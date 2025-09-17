4 quán cà phê gói ghém đủ không khí Trung thu tại TP.HCM

Không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, những quán dưới đây còn biến hóa không gian thành khung cảnh rực rỡ, trở thành điểm hẹn lý tưởng để bạn tận hưởng trọn vẹn không khí Trung thu.

Mỗi mùa trăng về, nhiều quán cà phê tại TP.HCM nhanh chóng "thay áo" bằng những concept Trung thu độc đáo, thu hút giới trẻ đến chụp ảnh, check-in và lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Tri Thức - Znews gợi ý 4 địa điểm nổi bật, từ không gian đậm chất truyền thống cho đến phong cách hiện đại, giúp bạn tận hưởng không khí Trung thu đang đến gần.

Mộc Đình Coffee

Địa chỉ: 26 bis, Quốc lộc 13, phường Bình Hòa, TP.HCM.

26 bis, Quốc lộc 13, phường Bình Hòa, TP.HCM. Mở cửa: 7h30-21h

7h30-21h Mức giá: 45.000-99.000 đồng/món

Cách trung tâm thành phố khoảng 14 km, Mộc Đình tái hiện hình ảnh mái đình cổ Bắc Bộ với không gian gỗ mộc mạc, vững chãi. Trung thu ở đây mang đậm hơi thở truyền thống với vầng trăng tháng Tám cùng hàng trăm chiếc lồng đèn ông sao, cá chép, con gà... làm bằng trúc và giấy kính.

Điểm đặc biệt là không gian tái hiện nhiều trò chơi dân gian, như phá cỗ, bịt mắt đập heo đất hay vẽ mặt nạ, giúp khách vừa chụp ảnh vừa tìm hiểu văn hóa. Ngoài ra, quán còn trưng bày các dụng cụ bào chế, nguyên liệu thuốc Đông y, mang đến mùi hương đặc trưng khó quên.

Thực đơn khá đa dạng, từ cà phê, macchiato, trà trái cây đến set trà chiều. Tuy nhiên, một số khách cho rằng chất lượng nước chưa thực sự xứng đáng với giá. Quán có dịch vụ cho thuê cổ phục và chụp ảnh, giúp bạn dễ dàng sở hữu bộ ảnh đúng tinh thần Trung thu.

Mâm Coffee

Địa chỉ: 26F6, đường DN6, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM

26F6, đường DN6, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM Mở cửa: 8-22h30

8-22h30 Mức giá: 40.000-70.000 đồng/ly

Mùa trăng năm nay, Mâm Coffee mang đến một loạt concept khác nhau. Từ vầng trăng khổng lồ với thỏ ngọc vui nhộn, hiệu ứng khói mờ ảo cho đến không gian cổ truyền với ngôi nhà gỗ ngập tràn những chiếc lồng đèn ông sao đầy màu sắc.

Nếu thích phong cách Trung Hoa, bạn có thể check-in cùng chiếc cầu gỗ phủ sen, khung cửa đỏ truyền thống dưới ánh trăng tròn. Ngoài ra, các góc trang trí với tông đỏ trầm ấm sẽ giúp khách tham quan thêm phần nổi bật trong bức ảnh check-in.

Quán phục vụ các món nước phổ biến như cà phê, nước ép, trà trái cây, trà sữa, soda... Nhân viên quán được đánh giá thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ khách. Điểm trừ là không gian chỗ ngồi hạn chế, mang đến cảm giác chật chội, đặc biệt là các ngày cuối tuần.

Hỉn Coffe

Địa chỉ: 32F6, đường DN6, phường Đông Hưng Thuận

32F6, đường DN6, phường Đông Hưng Thuận Mở cửa: 7-22h30

7-22h30 Mức giá: 60.000-70.000 đồng/ly

Sở hữu 4 tầng với kiến trúc như lâu đài, Hỉn Coffee luôn nằm trong danh sách các quán cà phê với không gian check-in hot bậc nhất mỗi dịp lễ hội ở TP.HCM. Ngay lối vào, đôi lân khổng lồ cùng chú phượng hoàng uy nghiêm chào đón thực khách

Lấy tone đen làm nền, quán trang trí nhiều không gian check-in đậm nét văn hóa cổ truyền như con phố rợp đèn lồng đến nhà gỗ bên cạnh hồ sen tươi... Mỗi ngóc ngách của quán đều được bày trí để trở thành không gian chụp ảnh, giảm tình trạng khách chen chúc tại một điểm.

Đồ uống phổ biến gồm trà trái cây, trà sữa, cà phê, sữa chua đá; trong đó, trà đào cam sả và trà ổi hoa hồng được nhiều người gợi ý. Ngoài ra, Hỉn còn bán thêm các món ăn vặt như cá viên, xôi gà, chả ram...

Vào các dịp cuối tuần, lượng khách tăng cao khiến một số tầng có concept đẹp sẽ thiếu bàn, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách.

L'amour Jardin

Địa chỉ: 53/16 Hoàng Diệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM

53/16 Hoàng Diệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM Mở cửa: 8h-22h

8h-22h Mức giá: 85.000 đồng/người.

Điểm nhấn của L'amour Jardin mùa Trung thu là cầu thang phủ sắc đỏ với cá chép, hoa vải và đèn lồng trầm ấm. Khu vực trăng tròn làm từ hàng loạt đèn lồng cổ truyền cũng trở thành góc check-in không thể bỏ qua.

Ngoài concept Trung thu, quán vẫn giữ nhiều không gian hút khách như vườn hoa rực rỡ, xe hoa ngọt ngào hay disco concept... Quán còn "lấy lòng" giới trẻ bởi dịch vụ chụp ảnh photobooth với giá 50k/lượt/4 tấm. Giá vé tham quan, chụp ảnh (bao gồm nước) là 85.000 đồng/người. Quán nhận được nhiều đánh giá tích cực của khách trên Google, vừa đẹp mắt vừa đáng trải nghiệm.