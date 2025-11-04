YouTuber, streamer nước ngoài phát cuồng với 'quán Phở anh Hai'

YouTuber hơn 6,3 triệu người đăng ký Kubz Scouts đã phát trực tiếp quá trình chơi thử game "Tiệm phở của anh Hai" và bày tỏ sự thích thú trước những diễn biến bất ngờ của trò chơi.

YouTuber 6.3 triệu subscribers trải nghiệm Tiệm phở của anh Hai. Ảnh cắt từ clip.

Kubz Scouts phát trực tiếp gần 1 tiếng, ghi lại toàn bộ quá trình chơi game, từ việc làm quen với menu quán phở, phục vụ khách, và cả những khoảnh khắc thót tim khi “cậu Vàng” đột ngột chạy ra đường.

Trong buổi livestream, biểu cảm của streamer từ hoảng hốt, căng thẳng đến thở phào nhẹ nhõm mỗi khi kịp giữ chú chó cưng trong tiệm khiến khán giả đặc biệt thích thú. Bên cạnh đó, sự lúng túng của anh khi liên tục nhận những đơn phở có yêu cầu nguyên liệu phức tạp cũng khiến người xem bật cười. Video hiện đã thu hút hơn 450.000 lượt xem và hơn 1.500 bình luận trên YouTube.

Vì game có nhiều tình huống hài hước mang đậm màu sắc Việt Nam, Kubz Scouts chưa thể hiểu hết. Dù vậy, anh vẫn rất hào hứng trước từng tình tiết xảy ra.

Kubz Scouts thích thú trước các tình tiết trong trò chơi. Ảnh cắt từ clip.

Kết thúc buổi phát trực tiếp, Kubz không quên gửi lời khen ngợi đến các nhà phát triển trò chơi. Anh cho rằng bản thân không mong đợi gì khi chơi thử, nhưng trò chơi này thật sự đã vượt xa kỳ vọng.

“Gửi đến nhà phát triển trò chơi, 'Tiệm phở của anh Hai' thật sự tuyệt vời, hãy tiếp tục phát triển nhé! Cách kể chuyện rất hay, trò chơi thú vị và tôi không thể đoán được cốt truyện sẽ đi theo hướng nào, nó vừa ngẫu nhiên vừa hồi hộp, tôi chỉ muốn chơi tiếp”, Kubz Scouts chia sẻ.

Trước đó, Eneninn - streamer ở Mexico với 165.000 lượt đăng ký trên YouTube - cũng chia sẻ quá trình thử sức với game Việt Nam này. Đáng chú ý, ngay những phút bắt đầu, anh đã sơ suất làm mất “cậu Vàng” và ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khoảnh khắc này sau đó được nhiều khán giả Việt chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Đồng thời, video trích từ buổi phát trực tiếp được chính chủ đăng trên TikTok thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem.

Biểu cảm hoảng hốt của streamer Mexico khi "cậu Vàng" bị bắt. Ảnh cắt từ clip.

Ngay từ những phút đầu chơi game, nam streamer hào hứng nói: “Tôi bỗng có cảm giác như quay lại năm 2010, khi còn lên YouTube tìm video ‘nàng tiên cá có thật’”. Trong suốt buổi livestream kéo dài 1 tiếng 45 phút, anh tập trung theo dõi cốt truyện, tỉ mỉ chuẩn bị từng tô phở cho khách trong game và đặc biệt chú ý đến chú chó ở tiệm vì sợ bị trộm mất.

Buổi phát trực tiếp được đăng lại trên YouTube với 116.000 lượt xem, rất nhiều khán giả Việt Nam đã để lại bình luận ủng hộ: “Anh chàng này reaction vui khiến game trở nên viral”, “Anh chị em Việt Nam xúm lại cày view cho anh Mexico này nha”, “Trong các streamer nước ngoài chơi game này tôi thích anh ấy nhất”.

Đáp lại tình cảm đó, nam streamer để lại bình luận bằng tiếng Việt bên dưới bài đăng: “Xin chào mọi người Việt Nam, tôi đang sử dụng phiên dịch nên không chắc những gì tôi nói có được dịch chính xác hay không, nhưng tôi chỉ muốn cảm ơn sự ủng hộ và tình cảm của các bạn. Gửi một cái ôm từ Mexico”.

Tựa game "Tiệm phở của anh Hai" do sinh viên Việt Nam phát triển đang gây sốt.

Gần đây, tựa game "Tiệm phở của anh Hai" do sinh viên Việt Nam phát triển đang gây sốt, thu hút nhiều streamer, YouTuber cả ở Việt Nam và thế giới trải nghiệm.

Trò chơi lấy bối cảnh tại một quán phở nằm ở ngã tư Đan Phượng (Hà Nội), tái hiện khung cảnh rất đời thường với thực đơn phở kèm các món phụ như quẩy hay cơm nguội, bình trà miễn phí, không gian quán nhỏ, nền gạch hoa và những bộ bàn ghế nhựa màu xanh quen thuộc.

Ở màn đầu tiên, người chơi hóa thân thành chủ quán, vừa phải phục vụ khách vừa trông chừng chú chó cưng để tránh bị kẻ xấu bắt mất khi chạy ra đường. Từ đó, trò chơi dần mở rộng sang những màn chơi có độ khó cao hơn, pha trộn giữa yếu tố hành động và kinh dị.