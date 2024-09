Lee Kwang Soo đi Đà Lạt ăn bắp nướng mỡ hành, dâu lắc muối tôm

Trong lần đầu tiên đến Đà Lạt, "cây hài" xứ Hàn nhanh chóng bị chinh phục bởi nhiều món ăn vặt như bắp nướng, dâu lắc, sữa đậu nành,... ở chợ đêm Đà Lạt.

Lee Kwang Soo và Duy Khánh ăn lâu tây lắc ở chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: Duy Khánh ZhouZhou.

Khi biết nam diễn viên Lee Kwang Soo đến Việt Nam đã nhiều lần nhưng chưa có dịp khám phá Đà Lạt, ca sĩ Duy Khánh đã tranh thủ đưa Kwang Soo và vị đạo diễn người Hàn Quốc đi dạo chợ đêm.

"Đi được khoảng 5 mét, Khánh lại nghe âm thanh: Ồhhh 뭐가 이렇게 맛있어 보이는데? (Cái gì mà ngon vậy?). Thế là Khánh lần lượt giới thiệu và mua các món ăn phổ biến tại chợ đêm Đà Lạt cho anh Sú ăn, như là bắp nướng, dâu lắc, sữa đậu nành, khoai lang mật...", Duy Khánh chia sẻ trong bài đăng trên fanpage hôm 20/9. Nam ca sĩ gọi Lee Kwang Soo bằng những cái tên thân mật như anh Sú hay oppa Sú.

Ban đầu Duy Khánh khá e dè, sợ rằng đồ ăn Việt Nam đậm đà hơn so với khẩu vị của người Hàn nên món nào anh cũng dặn người bán bớt gia vị lại một chút. Tuy nhiên, anh không ngờ Lee Kwang Soo lại có khẩu vị khá "mặn", cứ cắn một cái là ngay lập tức khen ngon quá.

"Bắp nướng thì anh Sú xin thêm rất nhiều mỡ hành, dâu lắc thì phải đậm đà muối tôm và đường. Ảnh còn khen muối tôm Việt Nam quá là ngon", Duy Khánh viết.

Hình ảnh Lee Kwang Soo và Duy Khánh chụp tại chợ Đà Lạt và tại một nhà hàng ở Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh ZhouZhou.

Bên cạnh đó, anh Sú còn khiến Duy Khánh ấn tượng và thích thú bởi sự ga lăng khi dành che dù khi đi dạo dưới trời mưa. Sở hữu chiều cao lên đến 1m93, Lee Kwang Soo trở thành bức tường che mưa khiến ca sĩ Duy Khánh cảm thấy anh như em bé được bố dắt đi chơi.

Tay "bận" ăn, nhưng nam diễn viên xứ Hàn vẫn cố che dù cho Duy Khánh khiến nam ca sĩ quyết định giựt lấy cây dù, không làm cản trở việc tận hưởng ẩm thực của Kwang Soo.

"Trớ trêu thay, vì không lượng sức mình nên tôi gần như phải rướn hết cánh tay đưa lên cao, thỉnh thoảng chân phải nhón lên thì mới đảm bảo được việc che dù cho oppa Lee Kwang Soo", Duy Khánh chia sẻ.

Cả 3 dành gần 2 tiếng rong ruổi trên các con trường trung tâm TP Đà Lạt, đi dạo chợ đêm, lái xe quanh những cung đường ven hồ Xuân Hương, ngắm nhìn những con phố với ánh đèn lấp lánh dưới mưa trông như bức tranh đầy thơ mộng. Lee Kwang Soo và vị đạo diễn thích thú và tấm tắc khen vẻ Đà Lạt đẹp lãng mạn của thành phố này.

Dự án điện ảnh có tên "Dream of You" chính thức bấm máy hồi tháng 8. Ảnh: Duy Khánh ZhouZhou.

Duy Khánh cho biết được chăm sóc cho "oppa Sú" là một trong những điều thú vị của anh khi đi quay phim ở Đà Lạt trong những ngày qua. Bên cạnh đó, anh rất tự hào về sự tuyệt vời của ẩm thực, con người và phong cảnh Việt Nam nói chung và Đà Lạt nói riêng.

Vào tháng 8, nam diễn viên Lee Kwang Soo đăng tải hình ảnh đang ở Việt Nam và xác nhận anh đến không phải đi du lịch mà để quay phim Dream of You. Đây là bộ phim hài lãng mạn do đạo diễn người Hàn Quốc Kim Sung-Hoon thực hiện, được quay tại Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến sẽ phát hành trong nửa đầu năm 2025.