người nhặt được. Bản thân vị khách gửi đồ cho Việt cũng tham gia hỗ trợ, nhắn tin trao đổi với tài khoản báo tin này. Theo đó, món đồ rơi trên phố Quang Trung và được một nam giới trung tuổi giữ lại.

Theo chỉ dẫn, Hải Việt nhanh chóng đến địa chỉ của người đàn ông. Tuy nhiên, người này yêu cầu Việt đưa một số tiền để nhận lại túi đồ. Khi đó trong tài khoản chỉ còn khoảng 200.000 đồng, Việt đành đưa hết để kịp thời hoàn thành đơn hàng.

"Nghĩ cũng hơi chạnh lòng khi người đàn ông đó đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng tôi cũng chấp thuận để xong việc. Cũng may mắn là người đó đã giữ lại đồ nguyên vẹn, nếu không, tôi sẽ phải đền cả túi hàng đó, một con số quá lớn với tôi", anh bày tỏ.

Nam shipper cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của cộng đồng mạng, đặc biệt là người đã kết nối thông tin và vị khách gửi túi hàng. Anh cũng sẽ xem đây như một bài học để cẩn trọng hơn khi làm việc.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh, Việt cho biết anh hiện là sinh viên, vừa học vừa làm thêm để có tiền trang trải. Trung bình một ngày, anh có thể kiếm vài trăm nghìn đồng từ công việc giao hàng trên ứng dụng.

"Sự việc hôm nay thực sự khiến tôi thót tim. Những tưởng tranh thủ ngày mưa có thể kiếm thêm chút tiền, không ngờ suýt gặp chuyện lớn. Tôi đã rất may mắn khi được mọi người hỗ trợ như vậy", anh chia sẻ.