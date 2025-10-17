Quán cà phê Hà Nội bị tố lừa khách, 'chặt chém' 6 ly nước 650.000 đồng

Anh P. bức xúc đến mất ngủ khi phát hiện nhân viên quán cà phê trên phố Ấu Triệu (Hà Nội) tự ý đổi món trên menu, nói dối để "chặt chém".

Một số món mà nhóm anh P. gọi bị thay đổi trên menu.

Khoảng 23h30 tối 16/10, anh P. (Hà Nội) cùng nhóm bạn ghé vào quán cà phê V. trên phố Ấu Triệu (phường Hoàn Kiếm). Đây là lần đầu tiên anh tới quán này, không ngờ từ lúc chọn món cũng là khởi đầu cho chuỗi trải nghiệm tồi tệ, cảm giác bị lừa dối và chặt chém.

"Tôi không đánh giá về chất lượng đồ uống hay giá cả, vì quán nằm bên Nhà thờ Lớn trong khu phố cổ, chúng tôi xác định mua chỗ ngồi là chính. Nhưng tôi bức xúc khi quán thiếu minh bạch từ đầu đến cuối", anh nói với Tri Thức - Znews.

Anh P. kể khi gọi món kem, trên menu ghi 60.000 đồng/cốc. Người nhân viên độ tuổi trung niên, có thể cũng là chủ quán, hỏi anh "Có muốn mix hai vị không?" nhưng lại không nói rõ ràng về mức giá khi trộn 2 vị, cố tình nói vòng vo.

Đến khi anh hỏi lại có phải 2 vị là 2 viên, giá 120.000 đồng, người này mới xác nhận là đúng. Anh P. quyết định đổi sang ly trà đá 60.000 đồng và cà phê trứng 65.000 đồng, theo giá trên menu.

Đọc đánh giá trên Google, anh P. nhận thấy mình không phải người duy nhất gặp tình huống tương tự tại quán cà phê này.

Khi chốt order, nhân viên quán đọc thêm cả 2 đĩa hướng dương (giá 40.000 đồng/đĩa". Anh P. ngăn lại, nói mình không gọi hướng dương, song nhân viên cho biết bạn đi trước của anh đã gọi.

"Bạn tôi khi đó đã lên tầng, nghĩ chắc bạn mình gọi thật, hướng dương cũng không đắt quá nên tôi đồng ý", anh kể, cho biết một người bạn đi cùng đã thanh toán trước rồi mọi người chia sau. Sau khi hỏi lại, các bạn của anh nói rằng không hề gọi hướng dương.

Đến gần 2h sáng, về đến nhà, anh P. nhìn lại hóa đơn mới bức xúc khi 2 cốc đồ uống ban đầu đã bị đổi thành 2 món khác có giá 90.000 đồng và 80.000 đồng, còn tính thêm 10% phí dịch vụ mà không thông báo cho khách. Vì chỉ thanh toán theo giá tổng, cả nhóm không để ý sự thay đổi giá từng món.

"Tôi ức chế và khó chịu, không khác gì bị lừa đảo, tức đến mất ngủ cả đêm. Tôi thử lên web và mạng xã hội để tìm số điện thoại liên hệ phản ánh thì đều không thấy", anh bức xúc nói. Đọc đánh giá trên ứng dụng Google, anh nhận thấy rất nhiều người, có cả du khách nước ngoài, đã kể lại tình huống tương tự khi đến quán này.

Chia sẻ trải nghiệm của mình lên hội nhóm mạng xã hội, anh P. nhận được nhiều phản hồi từ dân mạng, cho biết quán này đã bị "phốt" nhiều lần vì mập mờ khi tính tiền, thái độ phục vụ không tốt. Một người thậm chí nhắn riêng cho anh P. để kể rằng từng gặp tình huống không vui ở đây.

"Tôi sống ở Hà Nội bao nhiêu năm, không nghĩ một ngày mình cũng dính phải tình huống này. Tôi đăng bài không phải để đòi lại tiền, mà để cảnh báo người khác nên tránh những quán làm ăn thiếu minh bạch như vậy. Những khách du lịch đến rồi đi, làm sao đòi được công bằng", anh nói, khẳng định sẽ không bao giờ quay lại lần hai.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, quán cà phê V. chỉ có tổng đánh giá 1,2 sao trên Google, với hàng loạt ý kiến tiêu cực về mức giá, thái độ phục vụ. Một đánh giá từ tài khoản T.X. vào ngày 11/10 cho biết bị nhân viên yêu cầu đổi từ món cà phê trứng 65.000 đồng sang ly khác giá 90.000 đồng, mặc định phải mua thêm hướng dương.

Tương tự, trên trang Fanpage có hơn 2.000 lượt theo dõi, quán cũng nhận nhiều bình luận tiêu cực từ nhiều năm trước. Ngày 17/10, Tri Thức - Znews đã liên hệ với quán cà phê V. để xác minh sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.