Thiếu gia Phan Hoàng giàu cỡ nào?

Ngày 15/10, thông tin thiếu gia Phan Hoàng (sinh năm 1996) sắp kết hôn với bạn gái Khánh Linh (sinh năm 2000) - ái nữ Tập đoàn Sơn Kim - làm bùng nổ mạng xã hội. Cả hai đều có ngoại hình sáng, gia thế "khủng" và học vấn nổi bật. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.
Phan Hoàng là con trai thứ hai của đại gia Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Từ khi còn là thiếu niên, anh đã thu hút sự chú ý. Những thông tin về cuộc sống thường ngày, học vấn hay chuyện tình cảm. Ảnh: Phan Hoàng/Facebook.
Phan Hoàng là em trai thiếu gia Phan Thành (sinh năm 1989), một doanh nhân có tiếng. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, Phan Hoàng về nước và cùng tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Hiện Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phan Thành do ông Phan Quang Chất là người đại diện. Doanh nghiệp hoạt động đa ngành, từ dịch vụ, thương mại cho đến bất động sản. Ảnh: Phan Hoàng/Facebook.
Phan Hoàng khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trang Instagram và Facebook cá nhân của anh được đặt ở chế độ riêng tư. Nhiều hình ảnh của anh được chia sẻ bởi người thân, đặc biệt là anh trai Phan Thành và chị dâu Primmy Trương. Phan Thành cũng là người dẫn dắt và giúp em trai có những bước đi vững vàng. Ảnh: Primmy Trương/Instagram.
Người theo dõi có thể thấy dù kín tiếng hơn anh trai, Phan Hoàng có cùng đam mê với những thú vui xa xỉ như chơi siêu xe hay golf giống Phan Thành. Trong dịp sinh nhật vào đầu năm 2021, Phan Hoàng khoe hình ảnh tậu siêu xe Mercedes G63. Anh cũng có những lần check-in với dàn xe sang tại nhà. Ảnh: Phan Hoàng/Facebook.
Thiếu gia Sài thành có tình yêu đặc biệt với chú chó tên Bư, được anh nuôi từ năm 2021. Phan Hoàng còn lập tài khoản mạng xã hội riêng cho cún cưng, thường xuyên cập nhật hình ảnh đáng yêu và đưa chú cún tham gia các hội thi. Ảnh: Phan Hoàng/Facebook.
Trên trang cá nhân, Primmy Trương, chị dâu Phan Hoàng, cũng cập nhật hình ảnh mới về việc nhà có hỷ. Nhiều người theo dõi mong chờ đám cưới hoành tráng của cặp đôi thiếu gia - tiểu thư của hai gia đình giàu có tiếng ở TP.HCM. Ảnh: Phan Hoàng/Facebook.
