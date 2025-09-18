Bánh Trung thu 'lòng xe điếu', bánh tráng trộn

Mùa Trung thu năm nay chứng kiến sự sáng tạo của nhiều thương hiệu ẩm thực, từ bánh dẻo lava trứng muối đến các hương vị độc lạ như bánh tráng trộn, hải sản, "lòng xe điếu".

Đầu tháng 9, nhà hàng Bếp Hoa ra mắt bánh dẻo lava trứng muối, giá bán 100.000-120.000 đồng/chiếc. Thương hiệu cho biết từng thử nghiệm sản phẩm này từ vài năm trước, nhưng đến năm nay mới thành công.

"Chúng tôi mất nhiều thời gian điều chỉnh để bánh ít ngọt, vỏ mềm mịn, dẻo thơm nhưng nhân trứng muối vẫn giữ được vị béo ngậy đặc trưng", bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Trưởng phòng Marketing đơn vị, nói với Tri Thức - Znews.

Khác với bánh dẻo truyền thống, bánh dẻo lava trứng muối có phần nhân vị mặn, bùi và ngậy.

Thực khách ấn dẹt, cắt nhỏ để thưởng thức bánh dẻo lava trứng muối.

Thực khách có thể ấn dẹt bánh rồi cắt nhỏ để thưởng thức, tạo cảm giác phần nhân lava quyện cùng lớp vỏ, mang lại vị mặn ngọt rõ rệt hơn. Cách ăn mới này chinh phục cả những người "kén miệng" vốn không thích bánh dẻo.

Đây hiện là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của cơ sở, bên cạnh các hương vị cốm xào, đậu xanh hay thập cẩm.

"Điểm khó nhất khi làm bánh dẻo lava trứng muối là phần vỏ bánh phải dẻo, mịn mà phần nhân trứng muối không bị khô và vẫn giữ được độ ngậy béo đặc trưng", đại diện thương hiệu nói.

Ngoài sản phẩm nêu trên, thương hiệu còn giới thiệu bánh nướng cốm xào phô mai, với sự kết hợp giữa hương vị truyền thống và phô mai tươi.

Không riêng Bếp Hoa, nhiều tiệm bánh thủ công khác cũng tung ra những sáng tạo độc đáo mùa Trung thu năm nay.

Tại TP.HCM, Bakes French Pastry giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu ký ức tuổi thơ, gồm 6 hương vị lấy cảm hứng từ quà vặt quen thuộc: bánh tráng trộn, kẹo dừa, bánh cam, thập cẩm hải sản xốt XO, thập cẩm chay và Yuzu lava trứng muối.

Theo đại diện thương hiệu, mỗi chiếc bánh là sự kết hợp vừa lạ vừa quen. Bánh tráng trộn có khô bò, xoài sấy và xốt chà bông trứng muối; bánh cam hòa quyện khoai môn, kẹo mè và mứt gừng; trong khi đó vị kẹo dừa gợi nhớ tuổi thơ với nhân sữa dừa, đậu phộng, sốt caramel dừa.

Bánh Trung thu nhân bánh tráng trộn, bánh cam.

Nhãn hàng cho biết sản lượng đã tăng nhiều so với năm ngoái, nhiều thời điểm "cháy hàng" ngay từ đầu tháng 9. Yuzu lava trứng muối cùng bánh tráng trộn là hai hương vị được khách mua nhiều và nhắc đến nhiều nhất.

"Vì bánh được làm thủ công, chúng tôi luôn giới hạn số lượng sản xuất và giao hàng trong ngày để đảm bảo chất lượng. Trong những ngày cao điểm, dù nhu cầu khách hàng rất cao, đôi khi chúng tôi phải tạm ngừng nhận thêm đơn bởi ưu tiên hàng đầu luôn là chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng", đại diện thương hiệu nói.

Bánh Trung thu độc lạ mang tên "lòng xe điếu" và "chả cuốn".

Tại TP Vinh (Nghệ An), tiệm bánh Lam của chủ tiệm Lê Nữ Thanh Hằng cũng gây chú ý với 2 sản phẩm độc đáo "lòng xe điếu" và "chả cuốn".

"Lòng xe điếu" là bánh dẻo sợi kem trứng muối có tạo hình dài, cắt khúc nhỏ, dễ ăn. Hương vị không khác biệt so với bánh dẻo truyền thống, điểm mới nằm ở tạo hình và phần nhân tùy biến theo khẩu vị.

Trong khi đó, "chả cuốn" được biến tấu từ bánh Trung thu nhân thập cẩm, vỏ cứng giòn nhẹ, khi ăn tạo cảm giác giống món cuốn, thích hợp khi dùng cùng trà.

"Tiệm mới bán bánh dẻo sợi kem khoảng một tuần, còn bánh chả cuốn thì đã có từ lâu nhưng chỉ bán dịp Trung thu. Khách thường mua cả hai loại để tiện thưởng thức cả bánh nướng và bánh dẻo", Hằng cho biết.

Tiệm cũng thử nghiệm thêm nhiều hương vị mới cho 2 dòng bánh này như: tiramisu, phô mai, hồng trà, sầu riêng, matcha hay chà bông, nhằm mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.