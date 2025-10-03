Lee Kwang Soo 'tái mặt' lần đầu thử đuông dừa, trứng vịt lộn ở TP.HCM

Trong chuyến sang Việt Nam quảng bá phim mới, Lee Kwang Soo có loạt biểu cảm "khó đỡ" khi lần đầu thử đuông dừa và trứng vịt lộn.

Biểu cảm khó đỡ của Lee Kwang Soo khi lần đầu thử món đuông dừa Lần đầu thử món đuông dừa tại TP.HCM, "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo không tin đây là thức ăn. Anh liên tục có những biểu cảm khó đỡ, gây cười cho người xem.

Đầu tháng 10, tài tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo sang Việt Nam quảng bá bộ phim Tay anh giữ một vì sao của đạo diễn Hàn Quốc Kim Sung-Hoon.

Trong video mới đây do streamer, YouTuber MisThy (tên thật: Lê Thy Ngọc) đăng tải, nam diễn viên chia sẻ trong thời gian quay phim tại TP.HCM hồi năm ngoái, anh và đoàn phim thường ăn cơm tấm và phở.

Tại một nhà hàng ở TP.HCM, Kwang Soo thử món cà phê muối và khen "ngon nhức nách", nhanh chóng uống hết cốc trong một hơi. Diễn viên cho biết khi cà phê Việt Nam mới sang Hàn Quốc, mọi người đã phải xếp hàng dài để mua thử.

Sau đó, "hoàng tử châu Á" được giới thiệu mâm tiệc cung đình gồm các món ăn đặc trưng của Huế: nem lụi, gỏi mít non, bánh tập cẩm, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ram ít, cơm lá sen và tráng miệng chè sen.

Nam diễn viên ấn tượng với món gỏi mít, liên tục khen ngon và giòn tan. Khi ăn bánh bèo, anh cũng hết lời ca ngợi, cho biết đây là "hương vị chưa từng ăn bao giờ". Kwang Soo nhận xét cơm lá sen mang lại cảm giác "thực sự tốt cho sức khỏe", ngay cả khi chỉ nếm, cũng cảm thấy vị ngon và lành mạnh. Trong tất cả món Huế, anh bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với món gỏi mít.

Biểu cảm khó đỡ của Lee Kwang Soo khi lần đầu thử đuông dừa. Ảnh: Cắt từ video.

Trải nghiệm ẩm thực của Kwang Soo trở nên "kịch tính" khi anh lần đầu thử đuông dừa. Trông thấy những con đuông dừa còn ngọ nguậy, nam diễn viên đã hoảng hốt, không tin đây là món ăn.

Anh cố gắng thử một con nhưng biểu cảm hài hước và giật mình. Kwang Soo chỉ cố gắng nuốt chửng mà không dám nhai, cho biết "không dám thử lại lần 2".

Đuông dừa (hay còn gọi là sâu dừa) là đặc sản phổ biến ở miền Tây, nhất là tỉnh Bến Tre (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập. Hàng năm, cứ vào mùa mưa, những con bọ rầy đục khoét vào ngọn cây dừa để sinh trứng. Ấu trùng nở ra sẽ ăn hủ dừa, phát triển thành những con đuông dừa to béo, mọng nước.

Tuy nhiên, việc đuông dừa đục khoét khiến cây dừa chậm phát triển, thậm chí khô héo và chết dần. Người dân địa phương buộc phải đốn hạ cây, đồng thời bắt đuông dừa bên trong thân cây để đem về chế biến thành món ăn độc đáo.

Năm 2019, Hà Nội từng xuất hiện pizza đuông dừa khiến thực khách hoang mang.

Trước đó, Kwang Soo cũng đã có biểu cảm "khó đỡ" khi thử trứng vịt lộn và trái nhàu Việt Nam. Trong mắt du khách quốc tế, đuông dừa và trứng vịt lộn là 2 trong số nhiều món ăn được miêu tả "thoạt nhìn thấy sợ nhưng nhất định phải thử khi đến Việt Nam".

Món pizza đuông dừa ra mắt ở một nhà hàng tại Hà Nội vào ngày Cá tháng Tư năm 2019. Ảnh: CRI.

Năm ngoái, Lee Kwang Soo ở lại Việt Nam hơn một tháng để hoàn thành dự án phim Tay anh giữ một vì sao. "Hoàng tử châu Á" cho hay anh rất thích ẩm thực Việt, nhất làbánh xèo.

Trong quá trình bấm máy, anh được người hâm mộ bắt gặp uống nước mía, ăn bánh mì vỉa hè ở TP.HCM. Trong lần đầu đến Đà Lạt, "cây hài" xứ Hàn nhanh chóng bị chinh phục bởi nhiều món ăn vặt như bắp nướng, dâu lắc, sữa đậu nành,... ở chợ đêm.

Bạn diễn Duy Khánh chia sẻ Kwang Soo có khẩu vị khá "mặn", yêu cầu bắp nướng phải có nhiều mỡ hành, dâu lắc chấm nhiều muối tôm và đường.

Lee Kwang Soo đội nón lá ở sân bay, ăn dâu tây lắc tại chợ đêm Đà Lạt, thử bánh mì vỉa hè TP.HCM. Ảnh: Duy Khánh ZhouZhou, Fansite.

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, được công chúng biết đến rộng rãi khi trở thành thành viên cố định của chương trình giải trí Running Man từ năm 2010 đến 2021.

Anh còn là một diễn viên tài năng, tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như It’s Okay, That’s Love, Live và Inseparable Bros. Anh rời Running Man sau 11 năm với lý do sức khỏe.

Kwang Soo được khán giả yêu mến với biệt danh "Hoàng tử châu Á", sở hữu lượng fan đông đảo tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam.