Hà Nội có đồ ăn đường phố 'ngon thứ 2 châu Á'

Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất châu Á, bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Penang, Singapore, Bangkok hay Osaka.

Một nhân viên phục vụ bia hơi tại Hà Nội. Ảnh: Reuters.

Với ưu điểm ngon, rẻ và dễ tìm, ẩm thực đường phố đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của châu Á, chinh phục cả những chuyên gia ẩm thực khó tính của Michelin, theo Time Out.

Từ chiếc chảo bốc lửa ở Penang (Malaysia), các khu chợ đêm Chiang Mai (Thái Lan) đến những ngõ nhỏ hàng quán ghế nhựa ở Hà Nội, hành trình khám phá ẩm thực đường phố châu Á đưa du khách "đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác".

"Bạn sẽ chẳng bao giờ lo đói bụng", tạp chí du lịch của Anh viết, lựa chọn 10 thành phố có đồ ăn đường phố nổi bật nhất châu Á.

Trong đó, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2. Time Out đánh giá Thủ đô của Việt Nam từ lâu nổi tiếng với kho tàng ẩm thực đường phố phong phú, len lỏi trong từng ngõ nhỏ, bậc thang xi măng và góc phố đông đúc.

Bánh mì thịt nướng phố cổ, phở gà, phở bò hay bánh cuốn nóng tại Bánh Cuốn Bà Lộc đều nằm trong danh sách "phải thử".

Một quán phở trong ngõ nhỏ đặc trưng của Hà Nội. Ảnh: Reuters.

Tạp chí này đưa ra lời khuyên nếu chỉ có thời gian thưởng thức duy nhất một món, đừng bỏ qua bún chả, món ăn được coi là biểu tượng của ẩm thực Hà Nội.

Với thịt nướng, chả viên, chan cùng nước chấm đậm đà ăn kèm bún tươi và rau sống. Quán Bún Chả ở 74 Hàng Quạt (phường Hoàn Kiếm) được gợi ý là điểm đến nổi tiếng cho trải nghiệm chuẩn vị.

Char kway teow (mì xào hải sản) - món ăn nổi tiếng của Penang. Ảnh: Curiousnut.

Thành phố đứng đầu danh sách là Penang (Malaysia), vốn được mệnh danh là "thiên đường ẩm thực đường phố".

Sự giao thoa của ẩm thực Mã Lai, Trung Quốc, Ấn Độ và Peranakan tạo nên một danh sách dài những món đặc sản phải thử như: char kway teow (mì xào hải sản), assam laksa (laksa chua cay), roti canai (bánh mì dẹt Ấn Độ) hay hokkien mee (mì tôm kiểu Phúc Kiến).

Singapore góp mặt ở vị trí thứ 3, với nền ẩm thực được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể từ năm 2020. Với hơn 200 khu ẩm thực (hawker centre) và hàng nghìn quầy hàng, du khách có thể thưởng thức đủ món đặc trưng như laksa, carrot cake chiên, bak kut teh (súp sườn heo) và cơm gà Hải Nam - món ăn được coi là "quốc hồn quốc túy".

Mumbai của Ấn Độ xếp ở vị trí thứ 4. Thành phố này là nơi hội tụ tinh hoa của nhiều nền ẩm thực, từ Ấn Độ truyền thống, miền Nam, đến ảnh hưởng Bồ Đào Nha và Anh.

Các món pav bhaji (rau nghiền cay ăn kèm bánh mì), bhelpuri (cơm rang chua ngọt) và dosa (bánh crepe gạo) khiến ẩm thực đường phố nơi đây trở nên đặc sắc.

Trong đó, vada pav - bánh mì kẹp nhân khoai tây chiên giòn ăn kèm chutney (một loại gia vị đặc trưng của Ấn Độ) được xem là "linh hồn" của Mumbai.

Món vada pav, bánh mì kẹp nhân khoai tây chiên giòn ăn kèm chutney. Ảnh: Veggiefest.

Vị trí thứ 5 thuộc về Chiang Mai, thủ phủ miền Bắc Thái Lan. Thành phố này nổi tiếng với ẩm thực của vùng Lanna mang hương vị cay nồng, đậm đà. Các khu chợ đêm quanh tường thành cổ như Phaploen hay cổng Chang Puak luôn đông nghịt du khách tìm đến để thưởng thức.

Biểu tượng ẩm thực của Chiang Mai là khao soi - món mì trứng cà ri ăn kèm thịt gà hoặc bò, thường được xem là món ngon nhất của miền Bắc Thái Lan.

Đứng ở vị trí thứ 6 là Đài Nam, nơi được coi là cái nôi ẩm thực của Đài Loan (Trung Quốc). Đây là thành phố gắn liền với món súp bò trứ danh và mì Danzai truyền thống.

Đi dạo qua các khu chợ đêm, du khách dễ dàng bắt gặp những món ăn lạ miệng như trứng chiên hàu, khoai lang tẩm đường hay "bánh mì quan tài" nhồi nhân.

Đến Đài Nam, du khách hầu như không thể chỉ chọn một món, bởi mỗi khu chợ đêm đều là một bữa tiệc ẩm thực thịnh soạn.

Vị trí thứ 7 gọi tên Osaka, nơi được mệnh danh là "nhà bếp của Nhật Bản". Ẩm thực đường phố Osaka níu chân thực khách bằng takoyaki (bánh nhân bạch tuộc) và okonomiyaki (bánh xèo Nhật), đặc biệt nhất là kushikatsu - những xiên thịt và rau củ chiên giòn chấm sốt.

Bà Supinya Junsuta, chủ sở hữu và đầu bếp tại Jay Fai, đang chế biến món trứng cuộn cua nổi tiếng tại quán. Ảnh: Bangkok Post.

Bangkok, thủ đô Thái Lan, góp mặt ở vị trí thứ 8 và được xem là "thánh địa" ẩm thực đường phố châu Á.

Thành phố nổi tiếng với vô số món ăn vỉa hè, từ trứng cua chiên của đầu bếp Michelin Jay Fai đến những phần xôi xoài ngọt ngào ở khu Chinatown. Trong đó, xôi xoài ở Kor Panich do Michelin gợi ý được xem là ngon nhất Bangkok.

Vị trí thứ 9 thuộc về Phnom Penh, Campuchia. Không chỉ nổi tiếng với các món độc lạ như nhện hay bọ cạp chiên, ẩm thực đường phố Phnom Penh còn hấp dẫn bởi hương vị mạnh mẽ của mắm prahok, ớt cay và những món đặc sản như fish amok (cá nấu cà ri dừa trong lá chuối) hay num pang - phiên bản bánh mì Campuchia.

Một trong những món ăn được người dân bản địa yêu thích nhất là num banhchok, bún gạo chan nước dùng nấu từ dừa, sả và cá.

Khép lại danh sách là Thành Đô (Trung Quốc), thủ phủ của ẩm thực Tứ Xuyên với vị cay tê lừng danh, được UNESCO công nhận là "Thành phố Ẩm thực". Tại đây, các món mapo tofu (đậu hủ Tứ Xuyên) hay mì dan dan khiến du khách "nghiện" ngay từ lần thử đầu tiên.