Phú Quốc lụt sâu, thanh niên bị lũ cuốn bỏ xe chạy thoát thân

Tối 29/10, mưa kéo dài khiến Phú Quốc ngập sâu. Di chuyển qua hẻm 98 đường Trần Hưng Đạo, anh Minh Hiếu bị nước cuốn đi, anh phải buông tay lái, chấp nhận mất xe để thoát thân.

Cận cảnh Phú Quốc ngập lút bánh ôtô sau trận mưa lớn nhất 25 năm Khoảng 20h ngày 29/10, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, nước ngập đến đầu gối, tràn vào nhà người dân. Theo Đài KTTV An Giang, đây là trận mưa lớn nhất trong 25 năm qua tại Phú Quốc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Minh Hiếu (31 tuổi, nhân viên khách sạn) cho biết từ khoảng hơn 20h tối 29/10, trời bắt đầu mưa to. Trên đường đi làm, anh chạy qua trục đường Trần Hưng Đạo thì thấy ngập sâu, xe cộ ùn tắc, nhiều ôtô lớn bị kẹt lại. Anh quyết định rẽ vào hẻm nhỏ ven biển để tránh, nhưng vì trời tối, không có đèn nên không nhìn thấy dòng nước đang chảy xiết.

“Vừa chạy xuống một đoạn thì nước chảy mạnh quá, cuốn luôn cả tôi với chiếc xe đi”, anh Hiếu nhớ lại.

Anh cố giữ bình tĩnh, bám chặt tay lái để níu chiếc xe. Khi nhận ra sức nước quá mạnh, không thể giữ nổi nữa, anh buộc phải buông tay, cố gắng bơi ngược về phía khu vực nước cạn để thoát thân.

Xe của anh Hiếu bị cuốn trôi, lún sâu dưới hố. Ảnh: NVCC.

“Tôi biết đoạn đường phía dưới trước giờ hay bị sụp hố cát, nên theo bản năng, tôi bỏ xe để cứu mình trước. Sau đó, xe bị nước cuốn đi rất nhanh, chỉ một lát sau là mất hút”, anh kể.

Khi đã thoát khỏi dòng nước xiết, anh Hiếu ngồi chờ lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ. Tuy nhiên, theo anh, xe cứu hộ cũng bị kẹt lại do nước quá lớn. Mãi đến gần nửa đêm, nước bắt đầu rút dần, anh quay lại kiểm tra và thấy xe máy của mình đang nằm sâu dưới hố.

Sự cố khiến xe anh Hiếu hư hỏng nặng, khó có thể sửa được. Điện thoại để trong cốp cũng bị ngấm nước, hỏng linh kiện, chi phí khắc phục khoảng 2 triệu đồng. May mắn, anh không bị thiệt hại về người, chỉ trầy xước do va vào gạch đá.

“Nếu lúc đó tôi cố giữ xe, chắc là không thoát nổi đâu, cái hố phía dưới to lắm, trôi xuống đó thì khó giữ mạng”, anh kể.

Cũng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, chị Nguyễn Hoàng Kim (chủ quán ăn) cho biết đã sinh sống và kinh doanh ở đây từ năm 2021. Theo chị, 4 năm qua, mỗi khi mưa lớn đều xảy ra ngập do không kịp thoát nước. Tuy nhiên, lần ngập năm nay nặng nhất vì mưa kéo dài.

"Nước dâng rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút thôi là tràn vào nhà. Tôi có đặt tấm chắn để ngăn nước nhưng cũng chịu thua", chị nói.

Nước tràn vào quán ăn của chị Kim. Ảnh: NVCC

Nước ngập khiến việc kinh doanh của chị Kim bị ảnh hưởng khá nặng nề. Toàn bộ đồ điện trong quán đã hư hỏng, các đồ đạc khác đều bị thấm nước.

"Bên ngoài nước cao đến đầu gối thì trong nhà cũng xấp xỉ như thế. Dự định mấy ngày tới không buôn bán gì được vì đồ điện hỏng hết rồi. Nếu trời cứ tiếp tục mưa thì không biết làm thế nào", chị rầu rĩ kể.

Tối 29/10, mưa lớn kỷ lục kéo dài 4 tiếng với vũ lượng hơn 120 mm khiến nhiều tuyến đường ở đặc khu Phú Quốc ngập sâu, có nơi đến nửa mét.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn An Giang, đây là trận mưa lớn nhất trong 25 năm qua tại Phú Quốc. Các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đạo, 30 Tháng 4 và khu vực sân bay cũ bị ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.