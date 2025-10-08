Quán cà phê Hà Nội mới khai trương 1 tháng đã ngập 3 lần

Hơn một tháng sau khai trương, quán cà phê trên phố Thái Hà (Hà Nội) đã 3 lần ngập do mưa bão khiến chủ quán "dở khóc dở cười".

Quán cà phê trên phố Thái Hà chìm trong "biển nước", sáng 7/10. Ảnh: @vitquaybackinh.

Khai trương cuối tháng 8, quán cà phê Lạc Êm trên phố Thái Hà (phường Đống Đa, Hà Nội) đã đối mặt với 3 cơn bão Ragasa, Bualoi và Matmo (số 9, 10 và 11) liên tiếp trong vòng một tháng.

Mỗi khi Hà Nội chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão gây mưa lớn, ngập sâu, quán lại chìm trong "biển nước". Mực nước trong quán dâng khoảng 60 cm, riêng ngày 30/9 do bão Bualoi, nước tràn tới 90 cm.

"Trang thiết bị và nội thất cơ sở thiệt hại khá nặng nề", Nguyễn Hiếu, co-founder của quán, nói với Tri Thức - Znews.

Sau mỗi trận ngập, quán phải đóng cửa 4-5 ngày để tổng vệ sinh, lau dọn, sấy khô toàn bộ thiết bị. Hiếu thừa nhận khi mở cơ sở ở Thái Hà, anh không biết đây lại là khu vực trũng nhất của phường Đống Đa.

Quán cà phê bị ngập nặng, hư hỏng trang thiết bị sau cơn bão Bualoi, ngày 30/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngày 7/10, hình ảnh quán ngập nửa tầng một xuất hiện trên mạng xã hội kèm dòng chú thích "quán cà phê khổ nhất thế giới, khả năng đổi tên thành Lạc Trôi" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hiếu nói anh vừa buồn vừa vui, buồn vì quán chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhưng vui vì được nhiều người quan tâm, gửi lời động viên rất xúc động.

Tên quán vốn được Hiếu nghĩ ra từ thời mở cơ sở đầu tiên ở Nguyễn Biểu, với mong muốn mang lại cảm giác bình yên cho khách.

"Tôi hay đùa là 'Lạc Trôi', không ngờ có ngày 'trôi' hẳn 3 lần trong hơn một tháng, mà có vẻ năm nay vẫn còn bão nữa", anh cười.

Sau 2 cơn bão Ragasa và Bualoi, đội ngũ quán lên phương án ngăn nước, nhưng do các trận ngập diễn ra quá sát nhau, tường chưa kịp khô nên chưa thể triển khai biện pháp chống ngập triệt để. Trong khi đó, cơ sở Nguyễn Biểu vẫn hoạt động bình thường, không chịu ảnh hưởng của mưa bão.

"Tôi hi vọng giai đoạn khó khăn này sớm qua để quán có thể trở lại phục vụ khách hàng", Hiếu nói.

Sau 2 cơn bão Ragasa và Bualoi, quán đã lên phương án chủ động phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bão Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó, vùng biển này đã xuất hiện 10 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, rạng sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, gây mưa to và lốc xoáy từ Thừa Thiên - Huế ra tới miền Bắc.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, Hà Nội mưa lớn từ đêm đến rạng sáng, nhiều tuyến phố ngập nặng. Đến 6h30 ngày 8/10, hầu hết tuyến đường trung tâm đã lưu thông bình thường, còn 12 điểm ngập nằm ở khu vực lưu vực sông Nhuệ.