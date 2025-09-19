5 quán bar treo đèn lồng, chơi nhạc Trung thu remix tại TP.HCM

Chưa đầy 2 tuần nữa đến Rằm tháng 8, các quán bar tại TP.HCM đã sẵn sàng chào đón thực khách đến ăn bánh nướng, uống cocktail Trung thu và tận hưởng mùa trăng.

Tối 15/8 âm lịch, đèn ông sao được thắp sáng trong quán bar, cocktail và bánh Trung thu sẵn sàng đưa thực khách vào không khí tưng bừng nhưng ấm áp của đêm trăng tròn. Nếu muốn tận hưởng một kiểu chơi Trung thu sành điệu, quán bar là một lựa chọn lý tưởng.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 quán bar trang trí Trung thu, ra mắt seasonal menu (thực đơn theo mùa) cho bạn vui chơi thâu đêm vào Rằm tháng 8.

Ect. Bar

Địa chỉ: Đường Pasteur, phường Sài Gòn

Đường Pasteur, phường Sài Gòn Giờ mở cửa: 18-1h

18-1h Mức giá: Từ 80.000 đồng/món

Từ 80.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Matcha dưa lưới, dirty banana, pink lady...

Quán mang phong cách trẻ trung, phóng khoáng với tone màu đen bí ẩn, quầy bartender đặt ở ví trí hướng ra tất cả các bàn. Thực khách không chỉ uống, mà còn tận hưởng không khí. Trung thu đến gần, quán treo lồng đèn giấy kính ở mỗi bàn, kết hợp cùng ánh đèn vàng dịu ấm. Không gian yên tĩnh, thích hợp để chill.

Menu đa dạng các loại đồ uống như cocktail, mocktail, rượu, bia. Bartender trò chuyện cởi mở với thực khách, phục vụ từ những loại cocktail kinh điển đến sáng tạo theo sở thích riêng của từng người. Cocktail giữ được vị nguyên bản của rượu, phảng phất vị của nguyên liệu đi kèm.

Đến đây vào đêm Rằm tháng 8, seasonal menu (thực đơn theo mùa) chủ đề trăng kèm bánh Trung thu nghìn lớp sẽ giúp kết nối cảm xúc và trải nghiệm.

Sweet & Sour Bar

Địa chỉ: Đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định

Đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định Giờ mở cửa: 18-2h

18-2h Mức giá: Từ 60.000 đồng/món

Từ 60.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Matcha cha cha, đào hoa, ong bướm...

Industrial cách tân là phong cách quán bar này theo đuổi. Không gian chất chơi nhưng gần gũi, bàn ghế chủ yếu xoay quanh quầy bartender dài. Chỗ ngồi trước hiên nhìn xe cộ là điểm ít quán bar nào có. Dịp Trung thu, ánh sáng được tạo ra từ nến trong lồng đèn giấy kính.

Tinh thần của quán nằm ở những ly cocktail sáng tạo theo phong cách hiện đại. Bartender được đánh giá thân thiện, am hiểu về nhiều loại cocktail. Để bắt kịp lễ hội, quán chạy menu lấy cảm hứng từ trăng và sao, cách trang trí ông trăng đêm Rằm bằng vỏ trứng gà và trứng muối gây ấn tượng.

Đi kèm menu Mid-Autumn Festival là bánh nướng đa dạng loại nhân. Trong đó có bánh than tre tượng trưng cho ông trăng tròn giữa nền trời đêm đen. Vào đêm Rằm, thực khách còn được thưởng rượu trên những set nhạc Trung thu remix sôi động.

Zodiac Bar

Địa chỉ: Đường Lương Hữu Khánh, phường Bến Thành

Đường Lương Hữu Khánh, phường Bến Thành Giờ mở cửa: 17h30-3h

17h30-3h Mức giá: Từ 70.000 đồng/món

Từ 70.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Cowboy shot, old fashioned, hot n smooth…

Zodiac Bar thiết kế không gian chuẩn Hàn Quốc với tone màu đen tuyền cùng ánh đèn LED rainbow huyền bí. Trên trần treo nhiều cây xanh, tạo cảm giác như một khu vườn ánh sáng. Quầy pha chế sử dụng mặt kính trong suốt giúp thực khách hiểu rõ nguyên liệu của từng ly cocktail.

