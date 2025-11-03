Bên trong quán phở anh Hai

|
Không quảng cáo rầm rộ, không chiến dịch truyền thông, "Quán phở anh Hai" - tựa game kinh dị được phát triển trên Godot Engine bởi nhóm lập trình viên trẻ Việt Nam - bất ngờ trở thành hiện tượng lan truyền nhờ cách kể chuyện vừa đời thường vừa ám ảnh, xen lẫn chất hài hước duyên dáng rất Việt Nam.
|
Trong game, người chơi sẽ nhập vai vào anh Hai - chủ quán phở vừa khai trương tại một ngôi làng tưởng chừng yên bình ở huyện Đan Phượng, Hà Nội (địa danh trước sáp nhập).
|
Quán phở được dựng với những chi tiết đậm chất Việt: nền gạch bông hoa văn cũ, tường sơn xanh lá mạ, bảng hiệu vàng chữ đỏ, ghế nhựa xanh và lọ đũa cùng ớt tươi được đặt gọn gàng trên bàn.
|
Bên trong quán, ba chiếc bàn chữ nhật cùng ghế nhựa màu xanh được xếp ngay ngắn; bên cạnh là lọ đũa, chanh, ớt và khăn giấy - những chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến bất kỳ người Việt nào cũng lập tức nhận ra một quán phở đầu ngõ quen thuộc. Trên tường treo mặt nạ tuồng truyền thống, xen lẫn ảnh các streamer nổi tiếng và thậm chí cả tin nhắn của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.
|
Bên ngoài là bức tường đầy tờ rơi khoan cắt bê tông, quảng cáo vay nóng, khẩu hiệu phòng chống ma túy và cả những dòng chữ viết nguệch ngoạc quen thuộc trên tường - thứ "đặc sản thị giác" của phố phường Việt Nam.
|
Menu quán bao gồm: phở tái, phở chín, phở bò viên, phở không hành, và món đặc biệt - "phở không người lái", đồng giá 15.000 đồng/bát. Các món phụ gồm cơm nguội 5.000 đồng/đĩa, quẩy 1.000 đồng/cái.
|
Người chơi phải thực hiện đúng quy trình nấu phở: cho bánh phở vào bát, xếp thịt, rắc hành, chan nước dùng, phục vụ khách, nếu làm sai thì đưa cho Cậu Vàng xử lý.
|
Và điều quan trọng nhất đó là người chơi luôn phải trông chừng Cậu Vàng, vì chỉ cần lơ là, chú chó trung thành ấy sẽ bị "bốc hơi" cùng chiếc Exciter chạy vụt qua đường.
|
Khởi đầu là những ngày bận rộn với việc bán phở, tiếp khách và làm quen người dân trong vùng, nhưng rồi anh Hai dần nhận ra một bí ẩn đen tối đang bao trùm ngôi làng. Để duy trì tiệm phở và sinh tồn, anh phải đối mặt với những biến cố bất ngờ cùng quá khứ ám ảnh của chính mình.
|
Khách hàng của anh là những người dân sống quanh làng, từ chú mặc áo ba lỗ, đội mũ cối gắn sao vàng, anh xe ôm công nghệ thân thiện, đến chàng "quý bửu" gọi chủ quán là "onii-chan" hay phú bà sang chảnh.
|
Nhưng rồi, giữa những tiếng xe cộ và radio thời sự, một chuỗi hiện tượng kỳ lạ dần xuất hiện. Bản tin radio trong quán liên tục nhắc đến vụ mất tích, buôn ma túy, những bí ẩn về quán phở từng đóng cửa 10 năm trước. Dần dần, người chơi phát hiện anh Hai không chỉ là chủ quán - anh còn là công an chìm đang điều tra những vụ án rúng động trong làng.
|
Cốt truyện mở ra bằng những chi tiết nhỏ, đan cài giữa hài hước và rợn người - thứ cảm giác "hài lạnh gáy" rất đặc trưng của đời sống Việt Nam.
|
Cầu Phùng - một cây cầu ở ngoại ô Hà Nội cũng xuất hiện trong phân cảnh rượt đuổi trong game.
|
Chỉ sau vài ngày, "Quán phở anh Hai" tràn ngập khắp mạng xã hội. Streamer, TikToker và cộng đồng game thủ đồng loạt chia sẻ video trải nghiệm, cắt cảnh, bình luận, chế meme.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.