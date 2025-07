Không có quán bar Việt Nam lọt top tốt nhất châu Á

Tối 15/7 tại Macau, Asia’s 50 Best Bars công bố danh sách bảng xếp hạng thường niên năm 2025. Bar Leone (Hong Kong) tiếp tục giữ vị trí số 1 năm thứ hai liên tiếp, khẳng định sức hút của phong cách cocktail Italy kết hợp không gian tinh tế tại khu Sheung Wan.

Theo sau là Zest (Seoul, hạng 2), Jigger & Pony (Singapore, hạng 3), Bar Us (Bangkok, hạng 4) và Bar Cham (Seoul, hạng 6), trong khi các đại diện đến từ Trung Quốc đại lục, Indonesia và Ấn Độ cũng cho thấy sự vươn lên rõ rệt.

Những cái tên mới như MO Bar (Thâm Quyến, hạng 21), Modernhaus (Jakarta, hạng 12), hay Soka (Bengaluru, hạng 28) lần đầu góp mặt nhưng đã chiếm được vị trí cao.

Đáng chú ý, năm nay không có đại diện nào của Việt Nam góp mặt trong danh sách 50 quán bar tốt nhất châu Á. Năm 2024, The Haflington (Hà Nội) từng gây tiếng vang khi xuất hiện lần đầu ở vị trí thứ 47, đánh dấu cột mốc đáng nhớ cho ngành pha chế trong nước.

Dù vắng bóng trong nhóm dẫn đầu, Việt Nam vẫn có 5 đại diện xuất hiện trong bảng xếp hạng mở rộng từ hạng 51 đến 100 (công bố hôm 2/7). Đây được xem là dấu hiệu cho thấy ngành bar trong nước đang dần khẳng định vị thế.

Đặc biệt, tại lễ trao giải 2025, quán bar Workshop14 (Hà Nội) được vinh danh với giải thưởng đặc biệt “One To Watch” dành cho quán bar tiềm năng đột phá trong tương lai. Workshop14 cũng xếp vị trí 83 trong danh sách mở rộng.

Cùng với đó, các quán bar đến từ TP.HCM như Stir (hạng 61), Summer Experiment (hạng 85), The Enigma Mansion (hạng 93) và The Haflington (Hà Nội, hạng 86) vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong cộng đồng yêu cocktail và giới pha chế quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam sớm trở lại đường đua Top 50 trong những mùa giải tới.

Asia’s 50 Best Bars là bảng xếp hạng uy tín được khởi xướng vào năm 2016, nhằm tôn vinh những quán bar xuất sắc và sáng tạo nhất tại khu vực châu Á. Danh sách được bình chọn bởi hơn 300 chuyên gia trong ngành, bao gồm bartender, nhà báo ẩm thực, chuyên gia pha chế… đến từ khắp nơi trong khu vực. Quy trình bầu chọn được kiểm định độc lập bởi Deloitte nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Giải thưởng này thuộc hệ thống xếp hạng toàn cầu do William Reed Business Media – công ty truyền thông có trụ sở tại Vương quốc Anh – tổ chức và quản lý. Đơn vị này cũng là "cha đẻ" của các bảng xếp hạng nổi tiếng khác như The World’s 50 Best Restaurants và The World’s 50 Best Bars.