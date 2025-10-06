Chủ quán buffet đưa nhân viên lên công an vì 'cợt nhả' khách hàng

Sau khi nhân viên đăng bài mỉa mai khách hàng trên mạng xã hội, quán buffet ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã chấm dứt hợp tác, đưa người này lên Công an trình báo sự việc.

Nhà hàng buffet cho biết đã đưa nhân viên lên công an làm việc sau việc đăng bài "cợt nhả" khách hàng. Ảnh: ĐVCC.

Tối 6/10, chuỗi buffet nướng ở Hà Nội gửi lời xin lỗi công khai sau vụ việc một nhân viên tại cơ sở Tô Hiệu (phường Cầu Giấy) có hành vi và phát ngôn không đúng mực với khách hàng, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Trong thông cáo đăng tải trên Fanpage chính thức, thương hiệu gửi lời xin lỗi đến toàn thể khách hàng, nhất là nhóm 4 người của N.K. đã dùng bữa tại cơ sở Tô Hiệu tối 4/10.

Theo nhà hàng, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã xác minh sự việc và "có cái nhìn khách quan nhất". Kết quả cho thấy nhân viên tên H. do mâu thuẫn cá nhân trước đó đã có thái độ không đúng mực khi phục vụ khách, sau đó đăng tải lên mạng xã hội những lời lẽ sai trái, ám chỉ việc "thêm rác và nước bọt vào đồ ăn của khách".

Đơn vị khẳng định nội dung này chỉ là "phát ngôn bộc phát, hành động bốc đồng cá nhân", việc cho thêm dị vật vào đồ ăn "trên thực tế không xảy ra". Tuy nhiên, phía nhà hàng thừa nhận đây là hành vi không thể chấp nhận và "không có lý do nào để biện minh".

Nhóm thực khách phản ánh có sợi tóc trong đĩa salad. Ảnh: N.K.

Đại diện nhà hàng cho biết đã trực tiếp liên hệ xin lỗi nhóm khách, đồng thời yêu cầu nhân viên H. viết tường trình và gửi lời xin lỗi. Sau quá trình làm việc nội bộ, nhà hàng đã quyết định chấm dứt hợp tác với nhân viên này và chuyển vụ việc đến cơ quan công an để tường trình làm rõ.

"Chúng tôi hiểu rằng sự việc lần này khiến nhiều khách hàng thất vọng. Chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm, xem đây là bài học sâu sắc và cam kết không để xảy ra sự cố tương tự trong tương lai", thông cáo viết.

Nhà hàng cũng khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát nội bộ, xử lý nghiêm mọi hành vi thiếu chuẩn mực, kêu gọi khách hàng phản hồi trực tiếp nếu gặp thái độ phục vụ không tốt để được giải quyết ngay.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của tài khoản N.K. kể lại trải nghiệm khi ăn tại một quán buffet ở phường Cầu Giấy. Sau khi phát hiện sợi tóc trong đĩa salad, K. phản hồi với nhân viên và được đổi món, nhưng không hài lòng vì "một số nhân viên có thái độ thiếu tôn trọng".

Ngay sau đó, một tài khoản được cho là của nhân viên nhà hàng đăng bài với nội dung mỉa mai: "Ăn nước bọt với rác của tao ngon không?", khiến nhóm khách phẫn nộ và quyết định chia sẻ sự việc lên mạng.