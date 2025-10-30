Thót tim phút cứu bé trai trôi dạt trên sông Hàn giữa lũ dữ trong đêm

Trong lúc chới với giữa dòng nước lũ trên sông Hàn (Đà Nẵng), bé trai khoảng 8 tuổi may mắn được một nhóm người phát hiện và đưa lên bờ an toàn.

Khoảnh khắc cứu sống bé trai trôi dạt trên sông Hàn giữa đêm Trong lúc trôi dạt giữa dòng nước lũ trên sông Hàn (Đà Nẵng) tối 29/10, bé trai khoảng 8 tuổi được phát hiện và cứu kịp thời.

Tối 29/10, Nguyễn Ngọc Duy (sinh năm 2002) cùng một người bạn có mặt ở một đoạn chân cầu Rồng (Đà Nẵng), livestream tình hình nước lũ để thông tin, cảnh báo cho mọi người.

Khoảng 21h30, Duy phát hiện một "thứ gì đó giống hình người" lẫn trong đám rác đang trôi dạt gần bờ. Ban đầu tưởng là mannequin ở đâu trôi về theo dòng nước lũ, anh không quá để tâm. Tuy nhiên, khi thấy "mannequin" bất ngờ ngọ nguậy, anh mới hốt hoảng, phát hiện đó là một bé trai khoảng 8 tuổi đang gặp nạn.

Nghe tiếng hô hoán của Duy, vài người dân gần đó nhanh chóng chạy tới. Duy cùng một người đàn ông leo qua lan can, men xuống kéo bé trai lên bờ.

Ngọc Duy tham gia cứu bé trai bị trôi dạt. Ảnh: cu

"Vì không biết bơi, khi đó tôi khá hoảng nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết nếu không hành động ngay, bé trai rất có thể sẽ bị cuốn đi tiếp giữa dòng nước chảy xiết như vậy", Duy kể với Tri Thức - Znews.

Trước đó ít phút, cũng tại địa điểm này, anh còn phát hiện một con rắn lục nguy hiểm và cảnh báo mọi người trên livestream của mình không lại gần.

Khi được cứu lên bờ, bé trai may mắn không bị thương nặng, tỉnh táo song bụng căng do uống phải nước trong lúc trôi dạt. Ngọc Duy và người dân nhanh chóng đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng gần đó kiểm tra. Khi người nhà bé nghe tin và tới nơi, anh mới trở về nhà.

Tối 29/10, video ghi lại cảnh tượng thót tim cũng lan truyền trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Trước nhiều bình luận khen ngợi, Duy ngại ngùng, chia sẻ bản thân chỉ hành động theo bản năng, không kịp suy nghĩ nhiều.

Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai Đà Nẵng trực tiếp tham gia một tình huống cứu người như vậy. Trước đây, anh từng là thành viên đội SOS Đà Nẵng, hỗ trợ tìm người mất tích hay hoàn cảnh khó khăn.

"Đến 3h sáng nay (30/10) tôi mới ngủ được. Nghĩ lại tình huống đó, tôi vẫn rùng mình, mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảng 1 phút", Duy kể.