Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Ẩm thực Món ngon

Xác lập kỷ lục ly cà phê đắt nhất thế giới

  • Chủ nhật, 19/10/2025 16:07 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Không chỉ là đồ uống quen thuộc, cà phê tại Dubai vươn tầm trở thành biểu tượng xa xỉ khi một quán cà phê lập kỷ lục Guinness với tách cà phê đắt nhất thế giới, trị giá tới 680 USD.

Tách cà phê tại Roasters Specialty Coffee House ở Dubai có giá 680 USD. Ảnh: Guinness.

Một quán cà phê tại Dubai vừa gây chú ý toàn cầu khi chính thức ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới với “tách cà phê đắt nhất từng được phục vụ”, trị giá tới 2.500 dirham (khoảng 680 USD).

Roasters Specialty Coffee House, chuỗi cà phê nổi tiếng với 4 chi nhánh tại Dubai và 11 cơ sở trên khắp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, thiết lập cột mốc này vào ngày 13/9 tại chi nhánh chính trên đại lộ Boulevard Downtown Dubai, theo Telegraph.

Tại đây, đội ngũ pha chế chuẩn bị một tách cà phê đặc biệt theo phương pháp V60 (cách pha cà phê thủ công bằng phễu lọc hình chữ V, nổi tiếng với khả năng làm nổi bật hương vị tinh tế, trong trẻo và chi tiết của từng loại hạt), phục vụ trong ly pha lê Edo Kiriko thủ công từ Nhật Bản.

Điểm nhấn của tách cà phê kỷ lục là hạt Geisha Panama cực kỳ hiếm, được thu hoạch từ trang trại danh tiếng Hacienda La Esmeralda. Roasters mua toàn bộ lô 20 kg loại hạt này với giá 604 USD/kg tại cuộc đấu giá “Best of Panama 2025”. Cà phê Geisha nổi tiếng bởi hương vị tinh tế của hoa, trái cây và cam quýt, mang đến trải nghiệm vị giác hiếm có.

Ca phe anh 1

Cà phê được phục vụ trong trong ly pha lê Edo Kiriko thủ công từ Nhật Bản. Ảnh: Telegrafi.

Trải nghiệm không dừng lại ở đó. Vị khách hàng bí ẩn, người chi khoảng 680 USD để thưởng thức tách cà phê duy nhất này, còn được phục vụ kèm tiramisu, kem socola và hạt Geisha, cùng những thẻ thông tin về quy trình pha chế và nguồn gốc loại cà phê thượng hạng.

Quá trình pha chế được thực hiện ngay tại bàn, với vòi điều chỉnh nhiệt độ và phễu lọc chuyên dụng, biến toàn bộ quá trình thưởng thức thành một nghi thức nghệ thuật.

Người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Konstantin Harbuz cho biết sự công nhận từ Guinness là minh chứng cho sự tận tâm của đội ngũ Roasters và vị thế ngày càng cao của Dubai như một điểm đến cho những trải nghiệm cà phê đẳng cấp thế giới.

Châu Âu có diện tích nhỏ thứ hai thế giới nhưng sở hữu nền văn hóa đa dạng, có lịch sử phát triển lâu đời. Tri thức - Znews giới thiệu tới bạn đọc những trang sách về lục địa già.

> Xem thêm: Tủ sách du lịch châu Âu

Quán cà phê DJ ở TP.HCM

Hàng nghìn băng đĩa nhạc cũ, không gian retro pha hiện đại cùng DJ night mỗi tối thứ bảy biến quán cà phê ở TP.HCM thành điểm check-in hút giới trẻ.

09:22 13/10/2025

Quán cà phê Hà Nội mới khai trương 1 tháng đã ngập 3 lần

Hơn một tháng sau khai trương, quán cà phê trên phố Thái Hà (Hà Nội) đã 3 lần ngập do mưa bão khiến chủ quán "dở khóc dở cười".

10:00 8/10/2025

Quỳnh Trang

Cà phê Quỳnh Trang Cà phê Dubai đắt nhất thế giới

    Đọc tiếp

    Hut thuoc tai quan ca phe, co sao khong? hinh anh

    Hút thuốc tại quán cà phê, có sao không?

    11:12 19/9/2025 11:12 19/9/2025

    0

    Một nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị khách hành hung sau khi nhắc nhở không hút thuốc. Sự việc thu hút sự chú ý về quy định cấm hút thuốc tại quán cà phê, nhà hàng.

    Quan pho TP.HCM ke chuyen don Hua Quang Han hinh anh

    Quán phở TP.HCM kể chuyện đón Hứa Quang Hán

    16:11 27/9/2025 16:11 27/9/2025

    0

    Trong chuyến công tác ngắn ngày tại TP.HCM, Hứa Quang Hán dành buổi tối đầu tiên để thưởng thức phở tái lăn, phở thố đá. Nam diễn viên còn chia sẻ "uống cà phê và làm nail".

    4 quan ca phe goi ghem du khong khi Trung thu tai TP.HCM hinh anh

    4 quán cà phê gói ghém đủ không khí Trung thu tại TP.HCM

    14:01 17/9/2025 14:01 17/9/2025

    0

    Không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, những quán dưới đây còn biến hóa không gian thành khung cảnh rực rỡ, trở thành điểm hẹn lý tưởng để bạn tận hưởng trọn vẹn không khí Trung thu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý