Thiếu gia Phan Hoàng sắp cưới 'tiểu thư nghìn tỷ'

Ngày 15/10, người thân trong gia đình tiết lộ Nguyễn Khánh Linh (Ruby Nguyễn, sinh năm 2000) - ái nữ của Tập đoàn Sơn Kim - sẽ tổ chức lễ vu quy với thiếu gia Phan Hoàng (sinh năm 1996) vào ngày 16/10. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi cặp đôi đều có gia thế "khủng" và nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Son Nguyen Thi/Facebook.
Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia tộc kinh doanh có ảnh hưởng tại Việt Nam. Trong khi đó, Phan Hoàng là con trai thứ hai của đại gia Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Anh chàng sinh năm 1996 là em trai thiếu gia Phan Thành. Ảnh: Son Nguyen Thi/Facebook.
Phan Hoàng và Khánh Linh công khai hẹn hò vào đầu năm 2023. Khi đó, thiếu gia Sài thành đăng ảnh chụp góc nghiêng cùng nửa kia với lời chúc "Happy New Year". Một năm sau, cả hai thoải mái xuất hiện với góc ảnh chính diện. Chuyện tình của thiếu gia - tiểu thư hai gia đình kinh doanh lớn được nhiều người ngưỡng mộ.
Phan Hoàng đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ và trở về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Khánh Linh từng học tại Đại học Boston (Mỹ) và tham gia vào các công việc trong gia tộc.
Dù sinh ra trong gia đình giàu có, Phan Hoàng và Khánh Linh không quá phô trương trên mạng xã hội. Trước khi công khai hẹn hò, cả hai thỉnh thoảng đăng ảnh chụp chung nhưng chỉ thấy từ phía sau lưng. Thiếu gia 29 tuổi để trang cá nhân ở chế độ riêng tư, chỉ công khai tài khoản chuyên đăng những hình ảnh về chú chó cưng mà anh nuôi.
Ái nữ tập đoàn nghìn tỷ nhận nhiều lời khen về ngoại hình xinh đẹp, khí chất sang trọng cùng gu ăn diện tinh tế.
Khánh Linh có trang cá nhân hơn 83.000 người theo dõi. Cô thường đăng hình ảnh khi du lịch ở nhiều nước trên thế giới, tham gia các sự kiện kinh doanh và hẹn hò cùng bạn trai.
