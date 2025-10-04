Trung thu đi bar ở TP.HCM

Thú vui Trung thu được đưa vào không gian "tuyệt đối trăng rằm" ở quán bar, nơi cocktail được pha chế theo chủ đề trong giai điệu deep house.

19h, các cocktail bar ở trung tâm TP.HCM bắt đầu lên đèn, bật nắp chai, đón bạn đến nhấm nháp vị rượu hòa cùng không khí Trung thu.

Giữa tiếng nhạc sôi động, tiếng lắc bình shaker và những chiếc đèn lồng truyền thống đặt để trong không gian hiện đại, Rằm tháng Tám mang một diện mạo hoàn toàn khác: mới mẻ và sành điệu. Các cocktail bar không chỉ phục vụ đồ uống, mà còn kể câu chuyện về mùa trăng theo cách riêng.

Bầu trời nghìn sao

Trên con đường Đặng Dung (phường Tân Định) không ồn ào, The Moss Bar cũng kín đáo như một bí mật dành cho những ai kiên nhẫn tìm địa điểm "chill" đêm trăng. Không biển hiệu màu mè, không ánh đèn chói mắt, quán bar nằm bên dưới tầng hầm, dấu hiệu nhận biết là cánh cửa mô phỏng máy bán hàng tự động và ánh sáng hắt từ lồng đèn giấy kính ông sao treo phía trước.

Đẩy nhẹ cánh cửa, một bản disco thập niên 70 chào đón bạn. Không gian tối màu, trên trần treo hàng chục chiếc đèn ông sao, đèn cù. Ánh sáng của nến phủ dịu lên ghế sofa, bàn ngồi cao và quầy bartender, đủ để cảm nhận không khí Trung thu ấm áp. Kéo ghế ngồi xuống, bất ngờ tiếp theo đến từ chiếc bàn bar mặt kính phủ rêu dài hơn 6 m - dấu ấn riêng biệt khiến mỗi vị khách ghé đến đều ghi nhớ.

Cocktail bar này cũng là một trong những nơi tiên phong đưa rêu và sắc xanh của cây cối vào không gian. Những mảng rêu nghệ thuật chế tác thủ công được bố trí khắp nơi.

Mùa Trung thu gợi lại những chiếc lá chuyển sắc vàng, đèn cù, ông trăng, mâm cỗ và quả vải khô sau mùa vụ tháng 7. Tất cả gói ghém trong seasonal menu Autumn Veil. Hơn cả một loại cocktail mùa vụ, Autumn Veil tiếp nối tinh thần của quán bar trong việc lựa chọn những nguyên liệu gắn liền với từng vùng miền.

Bật chai JW black label swhisky, tiếng rượu rót vào bình shaker, thêm chút rượu mùi Falernum tinh tế. Tiếng lắc ngừng lại, cocktail chảy qua lớp màn rây xuống ly, điểm thêm lá dứa và quả vải khô - loại trái cây đặc trưng của vùng Bắc Bộ.

Như một tấm màn mỏng khẽ vén, mở ra sự ngọt ngào, man mát và cuốn hút của mùa Thu, loại cocktail đưa vị giác bạn đi qua vị chua dịu, xen lẫn vị ngọt đầu lưỡi, thoảng nhẹ hương trái cây. Chỉ đơn giản với 3 nguyên liệu, nhưng đọng lại trong miệng là một tổng thể hương vị phức tạp.

Khói sương từ Cầu Đất (Lâm Đồng), dừa từ Bến Tre (cũ) là nguồn cảm hứng cho cocktail Dừa Hun Khói. Rượu gạo truyền thống của Việt Nam được lấy làm nền, kết hợp với rượu coconut liquor. Cocktail được rót vào chiếc gáo dừa, đặt bên trong vỏ bình trà bằng dừa.

Mở nắp, khói trắng tỏa đều, ly cocktail lộ ra khi khói tan. Ngụm đầu tiên, độ mạnh có thể làm bạn nhíu mày. Ngụm tiếp theo là vị đắng, hậu ngọt của rượu gạo và phảng phất hương dừa, cuối cùng để lại vị chua nhẹ dễ chịu trong cổ họng.

