Phở, bánh tét lên ngôi trong cuộc thi đồ uống không cồn Việt Nam

Từ phở đến bánh chưng, bánh tét, 6 thí sinh đã biến những món ăn quen thuộc thành thức uống sáng tạo, tôn vinh hương vị Việt tại vòng chung kết TasteCraft Masters Championship 2025.

TasteCraft Masters Championship 2025 (TCMC) - cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn lớn nhất Việt Nam - đã chính thức khép lại với những màn trình diễn ấn tượng, khi những câu chuyện ẩm thực Việt được kể lại bằng ngôn ngữ pha chế sáng tạo.

Trong không gian Triển lãm COFFEE EXPO VIETNAM 2025 tại SECC, 6 tài năng pha chế xuất sắc đã biến những món ăn truyền thống quen thuộc như phở, bánh chưng, bánh tét thành đồ uống không cồn, thể hiện sự sáng tạo không giới hạn của người Việt trong ngành F&B.

Với chủ đề xuyên suốt "Bản sắc Việt", mỗi thí sinh có 20 phút thi đấu (8 phút chuẩn bị và 12 phút pha chế, thuyết trình bằng tiếng Anh) để thể hiện kỹ năng và câu chuyện cá nhân. Những tác phẩm được tạo ra không chỉ chinh phục ban giám khảo mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Ba thí sinh xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc, đại diện Việt Nam tham dự World Fashion Drinks 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 3/2026.

Vượt qua năm đối thủ, Lương Thị Hạnh (Đắk Lắk) đã giành ngôi vị Quán quân với món đồ uống lấy cảm hứng từ món ăn biểu tượng của Việt Nam - "Phở".



Tác phẩm được cô tái hiện dựa trên nền trà và sữa, kết hợp trà ô long và sữa để tạo nên "nước phở", trong khi "bánh phở" được làm từ bột trà sữa, kèm theo hương vị thảo mộc, hành tươi, ngò để tái hiện trọn vẹn tinh túy của món ăn quốc hồn quốc túy.

Hạnh cho biết cô rất yêu thích và tự hào về nền ẩm thực phong phú của Việt Nam và mong muốn dùng ngôn ngữ pha chế để mang đến những trải nghiệm vừa gần gũi vừa bất ngờ.

"Ẩm thực Việt Nam là kho tài nguyên khổng lồ. Món phở có nhiều nguyên liệu thảo mộc và thường khó uống, khá kén. Mình đã nghĩ tại sao không thử dùng nó để làm nước uống, tạo ra món nước vừa thân quen vừa mới lạ hơn," Quán quân Lương Thị Hạnh chia sẻ.

Với các món "Lẩu gà lá é", "Phở", Lương Thị Hạnh đã giành vị trí Quán quân TCMC 2025.

Trong khi đó, hai vị trí Á quân và Quý quân lại tập trung khai thác giá trị văn hóa và ký ức sum vầy ngày Tết.

Á quân Nguyễn Khánh Tiền gây ấn tượng với tác phẩm "Chưng" - phiên bản đồ uống của bánh chưng ngày Tết. Thành phần chính vẫn là gạo nếp, đậu xanh và thịt heo, nhưng ở chung kết, anh đã kết hợp chúng với cà phê - một màu sắc hiện đại, giúp người uống tỉnh táo, phấn khởi hơn khi đón Giao thừa.

Quý quân Phùng Diễm Thanh Thảo giành giải với tác phẩm "Sticky Memory" (Bánh Tét) - món đồ uống gợi nhớ khoảnh khắc ấm cúng của những ngày Tết. Cô kết hợp nước nếp, đậu xanh, sữa nấu chậm cùng lá chuối, lá dứa nướng để tạo mùi khói đặc trưng. Nét hiện đại là matcha tạo màu xanh lá chuối và lớp foam trứng muối cùng tiêu đỏ và quế để liên tưởng đến nhân thịt.

"Mình muốn giữ gìn tinh thần truyền thống, nhưng thể hiện bằng hơi thở mới - để hương vị Việt vươn ra thế giới", Thảo nói.

Các thí sinh trình diễn trong vòng chung kết TCMC 2025, cùng hai món thức uống giúp thí sinh giành ngôi Á quân và Quý quân.

Trước đó ở vòng bán kết, các thí sinh cũng đã làm ban giám khảo thích thú với những ý tưởng táo bạo không kém, như món lẩu gà lá é (Lương Thị Hạnh) được tái hiện thành nước dừa tươi, sả, chanh, lá é mang vị cay nồng thanh mát; hay món bánh đa cua hải phòng (Lê Xuân Thắng) được biến hóa thành thạch trà gạo rang và "nước dùng" ô long, dứa, quế.

TCMC 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà là nơi các thí sinh kể lại câu chuyện quê hương bằng hương vị, kỹ năng và cá tính - nơi tôn vinh văn hóa Việt trong ngành pha chế.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo, Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ: "Thành công lớn nhất lần này không chỉ nằm ở quy mô, mà ở việc cuộc thi đã khơi dậy được tinh thần yêu nghề, tinh thần sáng tạo, và niềm tin vào tiềm năng của người Việt trong ngành pha chế không cồn. Chúng tôi mong muốn mang theo tinh thần sáng tạo và câu chuyện văn hoá Việt đến với thị trường F&B thế giới".

Ba thí sinh xuất sắc của TCMC 2025 - Lương Thị Hạnh, Nguyễn Khánh Tiền và Phùng Diễm Thanh Thảo - sẽ đại diện Việt Nam tham dự World Fashion Drinks 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 3/2026. Tại đây, họ sẽ tranh tài cùng các đại diện đến từ Thái Lan, Singapore, Indonesia và Trung Quốc trong một sân khấu quốc tế lớn nhất châu Á về đồ uống sáng tạo.

Các màn trình diễn thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khách tham quan tại triển lãm

Paul Le, Phó Chủ tịch Central Retail Việt Nam - Giám khảo cuộc thi, cho biết: "Các thí sinh còn rất trẻ nhưng đã tạo ra những tác phẩm tuyệt vời bằng niềm đam mê, tình yêu dành cho Việt Nam, cùng với việc sử dụng nguyên liệu và văn hóa Việt Nam Tôi tin những ly đồ uống này sẽ đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế".

Từ tô phở thơm lừng đến chiếc bánh chưng, bánh tét ngày Tết, TasteCraft Masters Championship 2025 không chỉ tôn vinh tay nghề pha chế mà còn tái hiện một Việt Nam đậm đà bản sắc - nơi mỗi hương vị đều kể lại câu chuyện về ký ức, truyền thống và niềm tự hào dân tộc cùng hoà quyện trong hương vị Việt bằng sự sáng tạo không giới hạn.