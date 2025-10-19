Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

QUIZZ

Giáo sư Toán học nào từng là tướng tình báo?

  • Chủ nhật, 19/10/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông được xem là một trong những người được ghi nhận là có công đầu trong kế hoạch đào tạo và phát triển ngành tin học Việt Nam.

giao su toan anh 1

Ai là tiến sĩ Toán học đầu tiên của Việt Nam?

  • Hoàng Tụy
  • Lê Văn Thiêm
  • Tạ Quang Bửu

Theo thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), GS Lê Văn Thiêm (29/3/1918-3/6/1991) là một trong những nhà khoa học tiêu biểu nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Năm 1945, ông bảo vệ luận án "Về việc xác định kiểu của một diện Riemann mở đơn liên" tại Đại học Goettingen (Đức), trở thành người Việt Nam đầu tiên cầm trong tay bằng tiến sĩ Toán. Sau đó, năm 1949, ông tiếp tục bảo vệ tiến sĩ khoa học tại Đại học Paris (Pháp). Cuối năm 1949, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã trở về nước để tham gia kháng chiến và góp phần xây dựng nền giáo dục đại học nước nhà. Trong giai đoạn 1956-1970, ông giữ chức vụ phó hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Đại học Khoa học Tự nhiên ngày nay), đồng thời là chủ nhiệm đầu tiên của khoa Toán (ban đầu là khoa Toán - Lý chung cho cả Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm). Cùng với GS Hoàng Tụy và một số nhà toán học khác, ông là người đã sáng lập Hội Toán học Việt Nam và là chủ tịch đầu tiên của hội. Ảnh: HUS.

giao su toan anh 2

Vị nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam là ai?

  • GS Lê Thị Thanh Nhàn
  • GS Hoàng Xuân Sính
  • Tạ Thị Hoài An

Ngày 29/4/1980, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định số 131, công nhận 83 giáo sư và 347 phó giáo sư, trong đó có nhà toán học Hoàng Xuân Sính. Bà chính là nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam. GS Sính sinh ngày 5/9/1933, quê làng Cót, Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp bằng tú tài 1 ở trường THPT Chu Văn An, bà sang Pháp du học tại Đại học Toulouse rồi học lên thạc sĩ Toán học ở tuổi 26. Sau đó, bà bảo vệ luận án tiến sĩ thành công tại Pháp, dưới sự hướng dẫn của GS Grothendieck - nhà toán học vĩ đại của thế kỷ XX từng được nhận giải Fields. Đề tài tiến sĩ của bà là “Gr-Catégories”, sau này trở thành một trong những nền tảng tính toán lượng tử. Bà cũng chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam - Đại học Thăng Long. Ảnh: Pexels.
giao su toan anh 3

Giáo sư Toán học nào từng là tướng tình báo?

  • Đặng Trần Đức
  • Phạm Xuân Ẩn
  • Nguyễn Đình Ngọc

Giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà tình báo Nguyễn Đình Ngọc (1932-2006) quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Theo tiểu thuyết Đơn tuyến của Phạm Quang Đẩu, năm 1953, ông gia nhập lực lượng điệp báo của Công an Nhân dân Việt Nam. Dưới bí danh Ziệp Sơn, ông vào Sài Gòn và hai năm sau được cấp học bổng du học Pháp. Nhập học tại Đại học Paris, Pháp, với trí thông minh cùng quyết tâm cao độ, Nguyễn Đình Ngọc tốt nghiệp với 3 bằng kỹ sư về các ngành khá khác biệt: Thủy văn - Khí tượng, Đóng tàu và Viễn thông. Sau đó, ông tiếp tục lấy 2 bằng tiến sĩ về Địa lý và Toán học, trở thành người Việt Nam hiếm hoi là giáo sư giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng của Pháp như Đại học Hải công, Đại học Viễn thông, Đại học Sorbonne... Năm 1966, tổ chức điều ông trở lại miền Nam với hoạt động công khai là giáo sư của trường đại học. Ảnh: Tư liệu Trung tâm Di sản các nhà Khoa học Việt Nam.
giao su toan anh 4

Ai là cha đẻ lý thuyết Tối ưu toàn cục?

  • GS Hoàng Tụy
  • GS Nguyễn Cảnh Toàn
  • GS Đặng Đình Áng

GS.TS Hoàng Tụy (1927-2019) quê tại Quảng Nam. Ngay từ bé, Hoàng Tụy đã bộc lộ thiên hướng toán học. Nhờ học giỏi, hết sáu năm tiểu học, ông đỗ vào năm nhất Quốc học Huế. Năm 1945, ông đỗ đầu kỳ thi tú tài toàn phần ban Toán. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp ở quê rồi dạy học ở Quảng Ngãi. Từ năm 1951, ông tự học chương trình đại học toán của Liên Xô và nghiên cứu những vấn đề tổng quát về giáo dục. Năm 1956, ông giảng dạy tại khoa Toán chung của Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội. Theo tư liệu của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1964, lần đầu tiên ông đưa ra phương pháp giải bài toán quy hoạch lõm, lúc bấy giờ được coi là loại rất khó về bản chất, nên trên thế giới chưa ai nghiên cứu. Phương pháp này dựa trên một lát cắt độc đáo, về sau được giới nghiên cứu đặt tên là "Tuy's cut" (lát cắt Tụy). Công trình quy hoạch lõm của ông trở thành cột mốc đánh dấu sự ra đời một chuyên ngành toán học mới - Lý thuyết tối ưu toàn cục. Cũng từ đó, ông được coi là "cha đẻ của Tối ưu toàn cục tất định". Ảnh: VNU.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.

Tỉnh, thành nào sở hữu nhiều trường chuyên nhất?

Sau sáp nhập, một số tỉnh, thành tăng số lượng trường chuyên thuộc quyền quản lý của Sở GD&ĐT.

26:1588 hôm qua

Ngọc Bích

giáo sư toán GS Lê Văn Thiêm giáo sư toán học

    Đọc tiếp

    6 dieu nguoi huong noi luon tranh ne hinh anh

    6 điều người hướng nội luôn tránh né

    05:56 15/10/2025 05:56 15/10/2025

    0

    Có những trải nghiệm mà người hướng luôn tránh né, như tham dự các bữa tiệc quá đông người hoặc phải tham gia vào những cuộc trò chuyện xã giao vô nghĩa.

    7 dau hieu cua nguoi coi minh la 'ron vu tru' hinh anh

    7 dấu hiệu của người coi mình là 'rốn vũ trụ'

    06:00 16/10/2025 06:00 16/10/2025

    0

    Những người mắc hội chứng đòi hỏi quyền lợi đặc biệt (entitlement complex) luôn có suy nghĩ cho rằng họ xứng đáng được đối xử ưu tiên và thế giới phải xoay quanh mình.

    6 kieu tinh cach de bi lua dao hinh anh

    6 kiểu tính cách dễ bị lừa đảo

    06:00 17/10/2025 06:00 17/10/2025

    0

    Nếu một người dễ tính, dễ bị tác động bởi cảm giác cấp bách hay có xu hướng sợ hãi người có thẩm quyền, nguy cơ bị lừa dễ xảy ra hơn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý