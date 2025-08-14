Từ Bangkok tới Seoul, tôi thử 11 quán bar tốt nhất châu Á

Ghé 11 quán bar trong danh sách "Asia's 50 Best Bars", tôi ấn tượng và vừa miệng nhất với đồ uống được pha chế bởi các bartender từ xứ Chùa vàng.

Nick M. (sinh năm 1987) là nhà báo, tác giả sách tại Hà Nội. Anh có sở thích du lịch, đặc biệt đam mê cocktail, từng thưởng thức đồ uống này tại nhiều cocktail bar trong và ngoài nước.

Đó có thể là giữa một Bangkok (Thái Lan) náo nhiệt, lạc vào con ngõ nhỏ, bước vào quán bar thơm mùi gỗ và gọi một ly Old-Fashioned sóng sánh vị khói. Cũng có thể là rảo bước ở Seoul (Hàn Quốc), chợt dừng lại trước một quán nhỏ bởi âm thanh pouring & rolling đầy mời gọi từ sau quầy pha chế.

Cocktail là thức uống không cần phải khát mới tìm đến. Với mỗi ly cocktail, tôi lại nhớ một vùng đất và giữ lại một mùi vị, một tối thành phố lấp lánh sau ô cửa kính. Thường thì tôi uống 3 ly. Ly đầu tiên là Signature của quán, ly thứ 2 là một món Classic Cocktail và tới ly thứ 3, tùy vào tâm trạng, tôi sẽ chọn một loại rượu nền hoặc hương vị yêu thích, rồi ra đề bài để bartender “bespoke” (làm riêng).

Trong danh sách Asia’s 50 Best Bars (50 Quán bar Tốt nhất châu Á, đã được mở rộng lên 100 quán) năm nay, tôi ghé đến 11 quán trong khu vực châu Á. Đây là những cảm nhận rất cá nhân, từ góc nhìn của một cocktail enthusiast (dân ghiền cocktail) luôn tìm kiếm những rung cảm thực sự sau mỗi lần nâng ly.

No. 2 - Zest (Seoul, Hàn Quốc)

Nằm ở khu nhà giàu Gangnam, Zest có phong cách tối giản nhưng bước chân vào bên trong vẫn tạo cảm giác rất cao cấp. Không gian được thiết kế như một phòng thí nghiệm pha chế bằng gỗ, với ánh đèn vàng liu riu.

Quán rất đông và khi tới vào đúng giờ đi uống, tôi cũng phải đứng chờ cỡ 20 phút mới có chỗ ngồi. Nhìn giao diện các món đồ uống ở đây có một tinh thần chung là “dễ thương”, tôi chợt thầm nghĩ hay quán này chỉ cần pha đồ đẹp để chụp hình sống “ảo” chứ chất lượng không ngon.

Nhưng khi thử ly đầu tiên, tôi đã phải thay đổi suy nghĩ. Zest là tên viết tắt cho “zero” và “waste” - triết lý “không lãng phí” - được thực hiện tới từng chi tiết, từ việc làm soda, tonic, kombucha in-house, tái sử dụng vỏ trái cây (ví dụ vỏ hallabong ở Jeju làm gin homemade) và vỏ bã chưng cất thành cordial hoặc sauerkraut.

Tôi thử một món có rượu nền là Whisky pha với nhiều nguyên liệu địa phương và phải công nhận là hương vị rất phức tạp. Nó không đậm tới mức sốc từ ngụm đầu tiên nhưng cũng không phải là nhàn nhạt như “uống giải khát”. Độ tinh tế của đồ uống tại Zest tạo cho tôi cảm giác như được “phẫu thuật hương vị”.

Tới ly thứ 2, như thường lệ, tôi gọi Old-Fashioned. Quả đúng nó cũng không “xôi thịt” về nồng độ nhưng lại mang hương vị rất “cuốn”. Cocktail ở Zest ngay cả món quen thuộc của dòng Classic như Gin Tonic cũng có thể biến hóa thêm một tầng hương mới, tạo một cảm giác rất tươi mới.

No. 4 - Bar Us (Bangkok, Thái Lan)

Nằm trong một con phố tối tăm ở khu Sukhumvit, Bar Us có thiết kế như một phòng thí nghiệm khép kín, ánh sáng lạnh và không gian tối. Tất cả đều được sắp đặt gọn gàng đến mức gần như vô trùng.

Ban đầu bước vào, tôi thấy cũng bình thường, cảm giác không quá ấn tượng. Bartender mặc blouse xám cách điệu, khách ngồi vòng quanh bàn dài như đang dự một buổi thí nghiệm vị giác. Khu vực quầy bar gần như không có, khiến tương tác giữa khách và bartender khá hạn chế.

Menu ở đây được chia như một bữa fine dining hoàn chỉnh: Starter - Main - After. Ý tưởng “ẩm thực lỏng” (liquid cuisine) với cách trình bày chỉn chu và giao diện sáng loáng. Như thường lệ, tôi vẫn gọi một món Signature để thử.

Vì là tín đồ của món mỳ truyền thống Nhật, tôi không thể không thử ly Ramen. Rượu nền là Roku Gin. Ly được phục vụ trong cốc thấp bằng inox với đá tròn và một xiên gừng tươi. Không mùi ngay từ cái ngửi đầu tiên - kiểu “giấu bài” quen thuộc ở những quán thích chơi trò nghịch vị giác.

Ngụm đầu tiên là vị béo nhẹ như nước hầm xương, sau đó chuyển dần sang umami đậm đà, có chút mặn của nước tương Nhật. Điều khiến tôi ấn tượng là cảm giác như uống ramen, nhưng hoàn toàn không nặng nề hay có mùi nồng khó chịu. Vị tách lớp rõ ràng, mạch lạc, giống như đang giải cấu trúc một tô mì chuẩn vị Tokyo.

Sang ly thứ 2, tôi chọn Old-Fashioned - món Classic quen thuộc. Vị đậm, lên đúng gu. Cảm thấy hợp, tôi tiếp tục thử Pad Thai và Beef + Onion, cả hai đều là Signature. Cả hai ly đều trong suốt, nhưng vị thì rõ rệt đến mức ngỡ ngàng. Pad Thai có vài giọt ớt tạo chút cay nồng. Beef + Onion thì đậm đà vị thịt bò, hành caramen hoà cùng vodka, gợi cảm giác như đang uống một chiếc cheeseburger nhưng phiên bản sang trọng, tối giản và không ngấy.

Điểm mạnh của Bar Us là tính nhất quán trong concept, từ không gian, menu, đội ngũ pha chế cho đến câu chuyện đằng sau từng món. Tuy nhiên, cocktail ở đây không dành cho người mới uống, được thiết kế để thách thức khẩu vị và đôi khi mang tính khái niệm hơn là gợi cảm xúc trực diện.

No. 19 - BKK Social Club (Bangkok, Thái Lan)

Nằm trong khuôn viên khách sạn Four Seasons Bangkok, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, BKK Social Club là cái tên quen thuộc trong giới cocktail khi thường xuyên lọt top các bảng xếp hạng khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, với tôi, đây là một quán bar được đánh giá cao hơn thực tế.

Lối vào hơi khó tìm nếu bạn không phải là khách lưu trú, phải đi vòng vèo qua hành lang, khu sân vườn rồi mới tới được bar. Tôi có cảm giác như đang đi tới một phòng chờ hạng sang thay vì một quán cocktail mang tính khám phá. Không gian được thiết kế khá chỉn chu, ánh sáng vàng tối, bàn ghế bọc nhung và da, phù hợp cho những buổi gặp gỡ mang tính công việc.

Tôi thử một ly Old-Fashioned để mở màn. Kết quả? Ổn, nhưng không để lại ấn tượng. Kiểu cocktail vừa đủ đúng vị, không lỗi, không phá cách, nhưng cũng không có điểm nhấn nào khiến tôi phải dừng lại lâu trong ký ức vị giác.

Sau đó, tôi gọi tiếp một combo 3 ly Negroni, nghe có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng rồi cũng chỉ dừng ở mức tàm tạm. Cả 3 ly đều được phục vụ chỉn chu, nhưng lại thiếu sự biến hóa về kết cấu, độ sâu hay một “cú twist” thú vị. Với một quán bar được xếp hạng 19 châu Á và thậm chí là thứ 3 vào năm 2023, tôi mong chờ nhiều hơn là sự chỉn chu kiểu khách sạn 5 sao.

No. 20 - Vender (Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc)

Nằm trong một đoạn phố khá sầm uất ở Đài Trung nhưng đây lại là một thành phố mang nét buồn đặc trưng của Đài Loan, Vender gây ấn tượng ban đầu với lối vào ngụy trang như một máy bán hàng tự động 3 mặt.

