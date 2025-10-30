Hannah Olala bị tố bán bông tẩy trang có dòi

Phía nhãn hàng và đội ngũ Hannah Olala sau đó đã phối hợp xử lý và kiểm tra sản phẩm theo phản ánh của khách hàng.

Ngày 29/10, trên một hội nhóm làm đẹp trên Facebook, tài khoản V.K.H. đăng bài cảnh báo với tiêu đề: "Góc cảnh báo: Bông tẩy trang S* mua trên live Hannah Olala có dòi", thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận.

Theo chia sẻ của người này, ngày 8/8, cô mua 6 hộp bông tẩy trang S* trong chương trình livestream của KOL Hannah Olala. Đến 24/10, khi sử dụng đến hộp thứ 5 được vài ngày, cô phát hiện trong miếng bông có dòi.

Người đăng bài cho biết đã loại trừ khả năng do bảo quản: nhà không nấu ăn, không có thức ăn thừa, thời tiết Hà Nội thời điểm này lạnh và khô, sản phẩm được để ở bàn trang điểm - khu vực sạch sẽ, khô ráo.

"Khả năng cao lỗi đến từ khâu sản xuất hoặc đóng gói", cô viết.

Sau khi phát hiện sự cố, khách hàng đã liên hệ fanpage Hannah Olala và được hướng dẫn làm việc với nhãn hàng.

Phía nhãn hàng sau đó xin thu hồi 2 hộp (1 hộp bị tố có dòi, 1 hộp chưa sử dụng) và đề xuất đổi lại 2 hộp mới "để trải nghiệm lại sản phẩm". Tuy nhiên, theo chia sẻ của khách hàng, phương án này chỉ được phía hãng đề cập sau khi cô chủ động hỏi.

Cũng theo bài viết, trong thời gian sử dụng 4 hộp đầu tiên, cô bị nổi mụn li ti không rõ nguyên nhân. Sau khi ngưng dùng một tuần, tình trạng da bắt đầu cải thiện.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bộ phận chăm sóc khách hàng của Hannah Olala xác nhận đã tiếp nhận phản ánh từ khách hàng.

"Đây là sự cố liên quan trực tiếp đến sản phẩm và không nằm trong phạm vi ưu đãi của phiên livestream. Vì vậy, chúng tôi đã chuyển thông tin để nhãn hàng làm việc trực tiếp", người đại diện nói.

Hiện tại, bài đăng của tài khoản V.K.H. cũng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng khách hàng chưa đủ căn cứ để khẳng định lỗi thuộc về KOL hay nhãn hàng.

"Dùng đến nửa hộp rồi mà vẫn quy trách nhiệm cho Hannah Olala và hãng thì hơi vội. Ai đảm bảo môi trường bảo quản ở nhà hoàn toàn sạch sẽ, không có ruồi? Chỉ cần móng tay chạm vào cũng có thể khiến vi khuẩn xâm nhập vào bông tẩy trang", một tài khoản bình luận.

Thậm chí, một số ý kiến khác cho rằng đây có thể là lỗi trong khâu bán hàng hoặc vận chuyển, không liên quan đến người livestream. "Đây là gian hàng chính hãng, khó có khả năng là hàng giả. Nếu không hài lòng với cách xử lý, bạn có thể đề xuất phương án khác vì sàn thương mại điện tử thường sẽ đứng về phía khách hàng", một người khác viết.