Ở đây, mỗi loại cocktail đều mang theo tiêu chí tìm kiếm, chọn lọc nguyên liệu Việt Nam tiêu biểu ở từng vùng miền, để bạn không chỉ thưởng thức hương vị, mà còn chạm đến câu chuyện văn hóa và ký ức gắn liền với địa phương đó. Autumn Veil "thổi hồn" cho đêm trăng, Dừa Hun Khói mang trải nghiệm hiện đại của người trẻ kết nối với bản địa.

Không cầu kỳ, cũng không phô trương, chính sự gần gũi từ nguyên liệu, không gian mang ký ức tuổi thơ đã khơi gợi không khí Trung Thu đậm đà.

Vẽ mùa trăng của riêng mình

Ẩn mình sâu trong con hẻm Pasteur (phường Sài Gòn), Etc. Bar cuốn bạn và một không gian đen tuyền, huyền bí của đêm Rằng tháng 8, thứ ánh sáng tỏa ra là từ kệ rượu ở quầy bartender.

Bạn có thể đón Trung thu theo cách "chill" với màn đêm trong góc quán, giữa giai điệu deep house và lồng đèn thỏ ngọc, con cá, ông sao rải rác. Hoặc trò chuyện với bartender ở quầy pha chế, nếu là người thích sự vui vẻ, mở lòng. Trên bàn bar dài, những ô tròn tượng trưng cho trăng rọi sáng ly cocktail, để bạn biết mình đã nhấm nháp nhiều hay ít.

Sau lời chào, menu Trung thu kết hợp menu bespoke được giới thiệu, gồm Dreamer, Matcha Latê và Pink Sparkling. Mỗi ly thiết kế theo triết lý tối giản, nhưng chiết lọc đến từng chi tiết, độ phức tạp sẽ được cảm nhận tùy vào cảm xúc của bạn ngày ghé quán.

Món cuối cùng được đưa ra đầu tiên, nghe hơi nghịch lý, nhưng thứ bạn nhận được là chiếc ly thủy tinh và bộ màu acrylic. Trong lúc bartender pha chế 2 món còn lại, nhiệm vụ của bạn là vẽ mùa trăng riêng mình.

Mở đầu "cuộc chơi trăng" bằng cocktail Dreamer nền shochu. Một giấc mơ bay lên cung trăng bắt đầu bằng umeshu (rượu mơ) ngọt dịu, đi ngang qua chút đắng chua của bưởi chín mọng, lắng lại bằng mật ong mềm mại. Trên mặt, lớp bọt khí CO2 lách tách tạo cảm giác khoan khoái trong khoang miệng.

Vị tổng thể của cocktail là chiếc cầu nối giữa mơ và thực. Nơi bạn lạc vài phút trong giấc mơ ngọt ngào mà không muốn tỉnh dậy.

Nhấc trên tay cocktail Pink Sparkling đậm chất nhiệt đới, mùi rượu rum đủ nồng nàn, tầng hương lan chậm rãi. Dư vị mượt mà đến từ dừa và ổi hồng thanh mát. Loại cocktail này tượng trưng cho chị Hằng trên cung trăng, vừa mang vẻ đẹp dịu dàng bên ngoài và nội tâm sâu sắc bên trong.

Cuối cùng là Matcha Latê - loại cocktail đi theo xu hướng đồ uống thời thượng của người trẻ - được pha chế đơn giản, nền trắng sữa như đám mây để tôn lên bức tranh Trung thu của bạn và kết lại hương vị.

Vẫn là matcha Uji từ Kyoto (Nhật Bản), quyện cùng lớp kem đánh và dừa béo ngậy. Nhưng để đánh thức sự nổi loạn nhỏ bé bên trong bạn, bartender cho thêm vài giọt rượu rum, đồng thời làm tăng hương vị. Trong sự cay nồng của rượu, vị umami từ matcha và độ béo của sữa không bị lấn át.

Không có tiếng múa lân tùng xèng, không có bánh nướng truyền thống hay mâm cỗ thịnh soạn, nhưng nếu thử đón Trung thu tại cocktail bar, bạn sẽ mang theo dư âm của hương, vị hiện đại và cả những điểm chạm đầy cảm xúc.