Thiếu gia Phan Hoàng giàu cỡ nào?

Phan Hoàng khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trang Instagram và Facebook cá nhân của anh được đặt ở chế độ riêng tư. Nhiều hình ảnh của anh được chia sẻ bởi người thân, đặc biệt là anh trai Phan Thành và chị dâu Primmy Trương. Phan Thành cũng là người dẫn dắt và giúp em trai có những bước đi vững vàng. Ảnh: Primmy Trương/Instagram.