Quán cà phê DJ ở TP.HCM

  • Thứ hai, 13/10/2025 09:22 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Hàng nghìn băng đĩa nhạc cũ, không gian retro pha hiện đại cùng DJ night mỗi tối thứ bảy biến quán cà phê ở TP.HCM thành điểm check-in hút giới trẻ.

Ca phe DJ TP.HCM anh 1

Nằm trên đường Hồng Lĩnh (phường Hòa Hưng, TP.HCM), một quán cà phê nổi lên như một điểm đến cuối tuần thu hút giới trẻ. Với hàng nghìn băng đĩa nhạc cũ, kệ sách vintage, ánh đèn vàng trầm và không gian retro pha hiện đại, quán tái hiện phần nào không khí của những tiệm nhạc thập niên 1980-1990.

Ca phe DJ TP.HCM anh 2

Mỗi tối thứ bảy, khi thành phố lên đèn, DJ set bắt đầu từ 17h đến 19h, thu hút đông đảo bạn trẻ đến chill, giao lưu và hòa mình vào nhịp điệu sôi động giữa không gian hoài cổ.
Ca phe DJ TP.HCM anh 3

Hồng Bích (phường Thủ Đức, TP.HCM) đến quán theo lời rủ rê của bạn. "Quán trang trí rất đẹp, những chiếc đĩa than được sưu tầm đều là hàng hiếm. Tôi cũng khá thích cách các bạn DJ chơi nhạc, không khí rất chill", Bích chia sẻ với Tri Thức - Znews. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ không quay lại vì quán thường quá đông, nhiều người chỉ đến chụp ảnh nên khó có thể thật sự thư giãn và tận hưởng âm nhạc.
Ca phe DJ TP.HCM anh 4

Bên cạnh những vị khách đến chụp ảnh check-in, quán vẫn thu hút nhiều bạn trẻ đến thưởng thức đồ uống, làm việc hay thư giãn trong căn phòng riêng yên tĩnh - nơi tràn ngập âm thanh du dương, ấm áp từ những chiếc đĩa than.
Ca phe DJ TP.HCM anh 5

Sau khi xem được video về quán đang lan truyền trên TikTok, Thanh Trúc (phường An Lạc, TP.HCM) đã chạy xe gần 30 phút để đến check-in và nghe nhạc. "Tôi rất thích những quán cà phê có đĩa than, vì vậy khi đến đây, tôi rất ấn tượng với cách trang trí bằng hàng nghìn chiếc đĩa than của quán, cảm giác như lạc vào một quán cà phê ở châu Âu. Không khí ở đây khá chill", Trúc chia sẻ. Cô cho biết đồ uống có mức giá khá hợp lý, trung bình từ 50.000 đến 60.000 đồng/ly.
Ca phe DJ TP.HCM anh 6

Không chỉ là vật trang trí, những chiếc máy phát đĩa than tại quán vẫn hoạt động, mang đến những giai điệu du dương, tạo cảm giác hoài niệm và ấm áp cho không gian.
Ca phe DJ TP.HCM anh 7Ca phe DJ TP.HCM anh 8Ca phe DJ TP.HCM anh 9Ca phe DJ TP.HCM anh 10

Mỗi góc trong quán đều được decor tỉ mỉ, trở thành những background chụp ảnh đẹp mắt, được nhiều thực khách ví von "đẹp như Pinterest".
Ca phe DJ TP.HCM anh 11

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Giáng Sinh, bên ngoài quán đã ngập tràn không khí lễ hội với những cây thông cao 2-3 m, trang trí bằng quả châu đỏ và dây đèn đom đóm lấp lánh. Đại diện quán cho biết quán đã bắt đầu chuyển sang concept Noel từ cuối tháng 9 để tạo không gian sớm cho khách đến chụp ảnh và tận hưởng không khí mùa lễ hội.
Ca phe DJ TP.HCM anh 12

Quỳnh Anh (Tây Ninh) lặn lội hơn 30 km để đến đây chụp ảnh Giáng Sinh sớm. Cô cho biết địa điểm này còn đẹp hơn mong đợi sau khi xem các video trên TikTok. "Quán trang trí rất đẹp, nhạc hay, không gian rộng, chỗ nào cũng có góc chụp. Tôi dự định sẽ quay lại vài lần nữa với những outfit khác nhau", cô chia sẻ. Quỳnh Anh cho biết mỗi dịp lễ, Tết, cô thường đi cà phê chụp ảnh ở khoảng 2-3 quán để đổi không khí.
Ca phe DJ TP.HCM anh 13

Ngoài không gian âm nhạc và khu vực yên tĩnh, quán còn có góc bán hoa tươi với giá 39.000 đồng cho combo 15 bông - một điểm nhấn thu hút các bạn trẻ ghé mua và check-in mỗi cuối tuần.

