Thiếu gia Phan Hoàng và 'tiểu thư nghìn tỷ' sau đám hỏi

Lễ ăn hỏi của thiếu gia Phan Hoàng và Khánh Linh - ái nữ Tập đoàn Sơn Kim - diễn ra khá kín tiếng nhưng thu hút sự quan tâm.

Ngày 16/10, sau thông tin về đám hỏi gây chú ý, thiếu gia Phan Hoàng (sinh năm 1996) đăng những khoảnh khắc đầu tiên trong ngày trong đại.

Trong bức hình chụp cùng dàn bê tráp, Phan Hoàng và Khánh Linh nở nụ cười rạng rỡ, đầy hạnh phúc. Anh chia sẻ dòng cảm xúc: "Thank you my brothers" (tạm dịch: Cảm ơn những người anh em).

Phan Hoàng đăng bức ảnh kỷ niệm trong ngày trọng đại. Ảnh: Phan Hoàng/Facebook.

Trên trang cá nhân, Khánh Linh (Ruby Nguyễn, sinh năm 2000) cũng đăng clip ngắn ghi lại khoảnh khắc lãng mạn khi chụp hình cưới. Trong video, hai nhân vật chính không lộ mặt, chỉ trao nhau những cái chạm tay đầy ngọt ngào, lãng mạn như lời hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Trước đó, vào ngày 15/10, thông tin thiếu gia Sài thành và tiểu thư "gia tộc nghìn tỷ" sắp kết hôn thu hút sự chú ý. Mối duyên giữa hai người con của những gia đình giàu có nổi tiếng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khánh Linh đăng khoảnh khắc ngọt ngào cùng nửa kia. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.

Phan Hoàng và Khánh Linh nhận nhiều lời khen khi đều có học vấn cao, ngoại hình nổi bật và phong cách điềm đạm, nhẹ nhàng.

Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia tộc kinh doanh có ảnh hưởng tại Việt Nam. Thừa hưởng truyền thống gia đình, cô tập trung học hỏi về kinh doanh và có học vấn đáng nể.

Ngày 16/5, Khánh Linh nhận bằng thạc sĩ Đại học George Washington (Mỹ). Trước đó, cô tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ). Tháng 3/2021, Khánh Linh được bà nội hướng theo học chương trình International Business Law của Viện IBLA trong 3 tháng và được tuyển làm trợ lý Hội đồng Quản trị tại Tập đoàn Sơn Kim. Cùng năm, cô tham gia quảng bá cho một dự án bất động sản của gia đình.

Trong khi đó, Phan Hoàng là con trai thứ hai của đại gia Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, anh trở về và cùng anh trai Phan Thành phát triển kinh doanh của gia đình.

Phan Hoàng và Khánh Linh công khai hẹn hò vào đầu năm 2023. Khi đó, thiếu gia Sài thành đăng ảnh chụp góc nghiêng cùng nửa kia với lời chúc "Happy New Year". Một năm sau, cả hai thoải mái xuất hiện với góc ảnh chính diện.

Theo tiết lộ từ gia đình, Khánh Linh - Phan Hoàng sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.