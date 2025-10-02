Vụ tống tiền 100 triệu đồng của TikToker Diễm Quỳnh

T.Q.N. tạo một đường dẫn Google Drive, tổng hợp phốt của TikToker Diễm Quỳnh (Pun), phát tán trên mạng xã hội, sau đó yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để gỡ bài.

Pun theo đuổi hình tượng ngọt ngào, đáng yêu như búp bê. Ảnh: NVCC.

Phiên tòa xét xử tại Hà Nội ngày 29/9 khép lại hành trình 5 tháng kiện tụng giữa Phạm Diễm Quỳnh (sinh năm 2004, chủ tài khoản TikTok "Tên của tớ là Pun" với 1,8 triệu lượt theo dõi) và T.Q.N. (sinh năm 1994, kinh doanh online, Thái Nguyên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Diễm Quỳnh cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm trước phán quyết của thẩm phán. "Tôi đã chi 90 triệu đồng để lập vi bằng và thuê luật sư để kết thúc chuỗi ngày sống trong sự dè bỉu từ cộng đồng mạng", nữ TikToker nói.

Về phía N., người này cho biết đang tuân thủ quyết định xử phạt từ tòa án.

Bị tống tiền

Từ cộng đồng những người đam mê phong cách Lolita, năm 2024, Diễm Quỳnh bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua các video đập hộp váy hơn chục triệu đồng.

Thấy vậy, N. khơi lại xích mích từ 2 năm trước. Cô nhiều lần đăng bài bóc phốt, xúc phạm, thậm chí tạo một đường dẫn Google Drive tập hợp bằng chứng vạch trần sai trái của Quỳnh và ghim trên trang cá nhân.

Trở lại năm 2022, mâu thuẫn của Quỳnh và N. bắt nguồn từ một chiếc đầm.

Theo lời kể của Quỳnh, thời điểm đó, cả cô và N. đều kinh doanh dòng váy Nhật Bản. Một khách hàng hỏi sản phẩm của Quỳnh và được báo giá 6 triệu đồng, nhưng không mua.

Vi bằng được Diễm Quỳnh liên hệ luật sư tạo vào ngày 12/5. Sự việc khiến cô bị trầm cảm. Ảnh: NVCC.

Sau đó, người này đăng tải hình ảnh chiếc đầm mẫu mã tương tự, chỉ khác màu. Vì tò mò, Quỳnh hỏi và biết được mức giá N. bán cao hơn mình 2 triệu đồng. Nhận thấy sự chênh lệch, vị khách có ý định trả hàng, nhưng sau cùng vẫn lấy.

Câu chuyện đến tai N., cô cho rằng Quỳnh muốn cướp khách. Quỳnh nhắn tin giải thích nhưng không được N. chấp nhận. Không có tiếng nói chung, cả hai chặn nhau trên mạng xã hội.

"Thời điểm đó, tôi không biết người bán cho khách là N.", Quỳnh nói và cho biết thêm cô không ngờ lần tranh cãi đó lại ảnh hưởng đến tận bây giờ.

Tháng 4 năm nay, khi Diễm Quỳnh chia tay với người yêu, N. tiếp tục cắt ghép video nói xấu. Mọi việc dần đi quá xa, nữ TikToker liên hệ xóa bài, N. yêu cầu chuyển 50 triệu đồng. Cô đồng ý và chia ra 3 lần chuyển. Khi hoàn tất số tiền, N. tiếp tục đòi 50 triệu đồng (tổng là 100 triệu đồng) mới gỡ bài.

Lúc Quỳnh chuẩn bị chuyển tiền, gia đình cô phát hiện. Quá trình lập vi bằng, thuê luật sư bắt đầu.

Trầm cảm

Khi được hỏi về lý do chấp nhận chuyển tiền dù biết rõ thông tin của N. là bịa đặt, Quỳnh cho biết thời điểm đó, bản thân đang điều trị bệnh, không đủ tỉnh táo nên muốn chuyển tiền để giải quyết cho xong.

Tháng 5, N. chính thức bị khởi tố sau khi luật sư lập 2 vi bằng (hành vi cưỡng đoạt tài sản và bằng chứng vu khống, làm nhục người khác). Trong phiên tòa xét xử ngày 29/9, N. thú nhận hành vi, đồng thời công khai xin lỗi Quỳnh và gia đình. N. gỡ các bài viết bóc phốt vào ngày 30/9, trao trả số tiền 50 triệu đồng cho nguyên đơn, hưởng án tù treo.

Diễm Quỳnh nổi tiếng trong cộng đồng mê phong cách Lolita. Ảnh: NVCC.

Trong vòng một năm từ 2024 đến 2025, Diễm Quỳnh cho biết cô bị cộng đồng những người yêu thích phong cách Lolita nói riêng và follower nói chung bôi nhọ, công kích dẫn đến trầm cảm, rối loạn lo âu, giấc ngủ. Cô sử dụng velaxine và nykob thường xuyên.

Thời điểm hứng chịu gạch đá, nữ TikToker sinh năm 2004 bị suy dinh dưỡng, chỉ nặng khoảng 35 kg.

"Sự việc này ảnh hưởng rất nhiều tới danh dự, uy tín, nhân phẩm cũng như công việc đến mức tôi phải đi điều trị tâm lý trong suốt thời gian qua. Hiện tại, mọi việc đã ổn thỏa. Tôi cởi mở hơn khi nhìn lại sự việc đã qua và an tâm khắc phục các vấn đề về sức khỏe, làm việc tích cực trở lại", cô cho hay.

Phạm Diễm Quỳnh (hay còn gọi là Pun) được biết đến với danh xưng "tiểu thư", "richkid", nổi tiếng từ các video đập hộp váy Lolita. Nữ TikToker theo đuổi phong cách ngọt ngào, đáng yêu. Cô từng chi 200 triệu đồng cho cuộc đại trùng tu nhan sắc.

Đặc biệt, Quỳnh sở hữu bộ sưu tập váy Lolita lên đến hàng trăm triệu đồng. Các clip đập hộp váy, flex nhà, đồ hiệu thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Mới đây, cô gây chú ý khi được bố mẹ tặng nhà trị giá 14,5 tỷ đồng tại TP.HCM.