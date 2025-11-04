Chủ quán 'sợ bán không xuể' vì chó giống trong game Quán phở anh Hai

Nhân vật "Cậu Vàng" trong tựa game "Quán phở anh Hai" bước ra đời thực khiến quán nướng nhỏ ở Hà Nội bỗng trở thành điểm chú ý trên mạng xã hội.

"Cậu Vàng" tên Tam ở Hà Nội bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Sau khi tựa game indie Việt Brother Hai’s Pho Restaurant (Tạm dịch: Quán phở anh Hai) lan truyền mạnh trên mạng xã hội, quán nướng nhỏ trong ngõ Thịnh Quang (phường Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Nguyên nhân bởi chó cưng tên Tam của quán được nhận xét có ngoại hình giống nhân vật "Cậu Vàng" trong trò chơi.

"Tôi nghĩ người làm game chắc chỉ vẽ ngẫu nhiên thôi, không ngờ lại giống thú cưng nhà mình đến thế", chủ quán Nguyễn Xuân Minh nói với Tri Thức - Znews.

Theo anh, Tam là chó cái, 4 tuổi, nặng khoảng 22-23 kg, thuộc giống bull terrier (chó sục bò) khá phổ thông nhưng ít người nuôi. Bộ lông pha màu nâu trắng lạ mắt khiến nhiều người từng nghĩ Tam là giống corgi chân ngắn.

Phần đầu hình quả trứng, mũi đen và dáng tròn trịa của chó cưng khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật "Cậu Vàng" trong tựa game đang gây sốt mạng xã hội.

"Cậu Vàng" trong game bước ra ngoài đời thực tại một quán nướng ở Hà Nội.

Theo chủ quán, Tam tuy có vẻ ngoài dữ dằn nhưng tính tình hiền lành, được xem như "nhân viên đặc biệt" của quán. Quán bán thịt nướng, nên thức ăn hàng ngày của Tam cũng là thịt nướng. Khách đến ăn thường gọi con vật ra chơi, vuốt ve và thưởng thịt.

"Tam rất ngoan, là 'nhân viên thân thiện' nhất quán luôn", Minh kể, cho hay đôi lúc nhiều khách không nghe rõ tên, anh còn đùa gọi nó là "Tiểu Tam".

Minh mở quán nướng tại nhà, hoạt động từ 18h đến nửa đêm, chủ yếu phục vụ các món thịt nướng. Trước khi chú chó nổi tiếng, quán đã có lượng khách ổn định, nhất là vào mùa thu đông.

Từ trước đến nay, anh thường dùng hình ảnh Tam để sáng tạo nội dung trên mạng xã hội bởi chú chó rất được lòng khách. Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ lo ngại về "sự nổi tiếng" bất ngờ của thú cưng kéo theo lượng khách đông đảo.

"Thấy khách đến đông hơn vì con chó, tôi cũng vui, nhưng hơi lo lắng. Quán nhỏ trong ngõ, phong cách gia đình nên sợ quá tải, phục vụ không xuể", chủ quán nói.

Chú chó Tam là "nhân viên đặc biệt" tại quán nướng.

Hiện tượng "Cậu Vàng" bước ra ngoài đời thực một lần nữa khiến "Tiệm phở của anh Hai" lan truyền chóng mặt. Đây là tựa game do một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển, lấy bối cảnh một quán phở ở vùng ngoại ô Đan Phượng (cũ), Hà Nội.

Trò chơi được yêu thích nhờ phong cách gần gũi và hài hước, mô phỏng chân thực không khí của một quán ăn Việt, từ biển hiệu vàng chữ đỏ, nền gạch bông cũ đến các chi tiết như lọ đũa, ớt tươi, bảng quảng cáo "khoan cắt bê tông" trên tường.

Điểm khiến người chơi ấn tượng là chú chó "Cậu Vàng" luôn quanh quẩn bên quán phở, gắn bó với chủ, nhưng có thể "bốc hơi" bất ngờ nếu người chơi lơ là.

Chú chó với những biểu cảm hài hước bỗng nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Sức ảnh hưởng của trò chơi khiến nhiều người tìm kiếm cụm từ "Phở anh Hai" và "10 Đan Phượng", khiến hai từ khóa này lọt top xu hướng dù ngoài đời không có quán phở nào mang tên đó.

Cơn sốt từ trò chơi cũng khiến bạn bè, người quen chủ quán nướng liên tục nhắn tin hỏi thăm.

"Thấy mọi người chia sẻ ảnh Tam khắp nơi, tôi vừa vui vừa buồn cười. Nó vốn chỉ là con chó nhà nuôi, không ngờ giờ thành nhân vật nổi tiếng", Minh nói.