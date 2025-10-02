Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cô gái gặp rắc rối vì 'nhận vơ' là người trong clip viral của VTV

  • Thứ năm, 2/10/2025 07:17 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Nguyễn Thu Hương khẳng định mình không phải cô gái lội nước rồi ngã 2 lần trong clip phát trên VTV đang gây bão mạng.

Cảnh cô gái bị ngã khi lội nước được VTV ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 30/9, trong bản tin thời sự của VTV24 về tình hình ngập lụt tại Hà Nội sau trận mưa lớn, có đoạn ghi lại khoảnh khắc một cô gái cầm ô lội nước. Giữa dòng nước ngập sâu đến ngang đùi, cô bất ngờ bị vấp, ngã chúi đầu xuống ướt sũng.

Cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trên màn hình khi đó hiện dòng chữ giới thiệu "Chị Nguyễn Thu Hương, Hà Nội", khiến cư dân mạng lập tức truy tìm danh tính người có cú ngã viral.

Hôm 1/10, một cô gái tên Nguyễn Thu Hương (sinh năm 2000) bất ngờ đăng story với bức ảnh chụp màn hình bản tin kèm chữ "Ukm". Động thái này khiến cộng đồng mạng tin rằng cô chính là nhân vật chính trong clip.

Tuy nhiên, chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Hương khẳng định cô gái trong clip phát trên VTV không phải mình. "Hôm đó, mọi người ào vào TikTok trêu tôi bị ngã. Tôi thấy cũng hài hước nên đăng story kèm dòng chữ cho vui, không ngờ lại gây chú ý", cô gái 25 tuổi nói.

Hương cho biết thêm ngày 30/9, Hà Nội ngập nặng nhưng cô vẫn phải đi làm ở trường. Trên đường về, chính cô bị ngã ở đoạn ngập sâu trong ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

"Chỗ tôi ngã nước cũng tới ngang hông, nhìn cảnh tượng khá giống clip trên VTV. Thấy sự trùng hợp thú vị nên tôi đăng story để đùa mọi người", cô giải thích.

Sau sự việc, Hương thừa nhận cuộc sống của mình bị xáo trộn và rút kinh nghiệm sẽ không "nhận vơ" trong những tình huống tương tự nữa.

Hôm 30/9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, Hà Nội xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư, đô thị và vùng trũng thấp. Hệ thống thoát nước quá tải khiến việc đi lại trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết lực lượng ứng trực 24/24 đã được triển khai, huy động tối đa nhân lực và thiết bị để xử lý tình trạng úng ngập.

Đến cuối giờ chiều 1/10, Hà Nội vẫn còn 11-13 điểm úng ngập ở các tuyến phố Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, cầu Bươu, Triều Khúc, Nam Trung Yên, Cổ Linh.

Một số hình ảnh đời thường của Nguyễn Thu Hương.

