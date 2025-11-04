Tân giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 39 tuổi

Ông Trần Quốc Trung, 39 tuổi, Phó giám đốc Cơ sở II Đại học Ngoại thương, là người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư năm 2025.

Ông Trần Quốc Trung hiện là Phó giám đốc Đại học Ngoại thương (cơ sở II). Ảnh: FTU.

Ngày 3/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố 71 ứng viên giáo sư và 829 phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.

Đây là số ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. So với danh sách do 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị trước đó, 11 người bị loại.

Về độ tuổi, ông Trần Quốc Trung, 39 tuổi, ngành Kinh tế, là người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư. Ông hiện là Phó giám đốc Đại học Ngoại thương, cơ sở tại TP.HCM.

Ông Trung quê ở tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng. Năm 2008, ông tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Ba năm sau, ông hoàn thành thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cũng tại Đại học Ngoại thương.

Ông Trung học tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường Đại học Lille 2 thuộc Đại học Lille (Pháp), nhận bằng năm 2017. Năm 2020, ông được công nhận chức danh phó giáo sư.

“Sau khi được công nhận phó giáo sư, tôi tiếp tục đào sâu kiến thức chuyên môn, hỗ trợ đồng nghiệp và sinh viên trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường”, ông Trung chia sẻ trong hồ sơ.

Quá trình công tác, ông Trung từng đảm nhiệm các chức vụ tại Đại học Ngoại thương như giảng viên, phó trưởng, trưởng bộ môn Nghiệp vụ. Từ tháng 4/2020 đến nay, ông làm phó giám đốc cơ sở II Đại học Ngoại thương.

Các lĩnh vực ông Trung được phân công phụ trách là quản lý đào tạo và quản lý khoa học. Ông trực tiếp giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học, đồng thời được Đại học New Brunswick (Canada) và Đại học Bedfordshire (Anh) công nhận đạt chuẩn giảng dạy trong các chương trình liên kết quốc tế. Phương pháp giảng dạy của ông hướng tới phát huy tư duy phản biện, sáng tạo và tinh thần chủ động của người học.

Trong hai năm 2023-2024, các nhóm sinh viên do ông hướng dẫn đạt nhiều thành tích nổi bật như giải nhì cấp bộ tại giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên đại học; 2 giải nhất cấp trường tại cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Ông cũng đồng hành cùng các giảng viên trẻ và sinh viên công bố nhiều bài báo trong và ngoài nước. Các hướng nghiên cứu của ông bao gồm Quản trị tài chính, quản trị công ty và quản trị rủi ro doanh nghiệp dưới tác động của môi trường kinh doanh; Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số.

Theo hồ sơ được công bố, tính đến hiện tại, ông Trung đã công bố 76 bài báo khoa học, trong đó có 35 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín, 40 bài đăng trên các tạp chí trong nước và 1 bài đăng trên tạp chí quốc tế xuất bản trực tuyến.

Ông hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở, trong đó chủ nhiệm một đề tài cấp quốc gia, một đề tài quỹ Nafosted, 2 đề tài cấp tỉnh, 4 đề tài cấp cơ sở. Ngoài ra, ông Trung cũng xuất bản 8 cuốn sách, bao gồm 7 sách chuyên khảo, 1 giáo trình.