Một trải nghiệm được thiết kế khá “Instagrammable”. Tuy nhiên, với tôi, đó cũng là chi tiết thú vị duy nhất vì Vender, theo cảm nhận cá nhân, chính là quán được đánh giá cao hơn thực tế nhất trong các quán thuộc Top 100 mà tôi đã thử.

Bước vào trong, không gian khá giống một lounge sang chảnh hơn là quán cocktail đúng nghĩa, ánh sáng mờ, tông gỗ tối, nội thất trau chuốt nhưng thiếu cảm xúc. Cảm giác có phần lưng chừng, không đủ thân thiện để thoải mái, cũng không đủ chiều sâu để thực sự thư giãn.

Nhạc mở trong quán là những bản hit phương Tây những năm 1980-1990 lặp lại, hơi “quê mùa” và thiếu chiều sâu cảm xúc. Menu cocktail được thiết kế dưới dạng một chiếc hòm gỗ lớn, bên trong là các hũ thủy tinh đựng nguyên liệu, tinh dầu, gia vị để bạn lựa chọn món theo mùi, nhìn có vẻ “nguy hiểm” nhưng thực chất thiên về trình diễn thị giác nhiều hơn là dẫn dắt vị giác.

Tôi thử một món Signature cocktail có kèm bánh mì ăn với thịt kho - một biến tấu lấy cảm hứng từ món ăn truyền thống Đài Loan. Nghe thì thú vị nhưng uống lại chẳng ra sao, phần cocktail và phần đồ ăn như hai thế giới song song, không hề ăn nhập với nhau.

Sau đó là một món khác còn đi kèm cả bánh đậu xanh hình rồng vàng Minh Ngọc của Việt Nam - một “cú twist” bất ngờ nhưng không thành công. Cả 2 món đều không để lại ấn tượng về mặt vị giác, chỉ khiến tôi thấy mình đang bị dẫn dụ vào một cuộc chơi nguyên liệu thiếu logic.

Với mức kỳ vọng dành cho một quán bar nằm trong top 20 châu Á, tôi thấy mình đã đi lạc vào nơi hình thức được đẩy lên quá cao trong khi nội dung lại nghèo nàn.

No. 29 - Vesper (Bangkok, Thái Lan)

Trước khi trải nghiệm Bar Us, thì Vesper chính là quán bar tôi đánh giá cao nhất về đồ uống ở Bangkok - đặc biệt là các món Martini. Tên quán có vẻ lấy cảm hứng từ nàng Bondgirl huyền thoại Vesper Lynd, do Eva Green thủ vai trong Casino Royale - một trong những tập phim James Bond kinh điển nhất.

Và đúng như tinh thần của Vesper trong phim, quyến rũ, thông minh, gai góc, quán bar cùng tên này cũng mang trong mình một cảm giác hiện đại, sắc sảo và đầy năng lượng.

Vừa bước vào, tôi cảm nhận rõ nguồn năng lượng tươi trẻ, vui vẻ lan tỏa khắp không gian. Quán không cần phải quá phá cách hay tối giản như nhiều nơi khác trong danh sách, nhưng lại có một sự dễ chịu rất đúng mực.

Các bartender ở đây rất thân thiện và nhiệt tình. Tôi chỉ ngồi đúng 2 lần mà đã quen mặt vài người và đến những lần sau ghé lại Bangkok, họ vẫn còn nhớ tôi. Cảm giác ấy, sự nhớ mặt, nhớ gu uống, nhớ câu chuyện ngắn hôm trước, là điều rất hiếm có ở những quán thuộc hàng top.

Vesper pha nhiều loại cocktail tốt, nhưng theo tôi, Martini mới là điểm mạnh tuyệt đối của quán. Từ Vesper Martini cổ điển, Dirty Martini cho đến những biến tấu theo nguyên liệu địa phương, tất cả đều được cân chỉnh hài hòa, lạnh đúng độ, đậm đà vừa đủ, không một chi tiết thừa.

