Cơm nhà của Shark Bình, Phương Oanh

Phương Oanh được biết đến qua các bộ phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu... Tên tuổi của cô bật lên sau bộ phim Quỳnh búp bê của VFC, phát sóng năm 2018. Năm 2023, nữ diễn viên về chung nhà với Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) và bắt đầu thực hiện series nấu ăn mang tên Bếp nàng Ỉn trên kênh TikTok gần 950.000 lượt theo dõi.

Series nấu ăn này của nữ diễn viên cũng gây ra không ít bàn tán trên mạng xã hội, khi người xem cho rằng cô có ekip đứng sau hỗ trợ, không tháo vát như những gì thể hiện trên video. Song, Phương Oanh nhiều lần trích xuất camera trong căn bếp, cho thấy mình nấu nướng bài bản. Đầu tháng 8, nữ diễn viên trổ tài nấu chả cá Lã Vọng, chấm cùng mắm tôm. Đĩa hành lá và thì lá cắt xếp gọn gàng nhận được nhiều lời khen.

Giữa tháng 4, Phương Oanh tự tay chuẩn bị tiệc fine dining tại nhà. Bàn ăn sang trọng, đĩa và ly chạm khắc tinh tế khiến người xem trầm trồ. Món ăn trong bữa tiệc làm từ ốc vòi voi và cá mú. Nữ diễn viên chẻ mảnh đầu tỏi tây, hành lá, gừng và ớt sừng ngâm trong nước lạnh, sau đó hấp cá mú với cải chíp và nấm hương. Ốc vòi voi cũng được hấp chín, thái mỏng và xếp khéo léo trên đĩa có sẵn đá lạnh để giữ độ tươi giòn. Đây cũng là video nấu gần nhất của series Bếp nàng Ỉn, đã 6 tháng cô chưa cập nhật video mới.

Giáng sinh năm 2024 và 2023, nữ diễn viên đều bày tiệc ấm cúng với sandwich gan ngỗng. Phần gan ngỗng được phết mịn, đặt lên sandwich ngũ cốc tạo hình tròn. Bên trên trang trí bằng quả táo thái sợi và sốt tương. Trên thị trường, gan ngỗng có mức giá tương đối cao, dao động 1,9-3,9 triệu đồng/kg.

Tháng 11/2024, sau khi sinh con, Phương Oanh vẫn chăm chỉ vào bếp và nấu cơm thịt heo rim nước dừa. Cô sử dụng thịt nạc dăm vân mỡ và nạc đan xen, áp chảo rám mặt, sau đó rim cùng nước dừa tươi đến khi chín mềm. Phần cơm rang cùng sốt ướp thịt để dậy vị. Cuối cùng cô bày biện ra đĩa, trang trí thêm dưa cà giống như một phần ăn chỉn chu ở nhà hàng .

Xôi cua bán với giá trên dưới 1 triệu đồng/suất được nữ diễn viên VFC nấu tại nhà vào tháng 7/2024. Từng công đoạn chế biến được cô thực hiện tỉ mỉ, từ hấp cua, lọc thịt cua, đồ xôi và sơ chế nhiều nguyên liệu. Thậm chí, lớp xôi chiên giòn hình bát úp bên ngoài cũng được làm kỳ công. Sau đó, Phương Oanh còn khéo léo trang trí món ăn theo mô phỏng một con cua thật.

Trong thời gian mang thai, nữ chính phim Quỳnh búp bê vẫn thường xuyên vào bếp như một cách giải khuây. Cháo tôm hùm đỏ với nhiều công đoạn sơ chế phức tạp nhưng qua tay Phương Oanh đã thành món ăn ngon mắt, ngon miệng. Theo chia sẻ, cô thích ăn món cháo này trong thai kỳ vì nhiều chất dinh dưỡng.

Tháng 3/2024, vợ Shark Bình đăng tải video làm bánh bông lan than tổ ong. Vốn quen tay nấu món mặn, nhưng bánh ngọt cũng không thể làm khó Phương Oanh. Bột mì, trứng và bột than tre được cô trộn đều, đánh bông và nướng chín, sau đó dùng ống hút khoét thành nhiều lỗ nhỏ. Món bánh trở nên sang chảnh hơn khi cô dát thêm vàng lá 24K lên bề mặt và đặt bánh trong một chiếc mâm đồng vàng.

Trước khi mang thai, Phương Oanh thường thưởng thức bọ biển hấp. Đây là món đặc sản biển mà không phải ai cũng từng ăn qua bởi kém phổ biến, giá cả lên đến vài triệu đồng/kg, tùy vào kích thước và độ khan hiếm. Đôi khi cô chấm cùng muối chanh, khi lại ăn cùng thịt luộc và cà pháo.

Tháng 12/2023, video Phương Oanh nấu bún riêu cho Shark Bình thu hút 16,5 triệu lượt xem. Thành phần của bát bún riêu tương đối cầu kỳ, gồm nạc dăm bò, sụn bò, đậu phụ rán, trứng vịt lộn, nạm bò. Nước dùng cũng được cô ninh xương kĩ lưỡng, nấu cùng dầu hạt điều. Ngay khi thưởng thức miếng đầu tiên, Shark Bình đã tấm tắc khen "thơm ngon, thượng hạng". Từ món Âu đến món Á, nữ diễn viên đều nấu nướng thuần thục. Không ít người cho rằng Shark Bình rất may mắn khi có vợ đảm đang.

