TasteCraft Masters Championship 2025, cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn lớn nhất Việt Nam, tìm ra 12 thí sinh tranh tài tại vòng bán kết ngày 31/10 sắp tới.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Thanh Ngân tại cuộc thi.

Cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 (Tỏa sáng tài năng pha chế, gọi tắt là TCMC) khép lại vòng loại toàn quốc và chọn ra 12 thí sinh xuất sắc bước vào vòng bán kết.

Đây là sân chơi chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho lĩnh vực pha chế đồ uống không cồn, do Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng (IDOCEAN) phối hợp thương hiệu Lúave Professional tổ chức.

Trong 2 ngày thi vòng loại, các thí sinh đã thể hiện tài năng và bản sắc riêng qua 2 phần thi: "Tác phẩm chỉ định" và "Tác phẩm sáng tạo".

Nếu "tác phẩm chỉ định" đòi hỏi kỹ năng và sự am hiểu hương vị, "tác phẩm sáng tạo" là nơi họ kể câu chuyện của mình bằng màu sắc, nguyên liệu và cảm xúc.

Mỗi thí sinh là một "nghệ sĩ kể chuyện bằng hương vị", từ cách chọn nguyên liệu, cân bằng mùi vị đến cách trình bày. Tất cả được thể hiện như một bản giao hưởng của kỹ năng, cảm xúc và bản sắc Việt.

12 thí sinh xuất sắc bước vào vòng bán kết cuộc thi.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo, Giám đốc Thương hiệu Lúave Professional, Trưởng ban tổ chức, cho biết đơn vị mong muốn tôn vinh những tài năng pha chế không cồn sáng tạo, đam mê và dám thể hiện bản sắc riêng của mình trong từng ly đồ uống.

Cuộc thi không chỉ tìm ra người chiến thắng, mà còn góp phần định hình và phát triển ngành pha chế Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và đậm dấu ấn văn hoá Việt.

Bà Thảo bày tỏ kỳ vọng cuộc thi sẽ là bệ phóng giúp các tài năng Việt tự tin tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

"Mỗi thí sinh đều có một câu chuyện riêng về đam mê, nỗ lực và niềm tự hào Việt Nam. Chúng tôi mong được đồng hành cùng các bạn trên hành trình ấy, để lan tỏa câu chuyện ‘Việt Nam vươn xa’ đến bạn bè thế giới", bà nói.

Về tiêu chí chấm điểm, ông Trương Duy Phương, Trưởng Ban giám khảo, cho biết quán quân cần hội tụ kỹ năng xuất sắc, thái độ chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp tốt. Ngoài ra, người chiến thắng phải thể hiện sự sáng tạo trong kết hợp nguyên liệu, chăm sóc khách hàng tận tâm và có tiềm năng trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng pha chế.

Vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 31/10 và chung kết vào 1/11 trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế cà phê, trà và bánh ngọt Việt Nam 2025 (COFFEE EXPO VIETNAM 2025) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Một số sản phẩm được các thí sinh giới thiệu trong cuộc thi.

Top 3 thí sinh chiến thắng sẽ nhận được cúp vô địch, giấy chứng nhận quốc tế, khóa đào tạo Barista nâng cao chuẩn quốc tế, cùng nhiều quà tặng độc quyền từ các thương hiệu lớn.

Đặc biệt, họ sẽ được tham dự vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026 (WFDC 2026) - cuộc thi do Hiệp hội Bánh ngọt Toàn Trung Quốc (All-China Bakery Association - A.C.B.A) và Công ty TNHH Triển lãm Quốc tế Shanghai SinoExpo Informa Markets tổ chức, dự kiến diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 3/2026.

Danh sách 12 thí sinh vào bán kết: Lương Thị Hạnh - Tự do

Thạch Nương Anh - LE-A Coffee and Healthy Food

Huỳnh Văn Thành Trung - Công ty cổ phần Niso

Nguyễn Hoàng Thanh Ngân - STARBUCKS

Nguyễn Khánh Tiền - Ristreet

Lê Xuân Thắng - Học viện đào tạo pha chế Shinlee

Lê Hoàng Minh - Riko Lounge

Nguyễn Anh Vỹ - Riko Lounge

Nguyễn Đình Nhật Minh - The Running Bean Coffee & Brunch

Võ Hoàng Vĩ - The (22) coffee

Võ Thị Minh Hiếu - Joy Gelato

Phùng Diễm Thanh Thảo - Tự do