Năm nay, Vesper còn được vinh danh với danh hiệu “bền vững”, không chỉ vì sử dụng nguyên liệu thân thiện, mà còn vì là quán bar xuất hiện trong danh sách Asia’s 50 Best Bars suốt nhiều năm liên tiếp. Sự bền bỉ ấy đến từ chất lượng ổn định, từ tinh thần không chạy theo trào lưu, mà chọn giữ phong độ bằng một triết lý pha chế rõ ràng và đội ngũ bartender luôn làm nghề với trái tim cởi mở.

No. 43 - Opium (Bangkok, Thái Lan)

Opium là quán bar nằm ngay bên trên nhà hàng fine dining nổi tiếng Potong, tọa lạc trong một tòa nhà cổ hơn 120 năm tuổi ở khu Chinatown. Lối lên bar chỉ vừa đủ 2 người lọt qua chiếc thang máy cũ kỹ - một cảm giác thêm phần bí ẩn, gợi nhớ những tàn tích của một opium den (tiệm thuốc phiện) xưa thực sự.

Không gian ngoài ban công là điểm nhấn, ngồi nhìn đối diện là những tòa nhà cổ trong Chinatown, khói sương nhẹ và ánh đèn vàng phủ lên mặt phố một màu hoài cổ. Bên trong, bar mang phong cách giao thoa giữa New York hiện đại và tủ thuốc Đông Á, với các ngăn kéo, hũ apothecary và những tấm ceramic do nghệ nhân Thái làm thủ công để phục vụ đồ uống.

Tôi thử món Eyes Wide Shut - một cocktail signature có chút cay nhẹ từ ớt paprika và kim chi, vị ổn nhưng không đủ ấn tượng để “khắc” lại trong trí nhớ. Ly cocktail được pha chuẩn mực, không sai, nhưng cũng không có bất ngờ nào cho vị giác.

Có món Opium Oath nhìn rất kịch tính, được phục vụ trong một chiếc bát cổ kiểu Đông Dương, nghe thì có vẻ thú vị, đúng chất “liquid surreality” đặc trưng của quán. Nhưng tôi không thử, chọn con đường an toàn với Eyes Wide Shut và cũng đỡ hụt.

Nếu bạn muốn một nơi nghỉ chân giữa chốn Chinatown ồn ào, muốn một ly nhẹ nhàng hoặc một chút âm nhạc du dương trong không gian cổ kính, Opium rất hợp. Nhưng nếu bạn cần một cocktail làm bạn nhớ gu, nhớ mùi vị, nhớ bartender thì Opium dễ khiến hụt hẫng.

No. 71 - Mahaniyom Cocktail Bar (Bangkok, Thái Lan)

Mahaniyom nằm trên một đoạn phố cũ ở Bangkok, buổi tối khá vắng, đi bộ lên tầng 2 qua cầu thang hẹp là tới quán. Nghe tên có chút hơi hướm Ấn Độ, và quả thật cocktail ở đây cũng sử dụng nhiều nguyên liệu mang dấu ấn rõ ràng từ vùng đất này, đặc biệt là các loại gia vị có mùi rõ rệt.

Không gian bên trong khá nhỏ nhưng vừa vặn, thiết kế tối giản, đèn vàng dịu nhẹ và ấm cúng. Không phải kiểu quán bar để “check-in sống ảo”, Mahaniyom giống nơi để thưởng thức đồ uống trong không gian yên tĩnh, ít người biết. Bartender niềm nở, làm việc nhanh nhẹn, nhưng không có điểm nhấn gì quá đặc biệt trong tương tác cá nhân.

Tôi thử vài món signature cocktail thấy khá ổn, cảm giác rõ sự chăm chút, vị cay thơm từ các gia vị Ấn, cân bằng tốt, không có gì quá trội hoặc bị lệch vị giác. Cocktail ở đây thuộc dạng dễ uống, dễ cảm nhận nhưng cũng vì thế mà chưa đủ sâu để tôi lưu giữ trong ký ức. Nói chung, mọi thứ ở Mahaniyom từ không gian, cảm giác mang lại đến cocktail đều nằm trong phạm vi an toàn và dễ chịu.

No. 72 - Bar Mood (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc)

Bar Mood từng giữ danh hiệu Top 1 Đài Bắc năm 2024 và quả thật quán đã gây ấn tượng mạnh vì menu cocktail cực kỳ chi tiết. Mỗi signature đều có tỷ lệ cồn rõ ràng, liệt kê nguyên liệu, kể câu chuyện và vẽ minh họa sống động kiểu vui như hình vẽ trên bao bì gói mì tôm. Hôm tôi đến thì quán rất đông, may mà có khu bàn đứng bên ngoài không gian chính nên tôi trải nghiệm uống đứng, không phải chờ lâu.

Không gian quán mang tinh thần cuộc sống về đêm Đài Bắc, sôi động mà không quá ồn, trẻ trung mà không mất sang trọng. Menu cocktail thì rất đồ sộ, signature nào cũng được giới thiệu rõ ràng từ concept đến vị.

Tôi chọn 3 món signature có nồng độ cồn cao nhất vì gu tôi thích uống đậm đà, ví dụ như Temptres (whisky washed Mortlach, dark cacao, beetroot, salted caramel, Angostura), Tyrant’s Blessing (mezcal, basil lemongrass syrup, grapefruit) và Potent‑Potion Fruit. Mỗi ly đều được pha kỹ, cân bằng tốt giữa hương vị mạnh và cấu trúc tinh tế.

Cảm quan chung, tất cả khá ổn, đậm đà, rõ ràng và có chiều sâu hơn hẳn Vender ở Đài Trung. Bartender nhanh nhẹn, lịch sự, ánh sáng vàng dịu, nhạc nền đủ để nâng tâm trạng mà không át câu chuyện. Cảm giác chung vui tươi, phù hợp đội nhóm bạn muốn nhâm nhi cocktail chất lượng cao sau một ngày lang thang Đài Bắc.

Bar Mood là nơi dễ giới thiệu cho bạn bè, đặc biệt khi bạn đi theo nhóm, muốn uống cocktail với khám phá nhiều biến thể khác nhau dựa trên thành phần bản địa như trà Oolong hoặc hương hoa cùng tỷ lệ cồn rõ ràng.

No. 76 - Bee’s Knees (Kyoto, Nhật Bản)

Quán này tọa lạc sau một cánh cửa nhỏ mang chữ “The Bookstore”. Nếu không chú ý, ban ngày có thể nhầm là hiệu sách cũ, nhưng thực chất là một quán bar ẩn mình với nét hidden speakeasy đặc trưng của Kyoto.

Tôi tới đúng cuối tuần nên phải xếp hàng khoảng 30 phút vì quán khá nhỏ, chủ yếu ngồi quanh quầy bar. Ngay khi bước chân vào, cây đèn màu xanh cổ điển kiểu banker vintage nổi bật lên giữa không gian vàng trầm.

Không gian bar nhỏ nhưng cảm giác thoải mái và thân thiện. Ghế quầy bar đủ, hòa nhịp với nhóm khách là những người Tây Âu đến du lịch và cả dân địa phương.

Tôi ghé vào để thử cocktail signature nổi bật nhất của quán là Killer Bee (Beefeater Gin, Truffle Honey, Yuzu Peel, Yuzu Tabasco, Lemon). Khi ly được đặt lên quầy, hương thơm nhẹ từ tinh dầu mật ong nấm truffle xâm chiếm, hòa quyện cùng vị chua nhẹ của quả yuzu, chanh tươi và vị gin gọn gàng trong từng tầng vị. Có thể nói đây là món signature đáng giá nhất mà tôi từng nếm ở Kyoto, vừa mang tinh thần Roaring Twenties, lại phù hợp với tinh thần địa phương, tạo sự pha trộn giữa cũ và mới.

Tôi thấy Bee’s Knees là bar signature thực thụ của Kyoto - nơi mà mỗi món cocktail đều thể hiện rõ câu chuyện, kết cấu vị giác tinh tế và dịch vụ thân thiện. Tuy quán nhỏ, nhưng cảm giác đủ để khiến tôi thấy nhớ và muốn trở lại, không đơn giản là uống mà còn là trải nghiệm giao tiếp.

No. 96 - Charles H (Seoul, Hàn Quốc)

Nằm ẩn mình dưới tầng hầm của khách sạn Four Seasons Seoul, quán được đặt tên từ Charles H. Baker Jr., cây bút du hành yêu rượu từng sáng tác The Gentleman’s Companion và được xem là ông tổ mixology với hành trình thu thập các công thức cocktail toàn thế giới trong thời cấm rượu Mỹ.

