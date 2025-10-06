Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Ẩm thực

Chủ quán buffet đưa nhân viên lên công an vì 'cợt nhả' khách hàng

  • Thứ hai, 6/10/2025 21:37 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Sau khi nhân viên đăng bài mỉa mai khách hàng trên mạng xã hội, quán buffet ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã chấm dứt hợp tác, đưa người này lên Công an trình báo sự việc.

Nhà hàng buffet cho biết đã đưa nhân viên lên công an làm việc sau việc đăng bài "cợt nhả" khách hàng. Ảnh: ĐVCC.

Tối 6/10, chuỗi buffet nướng ở Hà Nội gửi lời xin lỗi công khai sau vụ việc một nhân viên tại cơ sở Tô Hiệu (phường Cầu Giấy) có hành vi và phát ngôn không đúng mực với khách hàng, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Trong thông cáo đăng tải trên Fanpage chính thức, thương hiệu gửi lời xin lỗi đến toàn thể khách hàng, nhất là nhóm 4 người của N.K. đã dùng bữa tại cơ sở Tô Hiệu tối 4/10.

Theo nhà hàng, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã xác minh sự việc và "có cái nhìn khách quan nhất". Kết quả cho thấy nhân viên tên H. do mâu thuẫn cá nhân trước đó đã có thái độ không đúng mực khi phục vụ khách, sau đó đăng tải lên mạng xã hội những lời lẽ sai trái, ám chỉ việc "thêm rác và nước bọt vào đồ ăn của khách".

Đơn vị khẳng định nội dung này chỉ là "phát ngôn bộc phát, hành động bốc đồng cá nhân", việc cho thêm dị vật vào đồ ăn "trên thực tế không xảy ra". Tuy nhiên, phía nhà hàng thừa nhận đây là hành vi không thể chấp nhận và "không có lý do nào để biện minh".

buffet Cau Giay anh 1

Nhóm thực khách phản ánh có sợi tóc trong đĩa salad. Ảnh: N.K.

Đại diện nhà hàng cho biết đã trực tiếp liên hệ xin lỗi nhóm khách, đồng thời yêu cầu nhân viên H. viết tường trình và gửi lời xin lỗi. Sau quá trình làm việc nội bộ, nhà hàng đã quyết định chấm dứt hợp tác với nhân viên này và chuyển vụ việc đến cơ quan công an để tường trình làm rõ.

"Chúng tôi hiểu rằng sự việc lần này khiến nhiều khách hàng thất vọng. Chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm, xem đây là bài học sâu sắc và cam kết không để xảy ra sự cố tương tự trong tương lai", thông cáo viết.

Nhà hàng cũng khẳng định sẽ tăng cường kiểm soát nội bộ, xử lý nghiêm mọi hành vi thiếu chuẩn mực, kêu gọi khách hàng phản hồi trực tiếp nếu gặp thái độ phục vụ không tốt để được giải quyết ngay.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của tài khoản N.K. kể lại trải nghiệm khi ăn tại một quán buffet ở phường Cầu Giấy. Sau khi phát hiện sợi tóc trong đĩa salad, K. phản hồi với nhân viên và được đổi món, nhưng không hài lòng vì "một số nhân viên có thái độ thiếu tôn trọng".

Ngay sau đó, một tài khoản được cho là của nhân viên nhà hàng đăng bài với nội dung mỉa mai: "Ăn nước bọt với rác của tao ngon không?", khiến nhóm khách phẫn nộ và quyết định chia sẻ sự việc lên mạng.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Quán buffet Hà Nội đuổi việc nhân viên 'cợt nhả', nói khách ăn rác

Nhóm thực khách phản ánh có sợi tóc trong đĩa salad tại một quán buffet ở Cầu Giấy (Hà Nội), sau đó bị nhân viên đăng bài mỉa mai trên mạng xã hội.

10 giờ trước

Ăn buffet, cặp đôi TQ bị 'tóm sống' nhét thịt tươi, hải sản vào túi

Lén lút cho hải sản tươi sống, thịt bò và thậm chí mì ăn liền vào túi để mang về nhà, hai thực khách ở Hong Kong (Trung Quốc) khiến nhân viên phải can thiệp.

19:48 29/9/2025

Dùng thức ăn thừa nấu tiệc buffet cho 200 người ở Hong Kong

Người sáng lập ứng dụng cứu trợ thực phẩm Chomp và chủ quán Soho House ở Hong Kong đã sử dụng thực phẩm thừa từ các nhà hàng khác để mở tiệc buffet đãi 200 thực khách.

09:08 13/8/2024

Châu Sa

buffet Cầu Giấy Nhà hàng buffet buffet nướng Cầu Giấy Tô Hiệu công an cợt nhả khách hàng cợt nhả sợi tóc trong salad nước bọt rác

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý