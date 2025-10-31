Lẩu gà lá é, bánh đa cua ở bán kết cuộc thi đồ uống không cồn

Với chủ đề "Bản sắc Việt", vòng bán kết cuộc thi pha chế đồ uống không cồn diễn ra sôi nổi với những màn trình diễn đặc sắc, nơi các thí sinh kể câu chuyện quê hương qua từng ly nước.

Khách tham quan chụp ảnh những thức uống không cồn tại cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025.

Sau vòng loại toàn quốc, 11 thí sinh xuất sắc của cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn lớn nhất Việt Nam TasteCraft Masters Championship 2025 (TCMC) đã cùng tranh tài trong vòng bán kết diễn ra hôm 31/10 tại TP.HCM.



Mỗi người chỉ có 8 phút chuẩn bị và 12 phút để thi đấu chính thức, bao gồm pha chế và thuyết trình về sản phẩm bằng tiếng Anh. Chỉ vỏn vẹn 20 phút ngắn ngủi nhưng chừng ấy thời gian đủ để họ "gói" cả tuổi thơ, ký ức và bản sắc vùng miền vào trong ly đồ uống không cồn.

Với chủ đề "Bản sắc Việt", nhiều thí sinh mang đến những ý tưởng gắn liền với hương vị quê hương - từ xe cóc ổi mía ghim trước cổng trường, món canh chua miền Tây cho đến bát bánh đa cua Hải Phòng. Không chỉ là thức uống, đó còn là những câu chuyện được kể lại bằng nguyên liệu, sắc màu và cảm xúc.

Các thí sinh pha chế và thuyết trình bằng tiếng Anh trước 5 vị giám khảo trong và ngoài nước.

Giữa âm thanh xe cộ ngoài phố, thí sinh Lê Xuân Thắng (Hải Phòng) gây ấn tượng với tác phẩm lấy cảm hứng từ món Bánh đa cua - đặc sản đất cảng.

Sợi bánh đa được Thắng sáng tạo từ thạch trà gạo rang, có thể gắp ăn bằng đũa, trong khi phần "nước dùng" pha từ trà ô long, nước cốt dứa, syrup quế. Anh thậm chí tái hiện cả lớp mỡ đặc trưng của món ăn bằng kỹ thuật tạo hình tinh tế, khiến ban giám khảo thích thú vì sự sáng tạo không giới hạn này.

Trong khi đó, Lương Thị Hạnh (Đắk Lắk) chọn cách kể chuyện bằng cảm xúc gia đình. Cô tái hiện lẩu gà lá é - món ăn mẹ thường nấu mỗi khi cô về nhà - dưới dạng đồ uống không cồn. Hạnh chia sẻ, đây là cách cô lan tỏa tình yêu quê hương, đồng thời tôn vinh nguyên liệu bản địa như sả, chanh tươi, đặc biệt là lá é. Món đồ uống của Hạnh có cấu trúc như một nồi lẩu, với hai phần "cốt lẩu" - đá xay và "nước lẩu" - nước dừa tươi, mang lại trải nghiệm vị giác độc đáo - cay nồng, thanh mát và đầy mới lạ.

Loạt thức uống vừa lạ vừa quen thu hút sự quan tâm của nhiều thực khách trong và ngoài nước.

Sau những màn tranh tài sôi nổi, 6 thí sinh xuất sắc góp mặt trong vòng chung kết gồm:

Lê Hoàng Minh với "Lục tỉnh miền Tây" - lấy cảm hứng từ món canh chua

Mỗi tác phẩm là một bản giao hưởng đầy cảm xúc, thể hiện kỹ năng, sự am hiểu hương vị và cá tính riêng của người pha chế. Không chỉ thi tài, họ đang lan tỏa tình yêu với văn hóa Việt qua những nguyên liệu quen thuộc: lúa gạo, lá é, chanh tươi, trà ô long, hay là chút hương quế thoảng trong ký ức.

Chân dung 6 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết TasteCraft Masters Championship 2025.

Sau vòng bán kết, 6 thí sinh xuất sắc sẽ tiếp tục tranh tài trong vòng chung kết quốc gia diễn ra vào ngày 1/11 để chọn ra top 3 nhà vô địch. Người chiến thắng sẽ nhận cúp vô địch, giấy chứng nhận quốc tế, khóa đào tạo Barista nâng cao chuẩn quốc tế cùng nhiều phần quà từ các thương hiệu lớn.

Đặc biệt, Top 3 của TasteCraft Masters Championship 2025 sẽ đại diện Việt Nam tham dự World Fashion Drinks Competition 2026 (WFDC) - cuộc thi quốc tế do Hiệp hội Bánh ngọt Toàn Trung Quốc (A.C.B.A) và Shanghai SinoExpo Informa Markets tổ chức, dự kiến diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 3/2026.

Vòng thi chung kết diễn ra vào 1/11 trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế cà phê, trà và bánh ngọt Việt Nam 2025 (COFFEE EXPO VIETNAM 2025) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

TasteCraft Masters Championship 2025 (Toả sáng tài năng pha chế 2025, gọi tắt TCMC 2025) là cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn chuyên nghiệp, tổ chức bởi Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng (IDOCEAN) và thương hiệu Lúave Professional. Mục tiêu tìm kiếm những nhà sáng tạo thức uống xuất sắc, đồng thời thúc đẩy việc sáng tạo đột phá trong lĩnh vực đồ uống không cồn. Bán kết cuộc thi diễn ra vào ngày 31/10, chung kết vào ngày 1/11 thuộc khuôn khổ Triển lãm quốc tế cà phê, trà và bánh ngọt Việt Nam 2025 (COFFEE EXPO VIETNAM 2025), tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC. Hiện đã tìm ra 12 thí sinh bước vào vòng bán kết. Top 3 thí sinh chiến thắng sẽ nhận được cúp vô địch, giấy chứng nhận quốc tế, khóa đào tạo Barista nâng cao chuẩn quốc tế, cùng nhiều quà tặng độc quyền từ các thương hiệu lớn. Đặc biệt là tham gia thi đấu tại vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026.