Không gian bar mang phong cách Mỹ thập niên 1920, art deco, ánh đèn dịu vàng, ghế da, nội thất gỗ bóng loáng và cảm giác sang trọng của một khoang nghỉ ở thành phố New York thời Gatsby. Nhân viên ở đây cực kỳ nhiệt tình, luôn sẵn sàng tư vấn về menu cocktail với sự am hiểu và chu đáo, đúng chuẩn dịch vụ của một khách sạn 5 sao.

Điều làm tôi ấn tượng là văn hóa phục vụ mang đậm chất Hàn Quốc, chỉ gọi một ly cocktail thôi nhưng sẽ được mang kèm 4-5 món banchan nhỏ xinh, từ các loại snack, rong biển, hạt rang đến trái cây sấy. Đây là một sự kết hợp thú vị giữa trải nghiệm bar phương Tây và nét hiếu khách Á Đông.

Về đồ uống, cocktail ở đây không quá đậm, cũng không nhạt nhòa, mà nằm ở mức cân bằng vừa đủ để làm hài lòng cả những người mới uống lẫn các cocktail enthusiast. Tôi đặc biệt thích các combo mini, như bộ 3 ly Negroni hay 3 ly Martini, cho phép thử nhiều biến thể hương vị trong một lần ngồi mà không quá “nặng đô”.

Dù liên tục nằm ở nhóm cuối của Asia’s 50 Best Bars những năm gần đây, trong khi từng đạt vị trí thứ 7 vào năm 2022, Charles H vẫn để lại trong tôi cảm giác đáng để quay lại. Có thể nó không phải là quán bar có những ly cocktail khiến bạn “wow” ngay từ ngụm đầu, nhưng sự kết hợp giữa không gian sang trọng, dịch vụ chu đáo và những món uống được làm với tâm huyết tạo nên một trải nghiệm tổng thể rất đáng nhớ.

No. 99 - The SG Club (Tokyo, Nhật Bản)

Nằm tại khu Shibuya sầm uất, The SG Club là một cái tên quen thuộc trong danh sách Asia’s 50 Best Bars, nhưng trải nghiệm thực tế của tôi tại đây lại không có nhiều ấn tượng.

Tên SG Club xuất phát từ cụm “Sip & Guzzle” và concept của quán lấy cảm hứng từ chuyến đi lịch sử đầu tiên của một phái đoàn samurai Nhật sang Mỹ năm 1860, như một câu chuyện tưởng tượng “samurai đến bar Anh ‑ Mỹ uống cocktail”.

Tuy nhiên, khi ghé thăm, tôi thấy mọi thứ khá bình thường. Một nữ bartender kể cho tôi nghe rằng The SG Club liên quan đến Speak Low, một quán bar ở Thượng Hải do cùng chủ sở hữu, Shingo Gokan, mở vào năm 2014. Speak Low là khởi điểm của SG Group và The SG Club được xem như một sự mở rộng của phong cách sáng tạo từ Thượng Hải, kết hợp với tinh thần Nhật Bản.

Không gian của The SG Club, đặc biệt ở khu vực Guzzle và Sip mà tôi trải nghiệm, khá chật chội và không có gì nổi bật. Về đồ uống, tôi gọi một món signature và một ly Old-Fashioned để thử như thường lệ. Cả 2 ly đều ở mức trung bình. Có lẽ vì quán đông khách, phần lớn là khách du lịch nên đội ngũ bartender dường như tập trung vào việc phục vụ nhanh hơn là tạo ra những ly cocktail mang tính cá nhân hoặc đột phá.

Tổng quan, The SG Club có thể là điểm đến phù hợp nếu bạn muốn ghé một quán có tên tuổi trong danh sách Asia’s 50 Best Bars, đặc biệt nếu đang ở Shibuya và muốn trải nghiệm một nơi đông vui, nhiều khách quốc tế. Nhưng với một cocktail enthusiast như tôi, quán này thực sự không để lại dấu ấn.

Asia's 50 Best Bars là danh sách xếp hạng 50 quán bar tốt nhất châu Á, được công bố hàng năm bởi tổ chức 50 Best. Đây là một giải thưởng uy tín trong ngành công nghiệp đồ uống, được đánh giá dựa trên các yếu tố như chất lượng đồ uống, sự sáng tạo trong pha chế, không gian quán, dịch vụ khách hàng và trải nghiệm tổng thể của thực khách. Hội đồng bình chọn bao gồm 260 chuyên gia trong lĩnh vực, bao gồm các nhà báo, nhà giáo dục, bartender và chủ quán bar.