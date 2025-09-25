Bánh Trung thu cốm xào 'hot' nhất Hà Nội gây thất vọng

"Hiện tượng" bánh Trung thu cốm xào ở Hà Nội trong mùa trăng năm nay nhận về hàng loạt đánh giá không tốt về chất lượng, cùng với đó là cách phục vụ thiếu niềm nở.

Dòng bánh Trung thu nhân cốm xào của cửa hàng này có mặt trên thị trường từ mùa trăng năm 2021. Ảnh: Lam Yên.

Mùa Trung thu năm nay, cửa hàng bánh Trung thu Lam Yên tại Phố Huế (Hà Nội) "bùng nổ" như một hiện tượng ẩm thực. Cảnh hàng dài người chờ mua từ khi bánh chưa ra lò, bánh hết sạch sau một tiếng mở bán cho thấy sức hút không tưởng. Trước đó, vào năm 2024, cửa hàng này nổi lên với các vị bánh Trung thu, bánh dẻo thủ công lấy cảm hứng từ cốm non - thức quà của mùa thu Hà Nội.

Trên đà bán chạy, một tuần trước Rằm tháng 8, bánh Trung thu cốm xào xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Threads và Facebook với loạt bài review thất vọng về chất lượng. Phần lớn cho rằng cửa hàng đã làm khá tốt khâu quảng bá, trong khi hương vị không quá xuất sắc.

Chờ hơn 20 phút để mua 6 chiếc bánh cốm xào custard trứng muối, Hải Yến (sống tại Hà Nội) cho biết bánh không như kỳ vọng. Mùi cốm vẫn thơm, nhân đầy và dẻo nhưng vỏ bánh hơi khô, vị custard lấn át vị cốm, trong khi điều thực khách này mong chờ là vị cốm tỏa ra trong miệng.

Hải Yến xếp hàng từ 8h sáng (giờ vừa mở bán) để mua bánh vì tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Đây cũng là lần đầu cô ăn bánh tại đây. Ảnh: Hải Yến.

"Ưu điểm lớn nhất là ít ngọt, ăn không khé như bánh truyền thống, bao bì đẹp để tặng bạn bè, đối tác. Mức giá 100.000 đồng/chiếc là không đắt, nhưng tôi chưa tìm thấy lý do để mua lại, vì bản thân chú trọng hương vị", Yến nói với Tri Thức - Znews.

Từng mua bánh của cửa hàng nhiều lần, T.H (sống tại Hà Nội) cảm nhận hương vị bánh Trung thu đi xuống so với năm trước. Vỏ bánh cốm xào sống dở chín dở, hơi nồng mùi vani. Nhân cốm thơm, tương đối dẻo nhưng đôi chỗ vẫn còn sượng. Điểm gỡ gạc là dừa non trong cốm ăn béo dậy.

Theo nữ thực khách, bánh Trung thu tại đây không ngon đến mức xuất sắc, nhưng rất ổn về hương vị, chưa lần nào thất vọng. Năm nay do khách quá đông nên không đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng dòng bánh Trung thu cốm xào của cửa hàng ăn không đại trà, mùi cốm thơm và vỏ bánh vàng đều, sắc nét. Vì được làm thủ công, nướng số lượng lớn liên tục nên thành phẩm đôi khi cũng có sự chênh lệch đôi chút giữa mỗi mẻ.

T.H cho biết sẽ không quay lại cửa hàng mua bánh những lần sau. Ảnh: T.H.

Ngoài chất lượng, vào ngày 22/9, một bài viết đăng tải trên hội nhóm ẩm thực cũng đẩy ý kiến trái chiều lên cao trào. Cụ thể, thực khách này xếp hàng mua bánh, nhưng nhân viên không niềm nở, thậm chí buông lời: "Mua ít thôi, để người khác mua nữa". Dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình với chủ nhân bài đăng, cho rằng dịch vụ là yếu tố quan trọng.

Đáng nói, sau khi bài đăng này thu hút lượng tương tác lớn, nhiều người cũng tìm đến phần đánh giá trên Google và chia sẻ về tình huống tương tự, kèm 1 sao. Khi đến cửa hàng mua bánh, họ gặp nhân viên bán hàng và bảo vệ có cách cư xử chưa đúng mực. Hiện điểm số trung bình của cửa hàng chỉ còn khoảng 2,6 sao.

Về phía cửa hàng, đại diện cho biết đây là năm đầu tiên mở bán trực tiếp nên lượng khách đang quá tải so với công suất nhà bếp. Song, chất lượng bánh vẫn được chú trọng và hoàn thiện. Về vỏ bánh, sau khi nướng vài ngày sẽ tươm dầu, bánh sẽ mềm ẩm. Các vấn đề còn lại sẽ phản hồi sau.

Bên cạnh bánh Trung thu cốm xào, bánh dẻo cốm xào, bánh dẻo custard trứng muối, bánh cốm đậu xanh... cũng là những loại bánh nổi bật. Ảnh: Lam Yên.

Trước đến nay, cửa hàng vẫn giữ nguyên cách làm, ít sử dụng đường. Loại bánh thủ công này có những hạn chế nhất định. Vỏ bánh không phải lúc nào cũng đạt độ hoàn hảo như bánh công nghiệp, hạn sử dụng chỉ 1-2 ngày. Hiện cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua tối đa 5 chiếc và phải điền thông tin bánh cần mua vào phiếu, chờ tới lượt và nhận bánh.

Trước đó, "bánh dẻo thị phị" nhân sen nhuyễn trứng muối là chiếc bánh đầu tiên gây tranh cãi trong mùa Trung thu năm nay khi bán với giá gần 300.000 đồng/chiếc và 590.000 đồng/cặp. So với mặt bằng chung của bánh dẻo, mức giá này được cho là đắt đỏ. Song, chiếc bánh này vẫn "cháy" hàng. Nhiều thực khách cho rằng bánh có chất lượng khá ổn để trải nghiệm, tạo "trend" (xu hướng) cho mùa trăng.