Tôi thử quán bar số 1 Việt Nam trong danh sách Asia’s 50 Best Bars

Với 4 quán tại Hà Nội và 1 điểm ở TP.HCM lọt vào danh sách 50 Quán bar Tốt nhất châu Á 2025, tôi có những trải nghiệm khác nhau về cả đồ uống, không gian và dịch vụ, nhưng không phải tất cả đều đáng nhớ.

Nick M. (sinh năm 1987) là nhà báo, tác giả sách tại Hà Nội. Anh có sở thích du lịch, đặc biệt đam mê cocktail, từng thưởng thức đồ uống này tại nhiều cocktail bar trong và ngoài nước.

Mỗi lần nhìn vào danh sách Asia’s 50 Best Bars (50 Quán bar Tốt nhất châu Á), tôi vẫn có chút ngập ngừng. Miệng mỗi người mỗi khác, khẩu vị người này chưa chắc hợp với người kia, nên bảng xếp hạng nào rồi cũng chỉ mang tính tương đối và tham khảo.

Có những quán được vinh danh long trọng ở vị trí cao, nhưng tôi lại chẳng thấy rung động gì. Ngược lại, có những chốn chỉ tình cờ ghé vào, nhưng lại có một ly Negroni khiến tôi nhớ mãi.

Vậy nên, đây là một danh sách để bắt đầu - chứ không phải kết thúc - hành trình cocktail của mình. Trong danh sách Asia’s 50 Best Bars (đã được mở rộng lên 100 quán) năm nay, tôi đã có dịp ghé thăm 5 quán tại Việt Nam.

No. 61 - Stir (TP.HCM)

Stir góp mặt trong danh sách và được xếp hạng 61, đồng nghĩa với việc trở thành quán bar số một Việt Nam năm 2025. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của tôi khi ghé Stir lại hoàn toàn bình thường. Không có gì quá sai, nhưng cũng chẳng có gì đủ đặc biệt để khiến tôi muốn quay lại lần hai.

Quán nằm gần khu chợ Bến Thành - vị trí khá trung tâm, dễ tìm. Không gian nhỏ gọn, hơi tối, cách bài trí không tạo được cảm giác thân mật hay ấm cúng kiểu speakeasy, cũng không có sự phá cách táo bạo nào để gây ấn tượng. Bartender ổn, lịch sự nhưng không để lại tương tác nào khiến tôi nhớ.

Tôi gọi một món signature để thử và sau đó thêm một ly classic cocktail. Cả hai đều dừng ở mức an toàn: cân bằng, dễ uống nhưng thiếu cá tính. Cảm giác mọi thứ đều “vừa phải”, từ cốc thủy tinh đến khẩu vị, không có bất kỳ “cú twist” nào khiến tôi tò mò hay rung cảm. Đó là kiểu quán nếu bạn chưa từng đi bar ở TP.HCM thì có thể thấy ổn, nhưng nếu từng ngồi nhiều bar tốt trong khu vực, sẽ thấy Stir thiếu chiều sâu.

Với một quán bar được vinh danh cao nhất ở Việt Nam năm nay, tôi kỳ vọng nhiều hơn - một concept rõ nét hơn, một không gian có bản sắc hơn và ít nhất là một món cocktail khiến tôi phải ghi nhớ tên. Nhưng Stir không có những thứ đó. Tất cả đều tròn trịa, dễ chịu và dễ quên.

No. 83 - Workshop 14 (Hà Nội)

Tọa lạc ngay đoạn Từ Hoa, khu ven Hồ Tây, từng một thời là điểm đến chụp ảnh cưới nổi tiếng của Hà Nội, Workshop 14 là một “tân binh” mới mở chưa đầy một năm nhưng đã lọt vào danh sách mở rộng của Asia’s 50 Best Bars ở vị trí 83, đồng thời được trao danh hiệu “Bar tiềm năng và hứa hẹn” trong năm 2025.

Đây cũng là quán bar có vị trí cao nhất Hà Nội năm nay theo danh sách này - một thứ hạng gây tò mò đủ để tôi ghé thử.

Không gian quán hiện đại, nằm trong một căn nhà biệt lập nhìn ra hồ và khách sạn Intercontinental. Được cái thoáng, nhưng điểm trừ là đèn hơi sáng, cảm giác giống ngồi ở một nhà hàng fine dining hơn là một quán cocktail bar thân mật. Tôi đã góp ý điểm này với chủ quán, hy vọng lần tới sẽ dịu mắt hơn.

