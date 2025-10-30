Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác cá voi 4 m dạt vào bờ biển Đà Nẵng

  • Thứ năm, 30/10/2025 05:10 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một con cá voi (hay được gọi là cá Ông) kích thước trung bình bị sóng đánh dạt vào bờ biển Đà Nẵng thu hút sự chú ý của người dân tối 29/10.

Người dân vây kín xem xác cá Ông dạt vào bờ biển Đà Nẵng Sự xuất hiện của xác một con cá voi (hay cá Ông) tại khu vực Liên Chiểu (Đà Nẵng) gây xôn xao tối 29/10. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường.

Con vật được một ngư dân phát hiện vào khoảng 22h55 tại khu vực bãi tắm Liên Chiểu, gần đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng. Người này nhanh chóng báo cơ quan chức năng địa phương đến phong tỏa hiện trường nhằm bảo vệ xác cá, đồng thời tránh gây mất an ninh trật tự.

Trong lúc đó, nhiều người thắp nhang, cầu nguyện trước xác con vật.

xac ca voi da nang anh 1xac ca voi da nang anh 2xac ca voi da nang anh 3xac ca voi da nang anh 4

Đám đông hiếu kỳ đến xem xác cá Ông. Ảnh: Moon Black.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng công an có mặt. Đơn vị tiến hành giăng dây chắn, hạn chế sự tiếp xúc với xác cá. Vụ việc thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, người địa phương) cho biết thời điểm cá xuất hiện, trời Đà Nẵng mưa lâm thâm. Tại hiện trường, một cán bộ địa phương xác nhận con vật có kích thước khoảng 4 m. Sau khi tiến hành xác minh nguyên do xác cá trôi dạt, địa phương sẽ tiến hành chôn cất đảm bảo vệ sinh môi trường và phong tục vùng biển.

Trước thời điểm cá Ông xuất hiện, Đà Nẵng chứng kiến cơn mưa như trút nước trong 3 ngày gây ngập nặng nhiều khu vực vùng ven đô thị và vùng trũng ven sông. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cho biết việc Đà Nẵng bị ngập là do tổ hợp hình thể thời tiết gồm không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía nam lên, cộng thêm trường gió đông ẩm gây ra.

xac ca voi da nang anh 5

Đông đảo người dân tụ tập tại khu vực biển Liên Chiểu xem cá Ông. Ảnh: Moon Black.

Vi Lê

xác cá voi đà nẵng cá ông đà nẵng bãi biển linh chiểu mưa lũ đà nẵng

