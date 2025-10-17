Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
6 kiểu tính cách dễ bị lừa đảo

  • Thứ sáu, 17/10/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nếu một người dễ tính, dễ bị tác động bởi cảm giác cấp bách hay có xu hướng sợ hãi người có thẩm quyền, nguy cơ bị lừa dễ xảy ra hơn.

tinh cach de lua dao anh 1

1. Dễ tin: Họ thường là người cởi mở, lạc quan và dễ tin, không có xu hướng nhìn nhận người khác như một mối đe dọa cho đến khi quá muộn. Chính sự thiếu nghi ngờ này tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo khai thác. Ngược lại, người đa nghi sẽ dễ dàng bỏ qua các tin nhắn đáng ngờ hoặc chủ động điều tra nguồn gốc của chúng. Do đó, họ dễ dàng nhận ra các dấu hiệu của lừa đảo. Ảnh: Phương Lâm.
tinh cach de lua dao anh 2

2. Hướng ngoại: Người hướng ngoại có xu hướng tăng động lực khi có mục tiêu, thích giao tiếp xã hội và tự tin hơn. Đây là những đặc điểm tích cực nhưng cũng có thể giúp kẻ lừa đảo dễ dàng lợi dụng. Chúng thường dùng các kịch bản khẩn cấp và người hướng ngoại dễ bị cuốn theo và hành động ngay lập tức. Ngoài ra, tư duy tích cực cũng khiến người hướng ngoại ít nghi ngờ các chiêu giả mạo hơn. Ảnh: Phương Lâm.
tinh cach de lua dao anh 3

3. Dễ tính, dễ động lòng: Kẻ lừa đảo thường khai thác tính cách này bằng cách sử dụng các yếu tố cảm xúc như lòng thương hại, sự đau khổ hoặc tuyệt vọng. Do bản tính luôn sẵn lòng giúp đỡ, những người đồng cảm thường dễ dàng chấp nhận mạo hiểm và hành động nhanh chóng để cứu giúp người khác. Ảnh: Pexels.
tinh cach de lua dao anh 4

4. Thích làm hài lòng người khác: Người có tính cách này thường cố gắng để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của người khác. Họ có nhiều khả năng tin và nhượng bộ trước những lời thỉnh cầu có vẻ khẩn cấp, tuyệt vọng hoặc mang tính cấp bách về thời gian do kẻ lừa đảo đưa ra. Ảnh: Pexels.

tinh cach de lua dao anh 5

5. Sợ hãi quyền lực: Kẻ lừa đảo thường lợi dụng đặc điểm tâm lý này để giả danh những nhân vật có quyền lực nhằm đe dọa hoặc nhanh chóng lấy được lòng tin của nạn nhân. Chúng có thể giả làm công an, nhân viên ngân hàng, cán bộ thuế. Với giọng điệu nghiêm trọng, kẻ lừa đảo khiến nạn nhân tin rằng mình đang đối mặt với một vấn đề pháp lý nghiêm trọng hoặc rắc rối hành chính. Lúc này, nạn nhân thường rơi vào trạng thái lo lắng cực độ, không dám chất vấn, chỉ biết răm rắp làm theo hướng dẫn. Ảnh: Pexels.
tinh cach de lua dao anh 6

6. Khả năng tự kiểm soát kém: Khi một người có khả năng tự kiểm soát kém, họ dễ phản ứng bốc đồng, hành động theo cảm xúc và ít khi dừng lại để cân nhắc hậu quả. Đây chính là “điểm mù” mà kẻ lừa đảo thường xuyên nhắm tới. Chiêu lừa phổ biến nhất là tạo ra tính cấp bách để kích hoạt những phản ứng bốc đồng, liều lĩnh từ mục tiêu.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.

Ngọc Bích

Theo Makeuseof

tính cách dễ lừa đảo sinh viên lừa đảo nạn nhân lừa đảo