Tôi đến vào một tối giữa tuần, không quá đông. Bartender thân thiện, phục vụ nhanh nhẹn. Hôm đó, tôi không gặp Head Bar có bộ râu dài như ông già Noel mà “dân chơi” bar Hà Nội rỉ tai nhau.

Tôi được giới thiệu về cái tên “Workshop 14”, nghe kể là vì xung quanh khu Hồ Tây ngày xưa có 13 làng nghề, còn quán thì tự nhận là “làng nghề thứ 14” - làng pha cồn. Nnghe hợp lý nửa đùa nửa thật nên tôi cũng tặc lưỡi tin vậy cho vui.

Menu cocktail chia thành hai hướng: các món Signature sử dụng nguyên liệu địa phương theo mùa và các món Classic pha theo công thức chuẩn. Tôi thử hai ly signature, ấn tượng với sự cân bằng và độ chắc tay: vị rượu vừa đủ rõ để không bị loãng, nhưng lại dễ uống và hợp thời tiết Hà Nội lúc chuyển mùa.

Dù là tín đồ của classic cocktail, tôi phải công nhận rằng signature ở đây làm tốt hơn, có bản sắc, có ý niệm, mà vẫn không làm khó người uống mới.

Workshop 14 đúng là một điểm đến tiềm năng, chưa hoàn hảo nhưng có nền tảng tốt, từ concept cho đến chất lượng đồ uống. Nếu xử lý thêm phần ánh sáng để tạo không khí riêng tư, bar này hoàn toàn có thể vươn vào Top 50 trong năm tới. Trong bối cảnh bar Hà Nội đang dần trỗi dậy so với TP.HCM - vốn là cái tên quen thuộc trong bản đồ cocktail châu Á, Workshop 14 là một dấu hiệu tích cực, vừa mới vừa đáng chờ đợi.

No. 86 - The Hudson Rooms (Hà Nội)

Nằm trên tầng thượng khách sạn Capella Hà Nội, The Hudson Rooms được thiết kế như một phiên bản thu nhỏ của Grand Central Terminal, mang tinh thần New York những năm 1920.

Không gian sang trọng, ánh sáng vàng dịu, với điểm nhấn là tầm nhìn tuyệt đẹp ra Hồ Gươm, đặc biệt vào lúc hoàng hôn hay chạng vạng, thời điểm thành phố chuyển mình trong ánh sáng lấp lánh. Quán kiêm luôn cả nhà hàng, và phải công nhận đồ ăn ở đây, đặc biệt là hải sản, rất đáng để thử. Hàu tươi, ngọt, được trình bày chỉn chu, đúng chuẩn fine dining. Tuy nhiên, cocktail lại là một câu chuyện khác.

Tôi gọi một ly Old-Fashioned để thử như thường lệ, nhưng cảm giác như đang uống một món starter (khai vị) - nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng thiếu chiều sâu và độ đậm đà mà tôi mong đợi ở một ly classic.

Tiếp tục thử một món signature, tôi vẫn không tìm thấy điểm nhấn nào khiến vị giác rung động. Mọi thứ đều dừng ở mức “ổn”, được pha đúng kỹ thuật, nhưng nhạt nhòa, không có cá tính hay câu chuyện để nhớ. Với một không gian đẹp và tầm nhìn đắt giá như vậy, tôi kỳ vọng cocktail sẽ mang lại cảm xúc mạnh mẽ hơn, nhưng The Hudson Rooms dường như tập trung nhiều vào trải nghiệm thị giác và ẩm thực hơn là đồ uống.

Đây là nơi phù hợp để đưa đối tác, bạn bè hoặc người thân đến thưởng thức một bữa tối với tầm nhìn đẹp, nhâm nhi một ly cocktail nhẹ nhàng bên cạnh đĩa hàu tươi.

No. 86 - Track 61 (Hà Nội)

Dù The Hudson Rooms và Track 61 nằm trong cùng quần thể và xếp đồng hạng, tôi lại có trải nghiệm, cảm nhận khác nhau.

Track 61 là một quán speakeasy kín đáo hơn, nằm khuất phía trong The Hudson Rooms. Track 61 có lối vào bí mật của nó, ẩn sau những tủ khóa tôn vinh các nhà thám hiểm nổi tiếng. Để vào được, bạn phải đoán đúng tên một loại rượu yêu thích của cố Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt - một chi tiết nhỏ nhưng tạo cảm giác bí ẩn và thú vị, đúng chất speakeasy.

