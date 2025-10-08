Khách Trung Quốc lạ lẫm nhìn ống hút bằng rau muống tại TP.HCM

Nữ du khách Trung Quốc gây "bão" mạng xã hội khi chia sẻ trải nghiệm uống nước bằng ống hút rau muống tại một quán cơm ở TP.HCM.

"Việt Nam đã trị được tật cắn ống hút của tôi. Nhà hàng dùng rau muống làm ống hút, rất thân thiện với môi trường", nữ du khách Trung Quốc bày tỏ bất ngờ, viết trên tài khoản Xiaohongshu, hôm 3/10.

Nữ du khách Trung Quốc thích thú lần đầu trải nghiệm ống hút rau muống. Ảnh: Xiaohongshu.

Trong chuyến du lịch Việt Nam, cô lần đầu trải nghiệm ống hút làm từ cọng rau muống tại một quán cơm nhà ở TP.HCM.

Du khách cho biết xuất thân từ vùng nông thôn tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), nơi rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Cô kể dù gia đình cũng trồng rau muống nhưng từ nhỏ đến lớn mới lần đầu thấy người khác dùng phần thân làm ống hút. Ban đầu, cô chỉ thấy thú vị mà không nghĩ nhiều.

Lúc sau, bức ảnh chụp ống hút rau muống lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, tiếp tục được người dùng Việt Nam lan tỏa.

Trước lo ngại của một số người về vấn đề an toàn vệ sinh, nữ du khách cho biết mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp bất kỳ vấn đề tiêu hóa nào dù đã chuẩn bị sẵn thuốc dự phòng.

Trong hành trình 6 ngày tại Việt Nam, cô cho biết có 3 ngày liên tiếp thưởng thức các món ăn địa phương.

"Nhiều người nhắn tin hỏi thăm sau bài viết ống hút rau muống, chắc sau kỳ nghỉ tôi sẽ chia sẻ bảng chi tiêu của chuyến du lịch Việt Nam, biết đâu có người cần", cô nói thêm.

Quán cơm ở TP.HCM dùng ống hút rau muống, lá chuối thay đồ nhựa suốt 16 năm qua. Ảnh: @salmonwhiskyfoodtravel, @naomin.f.k.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Cục Gạch Quán, nơi du khách Trung Quốc ghé ăn, cho biết nhà hàng sử dụng ống hút rau muống từ năm 2009 khi mới thành lập. Quán tự trồng rau muống, chọn loại già để dễ đục rỗng thân tạo thành ống hút tự nhiên.

Thương hiệu phục vụ cả món chay và mặn, tất cả cơ sở đều không sử dụng đồ nhựa. Thay vào đó, quán dùng lá chuối xếp thành nắp đậy các chai, lọ thủy tinh. Ngay cả khi phục vụ nước dừa, khách cũng được dùng ống hút làm từ cọng rau muống.

"Mỗi ngày, chúng tôi dùng khoảng 2-3 kg rau muống, lấy phần thân gần gốc vì có độ cứng và kích thước phù hợp, sau đó rửa sạch, ngâm nước muối pha chanh để khử đất cát và mùi rau trước khi phục vụ", đại diện quán nói.

Không gian bên trong quán cơm nhà nổi tiếng ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Nhà hàng được biết đến với phong cách cơm nhà Việt Nam, phục vụ đủ món thuần Việt nấu theo đặc trưng ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Thức ăn được bày biện trong chén mẻ, nồi đất, mâm đồng. Các món dân dã như: rau muống xào tỏi, cá kho tộ, cà pháo, canh chua… được chế biến mộc mạc nhưng tinh tế trong không gian xanh mát, yên tĩnh giữa trung tâm TP.HCM.

Những bữa cơm nhà được bày biện giản đơn. Ảnh: Tấn Tấn, Thanh Lê.

Theo đại diện nhà hàng, khoảng 70% thực khách là người nước ngoài tìm đến để trải nghiệm bữa cơm nhà chuẩn vị Việt. Không chỉ được yêu thích trong nước, quán còn là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều chính khách và ngôi sao quốc tế.

Năm 2011, cặp đôi diễn viên điện ảnh Brad Pitt - Angelina Jolie từng ghé quán ăn trưa. Tháng 12/2019, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng thưởng thức các món Việt truyền thống như canh chua, thịt kho, chả giò tại đây trước khi rời Việt Nam.

Năm 2023, nhà hàng được Michelin Guide vinh danh Bib Gourmand (đồ ăn ngon với giá cả phải chăng). Dù từng gây tranh luận vì giá trung bình 300.000-350.000 đồng/người, thương hiệu vẫn duy trì danh hiệu này suốt 3 năm liên tiếp (2023-2025).

Nhà hàng đón tiếp vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, tháng 12/2019. Ảnh: NVCC.