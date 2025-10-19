|
Ai là tiến sĩ Toán học đầu tiên của Việt Nam?
Theo thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), GS Lê Văn Thiêm (29/3/1918-3/6/1991) là một trong những nhà khoa học tiêu biểu nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Năm 1945, ông bảo vệ luận án "Về việc xác định kiểu của một diện Riemann mở đơn liên" tại Đại học Goettingen (Đức), trở thành người Việt Nam đầu tiên cầm trong tay bằng tiến sĩ Toán. Sau đó, năm 1949, ông tiếp tục bảo vệ tiến sĩ khoa học tại Đại học Paris (Pháp). Cuối năm 1949, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã trở về nước để tham gia kháng chiến và góp phần xây dựng nền giáo dục đại học nước nhà. Trong giai đoạn 1956-1970, ông giữ chức vụ phó hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Đại học Khoa học Tự nhiên ngày nay), đồng thời là chủ nhiệm đầu tiên của khoa Toán (ban đầu là khoa Toán - Lý chung cho cả Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm). Cùng với GS Hoàng Tụy và một số nhà toán học khác, ông là người đã sáng lập Hội Toán học Việt Nam và là chủ tịch đầu tiên của hội. Ảnh: HUS.
|
Vị nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam là ai?
Ngày 29/4/1980, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định số 131, công nhận 83 giáo sư và 347 phó giáo sư, trong đó có nhà toán học Hoàng Xuân Sính. Bà chính là nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam. GS Sính sinh ngày 5/9/1933, quê làng Cót, Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp bằng tú tài 1 ở trường THPT Chu Văn An, bà sang Pháp du học tại Đại học Toulouse rồi học lên thạc sĩ Toán học ở tuổi 26. Sau đó, bà bảo vệ luận án tiến sĩ thành công tại Pháp, dưới sự hướng dẫn của GS Grothendieck - nhà toán học vĩ đại của thế kỷ XX từng được nhận giải Fields. Đề tài tiến sĩ của bà là “Gr-Catégories”, sau này trở thành một trong những nền tảng tính toán lượng tử. Bà cũng chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam - Đại học Thăng Long. Ảnh: Pexels.
|
Giáo sư Toán học nào từng là tướng tình báo?
Giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà tình báo Nguyễn Đình Ngọc (1932-2006) quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Theo tiểu thuyết Đơn tuyến của Phạm Quang Đẩu, năm 1953, ông gia nhập lực lượng điệp báo của Công an Nhân dân Việt Nam. Dưới bí danh Ziệp Sơn, ông vào Sài Gòn và hai năm sau được cấp học bổng du học Pháp. Nhập học tại Đại học Paris, Pháp, với trí thông minh cùng quyết tâm cao độ, Nguyễn Đình Ngọc tốt nghiệp với 3 bằng kỹ sư về các ngành khá khác biệt: Thủy văn - Khí tượng, Đóng tàu và Viễn thông. Sau đó, ông tiếp tục lấy 2 bằng tiến sĩ về Địa lý và Toán học, trở thành người Việt Nam hiếm hoi là giáo sư giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng của Pháp như Đại học Hải công, Đại học Viễn thông, Đại học Sorbonne... Năm 1966, tổ chức điều ông trở lại miền Nam với hoạt động công khai là giáo sư của trường đại học. Ảnh: Tư liệu Trung tâm Di sản các nhà Khoa học Việt Nam.
|
Ai là cha đẻ lý thuyết Tối ưu toàn cục?
GS.TS Hoàng Tụy (1927-2019) quê tại Quảng Nam. Ngay từ bé, Hoàng Tụy đã bộc lộ thiên hướng toán học. Nhờ học giỏi, hết sáu năm tiểu học, ông đỗ vào năm nhất Quốc học Huế. Năm 1945, ông đỗ đầu kỳ thi tú tài toàn phần ban Toán. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp ở quê rồi dạy học ở Quảng Ngãi. Từ năm 1951, ông tự học chương trình đại học toán của Liên Xô và nghiên cứu những vấn đề tổng quát về giáo dục. Năm 1956, ông giảng dạy tại khoa Toán chung của Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội. Theo tư liệu của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1964, lần đầu tiên ông đưa ra phương pháp giải bài toán quy hoạch lõm, lúc bấy giờ được coi là loại rất khó về bản chất, nên trên thế giới chưa ai nghiên cứu. Phương pháp này dựa trên một lát cắt độc đáo, về sau được giới nghiên cứu đặt tên là "Tuy's cut" (lát cắt Tụy). Công trình quy hoạch lõm của ông trở thành cột mốc đánh dấu sự ra đời một chuyên ngành toán học mới - Lý thuyết tối ưu toàn cục. Cũng từ đó, ông được coi là "cha đẻ của Tối ưu toàn cục tất định". Ảnh: VNU.
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.
Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.
TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.