Cánh cửa bí mật mở ra một không gian nhỏ gọn, ánh sáng vừa vặn, mang đậm tinh thần New York giữa lòng Hà Nội. Nội thất gỗ tối, ghế da và không khí ấm cúng khiến tôi ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt so với sự hào nhoáng của The Hudson Rooms.

Cocktail ở Track 61 đắt hơn một chút so với mặt bằng chung, nhưng đúng như câu “đắt xắt ra miếng”. Tôi thử một ly Old-Fashioned và một ly Negroni - hai món classic mà tôi thường dùng để đánh giá. Cả hai đều đậm đà, cân bằng hoàn hảo, đúng gu tôi: Old-Fashioned sóng sánh với vị khói nhẹ và chút ngọt ngào từ đường, còn Negroni thì sắc nét, đắng vừa đủ, không bị lấn át bởi bất kỳ thành phần nào.

So với The Hudson Rooms, Track 61 vượt trội về cả đồ uống lẫn không gian. Đây là nơi dành cho những ai muốn đắm mình trong một trải nghiệm cocktail thực thụ. Giữa hai quán, tôi rõ ràng thích Track 61 hơn, đó là nơi thật sự khiến bạn nhớ vị, nhớ trải nghiệm. The Hudson Rooms hợp gặp gỡ khách sang hay nhâm nhi nhẹ, nhưng muốn cocktail để lưu lại trong lòng thì Track 61 mới đủ lực làm điều đó.

No. 87 - The Halflington (Hà Nội)

Nếu bạn là dân ghiền cocktail và hay la cà ở Hà Nội trong khoảng 5 năm trở lại đây, cái tên The Haflington chắc chắn không còn xa lạ. Nằm ngay trung tâm phố cổ sầm uất, quán có vị trí cực kỳ tiện lợi, dễ dàng ghé qua sau một buổi dạo phố hay ăn tối.

The Haflington ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên với concept độc đáo, đặc biệt là khu vực quầy bar được trang trí bởi một bộ xương khủng long - một chi tiết vừa kỳ quái vừa ấn tượng, khiến không gian trở nên khác biệt so với nhiều quán bar khác trong khu vực.

Bước vào quán, cảm giác ở đây mang một chút hoài cổ pha lẫn sự phá cách. Không gian được bài trí khéo léo, ánh sáng vàng ấm áp, đủ để tạo cảm giác thân mật mà không ngột ngạt. Tôi may mắn chưa từng phải xếp hàng hay lo hết bàn, kể cả khi ghé vào những tối cuối tuần.

Tuy nhiên, vì nằm ở phố cổ, quán giờ đây thu hút khá đông khách du lịch, nên đôi khi không khí hơi mất đi sự gần gũi kiểu “địa phương” mà tôi thường thích ở các quán bar. Điều này cũng khiến The Haflington trở thành lựa chọn tiện lợi khi cần tiếp khách hay dẫn bạn bè quốc tế đi trải nghiệm một quán bar “đậm chất Hà Nội” sau bữa ăn phố cổ.

Về đồ uống, trải nghiệm của tôi ở The Haflington khá “50/50”. Có những lần cocktail được pha rất ổn, đúng gu, với hương vị cân bằng và chút sáng tạo thêm. Nhưng cũng có những hôm đồ uống lại nhạt, thiếu điểm nhấn và lượng cocktail trong ly đôi khi hơi “khiêm tốn” so với kỳ vọng.

Tôi đã ghé quán khá nhiều lần, thường thử cả món signature lẫn classic như Old-Fashioned hay Dry Martini. Nhưng thú thật, khi cố nhớ lại xem có món nào thực sự “đỉnh cao” để kể lại hay không, tôi lại không nghĩ ra được. Cocktail ở đây thường ở mức tròn trịa, dễ uống nhưng hiếm khi để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức vị giác.

The Haflington là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn một nơi dễ tìm, không gian đẹp mắt để nhâm nhi vài ly sau bữa tối phố cổ, đặc biệt khi đi cùng khách du lịch hay đối tác.

Tuy nhiên, với một cocktail enthusiast (dân ghiền cocktail) như tôi, quán vẫn thiếu một chút gì đó, có thể là sự ổn định trong chất lượng đồ uống hoặc một món signature đủ “đỉnh” để khiến tôi muốn quay lại chỉ vì nó. Nếu bạn đang tìm một quán bar để “chill” nhẹ nhàng và tiện đường, The Haflington là điểm đến đáng thử, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào những ly cocktail làm bạn “nhớ dai”.