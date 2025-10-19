Xác lập kỷ lục ly cà phê đắt nhất thế giới

Không chỉ là đồ uống quen thuộc, cà phê tại Dubai vươn tầm trở thành biểu tượng xa xỉ khi một quán cà phê lập kỷ lục Guinness với tách cà phê đắt nhất thế giới, trị giá tới 680 USD.

Tách cà phê tại Roasters Specialty Coffee House ở Dubai có giá 680 USD. Ảnh: Guinness.

Một quán cà phê tại Dubai vừa gây chú ý toàn cầu khi chính thức ghi danh vào Kỷ lục Guinness Thế giới với “tách cà phê đắt nhất từng được phục vụ”, trị giá tới 2.500 dirham (khoảng 680 USD ).

Roasters Specialty Coffee House, chuỗi cà phê nổi tiếng với 4 chi nhánh tại Dubai và 11 cơ sở trên khắp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, thiết lập cột mốc này vào ngày 13/9 tại chi nhánh chính trên đại lộ Boulevard Downtown Dubai, theo Telegraph.

Tại đây, đội ngũ pha chế chuẩn bị một tách cà phê đặc biệt theo phương pháp V60 (cách pha cà phê thủ công bằng phễu lọc hình chữ V, nổi tiếng với khả năng làm nổi bật hương vị tinh tế, trong trẻo và chi tiết của từng loại hạt), phục vụ trong ly pha lê Edo Kiriko thủ công từ Nhật Bản.

Điểm nhấn của tách cà phê kỷ lục là hạt Geisha Panama cực kỳ hiếm, được thu hoạch từ trang trại danh tiếng Hacienda La Esmeralda. Roasters mua toàn bộ lô 20 kg loại hạt này với giá 604 USD /kg tại cuộc đấu giá “Best of Panama 2025”. Cà phê Geisha nổi tiếng bởi hương vị tinh tế của hoa, trái cây và cam quýt, mang đến trải nghiệm vị giác hiếm có.

Cà phê được phục vụ trong trong ly pha lê Edo Kiriko thủ công từ Nhật Bản. Ảnh: Telegrafi.

Trải nghiệm không dừng lại ở đó. Vị khách hàng bí ẩn, người chi khoảng 680 USD để thưởng thức tách cà phê duy nhất này, còn được phục vụ kèm tiramisu, kem socola và hạt Geisha, cùng những thẻ thông tin về quy trình pha chế và nguồn gốc loại cà phê thượng hạng.

Quá trình pha chế được thực hiện ngay tại bàn, với vòi điều chỉnh nhiệt độ và phễu lọc chuyên dụng, biến toàn bộ quá trình thưởng thức thành một nghi thức nghệ thuật.

Người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Konstantin Harbuz cho biết sự công nhận từ Guinness là minh chứng cho sự tận tâm của đội ngũ Roasters và vị thế ngày càng cao của Dubai như một điểm đến cho những trải nghiệm cà phê đẳng cấp thế giới.