Hút thuốc tại quán cà phê, có sao không?

Một nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị khách hành hung sau khi nhắc nhở không hút thuốc. Sự việc thu hút sự chú ý về quy định cấm hút thuốc tại quán cà phê, nhà hàng.

Người đàn ông đặt tàn thuốc lá vào khay đầy tàn bên đường ở thành phố Las Pinas, vùng đô thị Manila, Philippines, năm 2015. Ảnh: Reuters/Erik De Castro.

Ngày 18/9, Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) làm việc với những người liên quan đoạn video ghi cảnh nhân viên quán cà phê bị khách hành hung. Nguyên nhân ban đầu được cho là do nhắc nhở không hút thuốc trong quán.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư Hà Nội, cho biết các cơ sở kinh doanh có không gian chung được xác định là nơi công cộng, mọi hành vi ứng xử phải tuân thủ pháp luật và tôn trọng quy tắc sinh hoạt cộng đồng.

"Chỉ vì nhắc nhở tuân thủ quy định cấm hút thuốc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà lại tấn công người khác, đây không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật", ông nói.

Nam nhân viên quán cà phê bị đánh ngã ra sàn. Ảnh: Cắt từ video.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 và Nghị định 117/2020, nhiều địa điểm công cộng bao gồm: nơi làm việc, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, các khu vực có nguy cơ cháy nổ, phương tiện giao thông công cộng được quy định cấm hút thuốc hoàn toàn, không được phép bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc.

Trong trường hợp là nhà hàng, quán cà phê hay phòng trà kín, nếu thuộc nhóm địa điểm công cộng trong nhà và không có khu vực hút thuốc tách biệt, vẫn thuộc phạm vi cấm.

Người hút thuốc có thể bị phạt 200.000-500.000 đồng. Chủ cơ sở không treo biển cấm hoặc bố trí khu vực hút thuốc đúng chuẩn bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

Với những cơ sở có bố trí khu vực riêng cho người hút thuốc nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn về hệ thống thông khí, biển báo, thùng đựng tàn thuốc riêng... cũng có thể bị xử phạt lên đến 10 triệu đồng theo từng hành vi cụ thể được quy định chi tiết trong Nghị định.

Người đàn ông Trung Quốc hút thuốc trong phạm vi được phép. Ảnh: VCG.

Không riêng Việt Nam, nhiều quốc gia cũng áp dụng các biện pháp mạnh tay hạn chế thuốc lá.

Trung Quốc từ năm 2011 đã cấm hút thuốc tại nơi công cộng trong nhà, tỷ lệ tuân thủ ở các điểm du lịch lớn đạt hơn 95%. Malaysia từ tháng 10/2024 áp dụng Luật Kiểm soát Sản phẩm Thuốc lá, đa số nhà hàng chủ động treo biển cấm.

Từ ngày 1/7, Pháp mở rộng phạm vi cấm hút thuốc tại địa điểm ngoài trời thường có trẻ em như bãi biển, công viên, gần trường học.

Tại châu Âu, Áo, Đức, Đan Mạch cấm hút thuốc trong không gian kín, song vẫn cho phép phòng riêng đạt chuẩn. Tây Ban Nha và Thụy Điển mở rộng lệnh cấm tới bãi biển, ga tàu, sân vận động.

Vương Quốc Anh đang xem xét dự luật có thể cấm hoàn toàn người sinh sau năm 2009 mua thuốc lá, được đánh giá là một trong những biện pháp quyết liệt nhất thế giới.