Lee Kwang Soo 'nghiền' bắp rang bơ, liên tục xin khán giả Việt

Trong buổi cinetour ra mắt bộ phim "Tay anh giữ một vì sao" tại TP.HCM, tài tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo khiến người hâm mộ Việt thích thú khi liên tục xin bắp rang bơ của khán giả.

Lee Kwang Soo liên tục xin bắp rang bơ từ fan Việt Khoảnh khắc Lee Kwang Soo liên tục xin bắp rang bơ từ fan Việt trong buổi ra mắt phim ở TP.HCM nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Tối 5/10, tại một cụm rạp ở TP.HCM, Lee Kwang Soo cùng đoàn phim Tay anh giữ một vì sao có buổi giao lưu cùng khán giả. Trong lúc trò chuyện, nam diễn viên bất ngờ nhìn xuống hàng ghế dưới, tươi cười ra hiệu xin bắp rang bơ từ người hâm mộ. Đến phần chụp ảnh kỷ niệm, anh lại tiếp tục "xin thêm" lần nữa.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ thích thú trước sự gần gũi, hài hước của "hoàng tử châu Á".

Lee Kwang Soo cho biết đây là lần đầu anh tham gia cinetour tại Việt Nam và xúc động khi nhận được tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Anh kể một trong những cảnh đáng nhớ nhất của bộ phim là khoảnh khắc nhân vật Thảo (do Hoàng Hà đóng) chở Kang Jun Woo (do Lee Kwang Soo thủ vai) trên xe máy dạo quanh thành phố.

Trong buổi trò chuyện với Tri Thức - Znews, nam diễn viên cho hay dù từng ghé thăm Việt Nam nhiều lần, nhưng đây là chuyến công tác dài ngày nhất của anh, kéo dài hàng tháng từ TP.HCM đến Đà Lạt để quay phim.

"Giờ đây, đến chủ quán phở cũng đã quen mặt của tôi", anh dí dỏm chia sẻ.

Lee Kwang Soo giao lưu khán giả trong buổi ra mắt phim "Tay anh giữ một vì sao" tại TP.HCM. Ảnh: Lee Kwang Soo Vietnam Fansite.

Trước đó, trong video được streamer MisThy đăng tải, Lee Kwang Soo tiết lộ trong thời gian quay phim ở TP.HCM, anh cùng ê-kíp thường xuyên ăn cơm tấm và phở. Nam diễn viên còn thử cà phê muối và không giấu được sự thích thú, thốt lên "ngon nhức nách" sau khi uống cạn cốc trong một hơi.

Anh còn được người hâm mộ bắt gặp uống nước mía, ăn bánh mì vỉa hè ở TP.HCM. Lần đầu đến Đà Lạt, "cây hài" xứ Hàn nhanh chóng bị chinh phục bởi nhiều món ăn vặt như bắp nướng, dâu lắc, sữa đậu nành,... ở chợ đêm.

Trong hành trình quảng bá phim, Lee Kwang Soo được mời thưởng thức mâm tiệc cung đình Huế gồm nem lụi, gỏi mít non, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ram ít, cơm lá sen và chè sen. Anh bày tỏ ấn tượng với món gỏi mít, liên tục khen "giòn tan, vị lạ miệng". Với món bánh bèo, nam diễn viên nói đây là "hương vị chưa từng ăn bao giờ", còn cơm lá sen mang lại cảm giác "ngon và tốt cho sức khỏe".

Trải nghiệm ẩm thực Việt Nam của Lee Kwang Soo trở nên "kịch tính" khi anh lần đầu thử đuông dừa và trứng vịt lộn.

Biểu cảm "khó đỡ" của tài tử Hàn Quốc khi lần đầu thử đuông dừa. Ảnh: Cắt từ video.

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, được công chúng biết đến rộng rãi khi trở thành thành viên cố định của chương trình giải trí Running Man từ năm 2010 đến 2021.

Anh còn là một diễn viên tài năng, tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như It’s Okay, That’s Love, Live và Inseparable Bros. Anh rời Running Man sau 11 năm với lý do sức khỏe.

Kwang Soo được khán giả yêu mến với biệt danh "Hoàng tử châu Á", sở hữu lượng fan đông đảo tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam.