Học ngành gì để làm game như Quán phở anh Hai?

Việc làm ra một tựa game như "Quán phở anh Hai" đòi hỏi sự kết hợp giữa các nhóm kỹ năng như lập trình, thiết kế đồ họa, thiết kế game...

Hình ảnh trong game Quán phở anh Hai. Ảnh: Linh Huỳnh.

Brother Hai's Pho Restaurant (tạm dịch: Quán phở anh Hai) là một tựa game kinh dị kết hợp yếu tố mô phỏng, do một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội với biệt danh "Marisa0704" phát triển.

Game lấy bối cảnh một quán phở nhỏ tại huyện Đan Phượng (cũ), Hà Nội, nơi người chơi vào vai nhân vật vừa bán phở, vừa khám phá nhiều bí ẩn kỳ lạ.

Tựa game đã nhanh chóng thu hút sự tò mò của hàng trăm nghìn người dùng, nhanh chóng trở thành một đề tài nóng trên khắp các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội.

Sức hấp dẫn lớn của game nằm ở khả năng tái hiện tỉ mỉ và chân thực bối cảnh đời thường tại Việt Nam. Mọi chi tiết trong game đều được thiết kế để gợi lên sự quen thuộc tại các quán ăn bình dân ngoài đời thực.

Để biến những ý tưởng chân thực và hấp dẫn như việc tái hiện một quán phở Việt Nam thành một thế giới ảo có thể tương tác được, người làm game cần phải có một nền tảng kiến thức vững chắc.

Tri Thức - Znews gợi ý một số ngành học giúp biến những ý tưởng như Brother Hai's Pho Restaurant thành hiện thực?

Thiết kế game

Thiết kế game là xác định và xây dựng trải nghiệm người chơi. Quá trình này bao gồm việc đặt ra các luật chơi, mục tiêu, cơ chế hoạt động, cấu trúc cấp độ, cốt truyện và cách người chơi tương tác với thế giới ảo.

Thí sinh có thể học ngành Thiết kế và phát triển game. Hiện tại, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang đào tạo ngành này.

Sinh viên sẽ được học về các nguyên lý thiết kế game và các kiến thức liên ngành như toán học, văn hoá, kinh tế, pháp luật, marketing, đa phương tiện để sáng tạo các kịch bản game lành mạnh, hấp dẫn người chơi mục tiêu, cân bằng giữa doanh thu và khả năng giữ chân người chơi.

Ngoài ra, sinh viên được cung cấp kiến thức cơ sở khoa học máy tính, đa phương tiện để phát triển, kiểm thử các game theo kịch bản, cùng các kiến thức về chính sách, pháp luật để triển khai và bảo vệ dịch vụ game một cách hợp pháp.

Sinh viên ra trường có thể làm chuyên gia thiết kế kịch bản game (Game Designer); chuyên gia phát triển game (Game Developer) tại các công ty, studio thiết kế, phát triển và phân phối game trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, sinh viên còn có thể tham gia các vị trí công việc chuyên viên kiểm thử game, triển khai, vận hành, bảo trì các hệ thống game; chuyên viên thiết kế, phát triển, kiểm thử phần mềm...

Ngoài ra, thí sinh có thể học ngành Thiết kế game tại Đại học RMIT; ngành Thiết kế và Lập trình game, Đồ họa game tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Tại nhiều nước trên thế giới, game là ngành công nghiệp không khói chủ lực trong thời đại 4.0. Ảnh minh họa: Pexels.

Lập trình game

Lập trình game là một chuyên ngành kỹ thuật tập trung vào việc viết mã (coding) và áp dụng các nguyên lý khoa học máy tính để tạo ra logic, chức năng và cơ chế hoạt động cho các trò chơi điện tử.

Một số ngành đào tạo để làm công việc này bao gồm Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin...

Trong đó, ngành Khoa học máy tính tập trung vào nghiên cứu, đào tạo về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống phần mềm... Từ đó, sinh viên sẽ có khả năng tư duy logic, thiết kế kiến trúc game, lập trình game, thiết kế và lập trình hành vi cho các nhân vật...

Trong khi Khoa học Máy tính tập trung vào lý thuyết và thuật toán, ngành Kỹ thuật Phần mềm tập trung vào việc xây dựng và quản lý các hệ thống phần mềm quy mô lớn.

Với ngành này, sinh viên được đào tạo kỹ năng phân tích, thiết kế các hệ thống phần mềm, kỹ năng quản trị dự án phát triển phần mềm, năng lực đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm phần mềm, kỹ năng lập trình, thành thạo một số công cụ phát triển phần mềm thông dụng...

Trong khi đó, ngành Công nghệ thông tin không chỉ trang bị kiến thức lập trình mà còn mở rộng sang nhiều khía cạnh ứng dụng của công nghệ, phù hợp với môi trường làm game hiện đại.

Sinh viên Công nghệ thông tin được đào tạo về các ngôn ngữ phổ biến như Python, Java, C++, và C#, đây là những ngôn ngữ cốt lõi để phát triển phần mềm game.

Game Brother Hai's Pho Restaurant tái tạo bối cảnh quán phở chân thực đến từng chi tiết nhỏ.

Đồ họa game

Để tái tạo bối cảnh quán phở chân thực đến từng chi tiết nhỏ (bàn ghế cũ kỹ, nồi nước lèo, ánh sáng mờ ảo) như trong Quán phở anh Hai, bạn cần có kỹ năng đồ họa.

Để làm được điều này, thí sinh có thể học ngành Công nghệ Đa phương tiện, Thiết kế đồ họa để tạo ra mỹ thuật, thẩm mỹ và giao diện cho game.

So với các lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa, ngành game có lịch sử muộn hơn, xuất hiện từ cuối năm 2004, manh nha hình thành một ngành công nghiệp vào những năm 2008-2010.

Tuy nhiên, cho tới năm 2022, theo báo cáo của SafeBettingSites, thế giới đã có khoảng 3 tỷ người chơi game và đến năm 2030 con số này dự kiến sẽ tăng lên 4,5 tỷ người. Lượng người chơi game liên tục gia tăng nhờ vào việc các thiết bị chơi game ngày càng phủ sóng rộng rãi.

Sự bùng nổ của thị trường và công nghệ tạo ra nhu cầu nhân lực lớn, đa dạng và chuyên môn hóa cao, mang lại cơ hội cho người trẻ.