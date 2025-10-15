Thiếu gia Phan Hoàng sắp cưới 'tiểu thư nghìn tỷ'

Dù sinh ra trong gia đình giàu có, Phan Hoàng và Khánh Linh không quá phô trương trên mạng xã hội. Trước khi công khai hẹn hò, cả hai thỉnh thoảng đăng ảnh chụp chung nhưng chỉ thấy từ phía sau lưng. Thiếu gia 29 tuổi để trang cá nhân ở chế độ riêng tư, chỉ công khai tài khoản chuyên đăng những hình ảnh về chú chó cưng mà anh nuôi.