7 khó khăn của người có EQ cao

1. Cảm nhận mọi thứ mãnh liệt hơn: Người có EQ cao thường cảm nhận mọi cảm xúc một cách sâu sắc và mạnh mẽ hơn mức bình thường. Điều này khiến họ dễ dàng kết nối và hỗ trợ người khác, nhưng cũng khiến họ dễ bị “mệt” về mặt cảm xúc nếu không biết cân bằng. Ví dụ, khi chứng kiến đồng nghiệp bị đối xử bất công hoặc bị sếp quát mắng, họ không chỉ đồng cảm mà còn cảm thấy phẫn nộ và buồn bã như thể mình đang bị tổn thương. Ảnh: Phương Lâm.

2. Khó khăn để cân bằng giữa sự đồng cảm và ranh giới: Họ có xu hướng mang cảm xúc của người khác về mình, dẫn đến việc bị cuốn vào nỗi buồn, lo lắng hoặc áp lực của người khác mà quên mất việc chăm sóc cảm xúc cá nhân. Với họ, việc đặt ra ranh giới giữa sự đồng cảm và trách nhiệm cảm xúc không hề dễ dàng. Họ sợ làm tổn thương người khác nếu tỏ ra lạnh lùng, nhưng nếu luôn mở lòng quá mức, họ lại dễ kiệt sức tinh thần. Ảnh: Phương Lâm.

3. Khó đối mặt với xung đột: Họ ghét làm tổn thương người khác và thường tránh mâu thuẫn, dẫn đến việc giữ trong lòng hoặc chịu đựng thay vì thẳng thắn bày tỏ nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, việc liên tục hy sinh cảm xúc cá nhân mà không được chia sẻ hay đáp lại có thể khiến họ cảm thấy không được trân trọng và tổn thương. Ảnh: Pexels.

4. Phân tích quá mức các tương tác xã hội: Sau một bữa tối thân mật với bạn bè, họ trằn trọc không ngủ được, liên tục nghĩ về những gì mình nói ra, tự hỏi liệu nó có khiến ai đó cảm thấy không thoải mái không. Việc suy nghĩ quá nhiều dễ dẫn đến lo âu, nhưng chính sự tự xem xét nội tâm này lại giúp họ trưởng thành và xây dựng các mối quan hệ bền chặt hơn. Ảnh: Pexels.

5. Cảm thấy có trách nhiệm với không khí chung: Người có EQ cao thường rất nhạy bén, họ cảm nhận và thường thấy mình nên chịu trách nhiệm về cảm xúc của một nhóm. Ví dụ, tại một bữa tiệc, nhận thấy có người đang ngồi một mình, trông lạc lõng hoặc không thoải mái, họ sẽ chủ động bước ra khỏi cuộc vui để kéo người kia vào cuộc trò chuyện, đảm bảo không ai bị bỏ rơi. Ảnh: Pexels.

6. Tìm kiếm sự sâu sắc trong các mối quan hệ: Những người có EQ cao thường tìm kiếm mối quan hệ chân thành, có chiều sâu thay vì xã giao, hời hợt. Điều này có thể dẫn đến việc họ có ít bạn bè hơn, nhưng những mối quan hệ mà họ xây dựng được sẽ bền vững và thỏa mãn về mặt tinh thần. Ảnh: Phương Lâm.

7. Khó tìm người thấu hiểu mình: Dù thấu hiểu người khác, nhưng người EQ cao lại thường cảm thấy cô đơn vì ít người có thể hiểu được chiều sâu cảm xúc và sự nhạy cảm của họ. Họ thường là người lắng nghe, xoa dịu tinh thần cho người khác, nhưng lại hiếm có người đủ tinh tế để nhận ra chính họ đang cần được an ủi. Ảnh: Phương Lâm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.