Menu cocktail đa dạng, thực khách được tư vấn bởi bartender chuyên nghiệp. Cách bày trí nịnh mắt và hương vị pha chế vừa miệng. Dịp Trung thu, quán cho ra mắt menu Moonlit Symphony 4 loại cocktail, gồm dừa matcha và đậu đỏ, cocktail foam sầu riêng cùng chiếc bánh Trung thu, cocktail từ vodka và hạt bí, lạp xưởng, hoa cúc kết hợp mật ong và umeshu. Ngoài ra, trong thực đơn còn có nhiều món ăn từ nhẹ đến no để thực khách lấp bụng.

Bữa tiệc đêm trăng được chuẩn bị kỹ lưỡng với màn chơi nhạc Trung thu của các DJ, kết hợp với điệu nhảy khuấy động từ dàn vũ công.

The Moss Bar

Địa chỉ: Đường Đặng Dung, phường Tân Định

Đường Đặng Dung, phường Tân Định Mở cửa: 18-1h

18-1h Mức giá: Từ 180.000 đồng/món

Từ 180.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Beyond the sky, charming coastal, fancy grassy…

Phong cách terrarium được The Moss Bar lựa chọn nhằm tạo không gian khác biệt giữa nhiều quán bar. Quầy pha chế sử dụng mặt kính trong suốt, nhìn xuyên lớp rêu xanh và cây thủy sinh ẩn bên dưới.

Không gian không quá rộng, nhưng sang trọng, giữ được khoảng cách riêng tư giữa các bàn. Đón Rằm tháng 8, quán bố trí lồng đèn giấy kính treo trần và bật nhạc Trung thu tạo không khí cho thực khách ghé đến.

Các loại cocktail pha chế bởi bartender tay nghề cao, tôn lên từng phong vị riêng nhưng tổng thể vẫn hoà quyện. Vốn hướng đến mô tuýp thiên nhiên, bên trên mỗi ly cocktail đều được trang trí bằng trái cây và hoa tươi. Đêm Trung thu, một số loại cocktail màu vàng đại diện cho trăng được phục vụ chính.

Drinking & Healing

Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, phường Bến Thành

Đường Hồ Tùng Mậu, phường Bến Thành Mở cửa: 18h30-2h

18h30-2h Mức giá: Từ 150.000 đồng/món

Từ 150.000 đồng/món Đồ uống gợi ý: Cocktail bowl, whisky sour, negroni...

Nằm trong tòa nhà trăm tuổi, trái với lối vào nhỏ hẹp, không gian phía sau cánh cửa là quán bar rộng rãi, hiện đại. Quán đi theo phong cách industrial với tường gạch xước sơn và những thanh sắt bao quanh.

Khu vực ngồi ngoài trời ngắm được tòa Bitexco và đường Hồ Tùng Mậu náo nhiệt. Chỗ ngồi lý tưởng khác là sát quầy bar để quan sát bartender phô diễn tài nghệ pha chế. Quán không trang trí Trung thu quá nhiều, chỉ điều chỉnh đèn vừa đủ nhằm mang đến sự ấm cúng cho đêm trăng, mỗi bàn được bố trí lồng đèn xếp thắp sáng.

Menu có đến 15 loại rượu gin tonic, ngoài ra còn có các loại rượu mạnh như whiskey, rum, tequila, các loại cocktail quyến rũ cùng một số loại rượu hương trái cây, thảo mộc. Hương vị và màu sắc mỗi ly cocktail được pha chế theo từng thực khách. Thực khách đặt bàn trước sẽ được tặng bánh Trung thu.