'Tiểu thư nghìn tỷ' sắp cưới thiếu gia Phan Hoàng khoe túi hiệu

|
"Tiểu thư nghìn tỷ" Nguyễn Khánh Linh (Ruby Nguyễn, sinh năm 2000) và thiếu gia Phan Hoàng (sinh năm 1996) sắp cưới trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong khi Phan Hoàng là con trai thứ hai của đại gia Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square, Khánh Linh là ái nữ được cưng chiều của Tập đoàn Sơn Kim.
|
Bên cạnh mối tình với thiếu gia Phan Hoàng, Khánh Linh được biết đến là rich kid có tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống dư dả trên trang cá nhân hơn 83.000 người theo dõi. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài ưa nhìn, phong cách hiện đại và gu thời trang thanh lịch, nữ tính.
|
Không khó để nhận ra ái nữ nhà Sơn Kim có sở thích dành cho túi xách từ các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng. Cô liên tục xuất hiện bên những mẫu túi xách nổi tiếng của các nhà mốt Dior, Chanel, Louis Vuitton hay Hermès.
|
Tiểu thư Sài thành được khen biết cách khéo léo kết hợp túi hiệu với trang phục tạo nên tổng thể thanh lịch, sang trọng. Trong hình, chiếc túi da cá sấu của thương hiệu Fendi, có giá khoảng 50.000 USD, là một trong những mẫu túi cô yêu thích.
|
Khánh Linh có thú chơi túi hiệu từ nhiều năm trước. Dù không phô trương, cô vẫn khiến người theo dõi trầm trồ với loạt phụ kiện đắt đỏ trong mỗi lần xuất hiện.
|
Những chiếc túi hiệu là phụ kiện không thể thiếu của Khánh Linh khi ra ngoài. Cô cũng diện nhiều trang phục, dép, mũ, đồ trang sức đến từ nhiều thương hiệu lớn.
|
Giống bạn trai, sau thời gian du học Mỹ, Khánh Linh trở về Việt Nam tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Trong loạt ảnh chụp tốt nghiệp hồi tháng 5, cô bày tỏ lòng biết ơn sự hỗ trợ, đồng hành của gia đình, bạn bè trong quãng thời gian học tập.
|
Phan Hoàng và Khánh Linh công khai hẹn hò vào đầu năm 2024. Trên trang cá nhân, cả hai khá kín tiếng khi chia sẻ hình ảnh hẹn hò, chỉ thi thoảng đăng hình đối phương trong những dịp kỷ niệm, sự kiện.
Hiện nay, ngày càng nhiều em nhỏ mắc phải chứng "tim rỗng". Chúng đạt thành tích cao trong học tập nhưng lại thiếu sức sống và động lực sống nên được gọi là "người rỗng tuếch". Trong quá trình trưởng thành, những đứa trẻ chỉ biết học tập không ngừng nghỉ để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, sẽ vô tình bỏ qua cảm xúc và mong muốn của chính mình.