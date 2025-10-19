Giáo sư Toán học nào từng là tướng tình báo?

Ai là tiến sĩ Toán học đầu tiên của Việt Nam? Hoàng Tụy

Lê Văn Thiêm

Tạ Quang Bửu Theo thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), GS Lê Văn Thiêm (29/3/1918-3/6/1991) là một trong những nhà khoa học tiêu biểu nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Năm 1945, ông bảo vệ luận án "Về việc xác định kiểu của một diện Riemann mở đơn liên" tại Đại học Goettingen (Đức), trở thành người Việt Nam đầu tiên cầm trong tay bằng tiến sĩ Toán. Sau đó, năm 1949, ông tiếp tục bảo vệ tiến sĩ khoa học tại Đại học Paris (Pháp). Cuối năm 1949, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã trở về nước để tham gia kháng chiến và góp phần xây dựng nền giáo dục đại học nước nhà. Trong giai đoạn 1956-1970, ông giữ chức vụ phó hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Đại học Khoa học Tự nhiên ngày nay), đồng thời là chủ nhiệm đầu tiên của khoa Toán (ban đầu là khoa Toán - Lý chung cho cả Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm). Cùng với GS Hoàng Tụy và một số nhà toán học khác, ông là người đã sáng lập Hội Toán học Việt Nam và là chủ tịch đầu tiên của hội. Ảnh: HUS.